ADVINI : MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

AdVini annonce avoir confié à un prestataire de services d’investissement un mandat portant sur l’achat d’actions dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l’assemblée générale du 13 juin 2019.

L’achat de ces actions vise à :

l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, y compris par une attribution gratuite de ces actions au titre d’un abondement en titres de la Société et/ou en substitution de la décote, selon les dispositions légales et réglementaires applicables ;

la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;

Ce mandat signé le 28 Mai 2020 porte sur un volume maximal de 15 570 actions représentant environ 0,4% du capital social, à un cours moyen n’excédant pas les limites imposées par la résolution numéro 15 adoptée par l’assemblée générale du 13 Juin 2019

Les rachats pourront intervenir au titre dudit mandat, au cours de la période du 1er Juin 2020 au 31 décembre 2020.

A propos d’AdVini

Avec 2.243 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy en Bourgogne en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 108 pays.



