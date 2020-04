ADVINI : Résultats annuels 2019

Résultats annuels 2019 : EBITDA +19%

Compte de résultat simplifié consolidé (M€) 2019 2018(*) Var. 2019/

2018 Chiffre d'affaires 266,6 257,1 + 3,7% Marge brute (en M€) 99,6 95,2 + 4,6% Marge brute (% CA) 37,4% 37,0% +40bps EBITDA

EBITDA% 19,2

7,2% 16,1

6,3% +19,3%



Coût endettement financier net -2,2 -1,9 + 22,3% Charge d'impôt 0,7 0,0 Résultat Net 4,0 3,7 +9,1%

Activité :

L’activité d’AdVini a progressé de + 9,5 M€ (+3,7% dont +2,7% à périmètre et change constant) sur l’année 2019, avec un chiffre d’affaires de 266,6 M€.

L’Export poursuit sa croissance (+6,4%) malgré le ralentissement du marché chinois, en particulier sur les vins de Bordeaux, et la mise en place d’une taxe de 25% par les USA depuis Octobre 2019. L’Amérique du Nord, portée par le Canada, et l’Europe du Nord restent sur une dynamique soutenue avec des croissances respectives de +20% et +8%.

La France affiche une activité en hausse de +2,3% grâce à la reconquête de parts de marchés sur les produits de services dans un univers de la Grande Distribution pourtant en net retrait.

Le secteur Traditionnel Français, impacté depuis fin 2018 par des mouvements sociaux exceptionnellement longs, recule de -3,3%, notamment sur le segment des Café-Hôtel-Restaurants.

Les vins d’origine Afrique du Sud poursuivent leur développement avec une progression supérieure à 20%.

Résultats et paramètres financiers

La marge brute remonte à 37,4% et progresse en valeur de 4,4M€ grâce à i) un effet volume lié à nos produits de service et à ii) un effet relutif de nos marques Maisons de Vins et Châteaux.

L’EBITDA affiche un nouveau pic à 19,2M€ (+3,1M€) soit une marge d’EBITDA à 7,2% contre 6,3% en 2018, grâce à la progression de tous nos bassins de production à l’étranger et en France à l’exception du Bordelais.

Le Cash-flow généré par l’activité s’élève à 45M€, soit une progression de 29M€ vs. 2018. Cette amélioration significative de la génération de cash s’explique par la mise en place d’un contrat d’affacturage d’une part et par la politique de Cash Focus lancée en 2018 d’autre part.

La Dette Nette est de 144,5M€, soit une baisse de 26,2M€ vs. Décembre 18. Le ratio de levier, Dette Nette sur EBITDA, s’établit à 7,5 contre 10,6 l’année précédente.

Le Gearing poursuit sa décroissance à 137% à fin Décembre 2019, soit -28 points vs. 2018.

Dividende

Il sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale de ne pas verser de dividende compte tenu du contexte économique actuel.

Perspectives 2020

L’année 2020 est suspendue à l’impact du Covid-19 qui à ce jour a stoppé tous les marchés sélectifs tels que la restauration, l’hôtellerie et le Travel Retail dans le monde entier, mais permet une poursuite de l’activité sur le mass market. Cette crise majeure, conjoncturelle, poussera probablement la filière vin Française à accélérer sa mutation et la concentration de ses acteurs.

Dans ce cadre, AdVini dispose de fondamentaux solides : mutualisation des risques avec une présence dans de nombreux bassins de production, commercialisation dans 108 pays et sur tous types de réseaux de distribution, reconnaissance internationale de la qualité de ses vins, professionnalisme de ses équipes, et agilité de son organisation.

Ces fondamentaux lui permettront, outre une adaptation rapide à une année 2020 exceptionnelle, de poursuivre tous ses projets de développement et sa croissance dès 2021.

Prochaine publication : le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 sera publié le 29 juillet 2020 (après bourse).

Information sur l’avancement des travaux des commissaires aux comptes :

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

A propos d’AdVini

Avec 2.200 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy en Bourgogne en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 108 pays.

Vos contacts pour plus d’informations :

AdVini

Antoine Leccia / Olivier Tichit

Tél. : 04.67.88.80.00

Olivier.tichit@advini.com

(*) Correction des Comptes 2018

Les résultats 2018 sont impactés par une correction d’erreur relative à des destructions de matières sèches réalisées en 2019 mais relatives aux exercices antérieurs (80% relatifs aux trois derniers exercices). L’impact est de 1m€ sur la marge brute 2018, contrepartie capitaux propres.

Pièce jointe