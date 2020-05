Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > AdVini ADVI FR0000053043 ADVINI (ADVI) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 04/05 09:43:43 19.6 EUR +3.16% 22:40 ADVINI : 04/05/2020 - Rapport Financier Annuel 2019 PU 22:36 ADVINI : Mise à disposition du rapport financier annuel 2019 GL 09/04 Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 9 avril 2020 AO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Recommandations des analystes AdVini : 04/05/2020 - Rapport Financier Annuel 2019 0 04/05/2020 | 22:40 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Rapport financier 2019 Conseil de Surveillance Commissaires aux Comptes Bernard JEANJEAN ERNST & YOUNG Audit Président Représenté par Marie-Thérèse Mercier Brigitte JEANJEAN KPMG Représenté par Stéphane Orlando Frédéric JEANJEAN Vincent RIEU Marie-Elisabeth PLANTADE Pierre GUENANT Jean-Marc LOUBIER Directoire Antoine LECCIA Président Philippe JEANJEAN Raymond PLANTADE (jusqu'au 30/06/2019) Censeurs Agro Invest, représenté par Olivier Guize Grands Crus Investissements, représenté par Christophe Blanchy et Cédric Fontaine Ce rapport s'inscrit dans le cadre de la transposition dans le Code monétaire et financier de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 (dite Directive Transparence) qui impose aux sociétés cotées sur l'Eurolist Paris la diffusion par voie électronique d'un rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice. 2 Sommaire 1. Attestation du Président du Directoire--------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2. Comptes annuels-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 3. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels------------------------------------------------ 35 4. Comptes consolidés ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 5. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés ------------------------------------------- 91 6.Rapport de Gestion------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 7. Rapport sur le gouvernement d'entreprise ---------------------------------------------------------------------------------- 179 8.Rapport de l'organisme tiers indépendant sur la déclaration consolidée de performance extra- financière figurant dans le rapport de gestion -------------------------------------------------------------------------------- 199 3 1. Attestation du Président du Directoire J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Fait à Saint-Félix de Lodez, le 4 mai 2020 Antoine Leccia, Président du Directoire d'AdVini 4 2. Comptes annuels Le Directoire a arrêté en date du 24 mars 2020 les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Bilan Compte de résultat Annexe 5 Bilan - Actif Exprimé en € 6 Bilan - Passif Exprimé en € 7 Compte de résultat 1/2 Exprimé en € 8 Compte de résultat 2/2 Exprimé en € 9 ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS Note 1. Introduction ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Note 2. Faits caractéristiques de l'exercice ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 Note 3. Évènements postérieurs à la Clôture -------------------------------------------------------------------------------------- 11 Note 4. Règles et Méthodes Comptables ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Note 5. Informations sur Bilan et Compte de Résultat ---------------------------------------------------------------------- 20 5.1. État de l'actif immobilisé 20 5.2. État des amortissements 21 5.3. État des Provisions et dépréciations 22 5.4. État des échéances, des créances et des dettes 23 5.5. Fonds commercial 24 5.6. Écart conversion/créances et dettes étrangères 24 5.7. Produits à recevoir 24 5.8. Charges à payer 25 5.9. Charges et produits constatés d'avance 26 5.10. Composition du capital social 26 5.11. Variation des capitaux propres 26 5.12. Affectation des résultats soumise à l'Assemblée Générale 27 5.13. Ventilation du Chiffre d'Affaires 27 5.14. Quote-part résultats sur Opération en commun 27 5.15. Charges et Produits exceptionnels 28 5.16. Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices 28 Note 6. Engagements financiers et Autres informations ------------------------------------------------------------------ 29 6.1. Crédit-Bail 29 6.2. Engagements financiers donnés et reçus 29 6.3. Dettes garanties par des sûretés réelles 30 6.4. Instruments financiers dérivés 30 6.5. Situation latente ou différée 31 6.6. Effectif Moyen 31 6.7. Identité société Mère consolidant la société 31 6.8. Liste des filiales et participations 32 6.9. Incidence évaluations fiscales dérogatoires 34 10 Note 1. Introduction Annexe au bilan avant affectation du résultat de l'exercice, dont le total est de 268 281 104 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 240 251 747 €, et dégageant un résultat de 1 533 581 €. L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. Note 2. Faits caractéristiques de l'exercice Augmentation de la participation d'Advini SA dans la société SAS PRODEGUSTATION qui passe de 65% à 90%. En date du 2 janvier 2019, il a été procédé à une augmentation du capital d'un montant de 664 000 euros par incorporation directe de pareille somme prélevée sur les autres réserves. Afin d'optimiser son BFR, AdVini a signé un contrat d'affacturage déconsolidant le 20 juin 2019. Au 31 décembre 2019, 34.5 M€ de créances ont été cédées. Note 3. Évènements postérieurs à la clôture Covid 19 : Cette crise conjoncturelle exceptionnelle a demandé et demande une attention majeure et à court terme, tant pour la santé et la protection des salariés qu'un pilotage serré de notre trésorerie. A ce titre, des mesures ont été prises dès début Mars 2020 : Interdiction de déplacements

Gel des embauches

Plan de réduction de coûts fixes

Pas de versement de dividendes en 2020 Le groupe a maintenu son activité de production et son activité dans les vignes dans les différents domaines et anticipe à ce jour un scénario articulé autour des phases suivantes : Une crise majeure et forte baisse d'activité d'avril à juin

Une période de recouvrement progressive de l'activité de juillet à septembre

Et un rebond majeur d'octobre à décembre préparant une année 2021 de forte croissance. Le groupe a pris toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de ses activités (mise en place de prêts garantis par l'Etat, report des échéances des emprunts, report des échéances des dettes fiscales et sociales,…) et n'anticipe pas de risque quant à la continuité d'exploitation. Les incertitudes de cette crise sanitaire font qu'il est à ce stade difficile d'évaluer son incidence sur les états financiers 2020. 11 Note 4. Règles et méthodes comptables PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2014. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83, les règlements ANC relatifs à la réécriture du Plan Comptable Général 2014 applicables à la clôture de l'exercice, le règlement ANC n°2016-07 du 04 Novembre 2016, ainsi qu'avec les conventions générales et des adaptations professionnelles suivant l'avis du CNC (C.Com R123-180 et PCG art 531-1 §1). DEROGATIONS Néant PERMANENCE DES METHODES Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir : Valeur brute Durée d'amortissement Logiciel 10 549 K€ 8 ans Marque 9 000 K€ NA Le poste Logiciel correspond notamment au coût de mise en place de l'ERP SAP intégrant les fonctions achats, vente, gestion du chai, du conditionnement et de la logistique ainsi que la comptabilité et le contrôle de gestion. Le poste Marque correspond à la marque « Laroche » reconnue dans le traité de fusion en 2010. Les marques correspondent à des immobilisations incorporelles dont la durée d'utilité n'est pas déterminée dans la mesure où leur durée de vie, dans les métiers du vin, ne peut être définie. De ce fait, elles ne font pas l'objet d'amortissement, mais sont testées chaque année sur la base d'informations prévisionnelles estimées les plus probables à la date d'arrêté des comptes. 12 EVALUATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En présence d'un indice de perte de valeur, un test de valeur est réalisé pour apprécier leur valeur actuelle à la date d'inventaire. Au 31 décembre 2019, la valeur retenue dans le cadre de l'opération de fusion faite en 2010 pour les marques et vignobles constitue la valeur d'inventaire, desdits biens. EVALUATION DES AMORTISSEMENTS Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes : Catégorie Mode Durée --------------------------------------------------------------------------------------- Constructions linéaire 10 à 30 ans Installations techniques linéaire 3 à 18 ans Install. générales agencts linéaire 10 ans Matériel et outillage linéaire 3 à 18 ans Matériel de transport linéaire 4 à 5 ans Matériel de bureau linéaire 6 à 10 ans Mobilier Linéaire 3 à 10 ans IMMOBILISATIONS FINANCIERES Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. La valeur actuelle est déterminée en tenant compte des capitaux propres de la filiale/participation détenue à la date d'inventaire et des perspectives d'évolution de cette société. La même méthode a été retenue pour ce qui concerne l'évaluation des créances rattachées aux participations, par ordre de liquidité. 13 CREANCES IMMOBILISEES Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. EVALUATION DES MATIERES ET MARCHANDISES Afin de respecter la nature exacte des stocks par catégorie, une nouvelle classification comptable a été mise en place à compter du 1er janvier 2016, notamment entre matières premières, marchandises et produits intermédiaires et finis. Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le système d'information calcule un prix moyen pondéré pour les vins en vrac, les matières sèches et les produits finis. Ce prix moyen pondéré est calculé sur la base du stock fin de période précédente et de tous les achats pondérés de la période. A ce prix moyen pondéré s'ajoutent, pour les produits semi finis et finis, des coûts de conditionnement et des frais accessoires valorisés sur la base de coûts standards (filtration et traitement des vins par exemple). La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés pour l'achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. ACHATS Afin de respecter la nature exacte des achats par catégorie, une nouvelle classification comptable a été mise en place à compter du 1er janvier 2016, notamment entre matières premières, marchandises et produits intermédiaires et finis. EVALUATION DES PRODUITS EN COURS Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage. DEPRECIATION DES STOCKS Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de l'exercice. 14 CORRECTION D'ERREUR 2018 La société ADVINI a procédé en 2019 à une destruction de stocks de matières sèches n'ayant pas diminué depuis plusieurs années et qui, après analyse, ont été jugés définitivement non réutilisables. Ces matières sèches auraient dû être identifiées, remontées et détruites sur 2018. L'impact de cette correction d'erreur est de 1074k€. Les comptes impactés par cette correction sont les comptes de stock de matières premières, approvisionnements et de variation de stock (matières premières et approvisionnements). EVALUATION DES CREANCES ET DES DETTES Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. DEPRECIATION DES CREANCES L'évaluation des dépréciations des créances clients a été effectuée au regard d'éventuelles défaillances de ceux-ci. OBLIGATIONS CONVERTIBLES OU ECHANGEABLES NEANT EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Le total des actions auto-détenues au 31/12/19 est de 86 553 pour une valeur 1 706 323 €. Le cours moyen de ces actions est de 19€70. DEPRECIATION DES VALEURS MOBILIERES Les valeurs mobilières de placement peuvent être dépréciées par voie de provision pour tenir compte : Pour les titres côtés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.

Pour les titres non côtés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice. 15 INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE DES VALEURS MOBILIERES Désignation Quantité Montant Actions propres 79 670 1 525 989 Contrat liquidité 6 883 180 335 soit 86 553 actions pour 1 706 323 €. DISPONIBILITES EN EUROS Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. DISPONIBILITES EN DEVISES Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou gain de change. PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS Néant. SUBVENTION D'EQUIPEMENT Au titre de l'année 2019, aucune subvention n'a été perçue. CHIFFRE D'AFFAIRES Afin de respecter la nature exacte des produits vendus, une nouvelle classification entre ventes de marchandises et production vendue de biens a été mise en place au 1er janvier 2016. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Les provisions pour risques et charges sont établies en conformité avec le règlement CRC 2000-6 sur les passifs. Une provision est comptabilisée lorsque la société a une obligation à l'égard d'un tiers résultant d'un évènement passé, qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, et que le montant peut être estimé de façon fiable. 16 PARTICIPATION ET INTERESSEMENT DES SALARIES La participation et l'intéressement des salariés, y compris forfait social, est cette année de 184 719 € de participation et 0 € d'intéressement. ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES Indemnité de départ à la retraite Les hypothèses de calcul retenues sont établies sur la base de la convention collective «Vins et spiritueux», et se présentent de la manière suivante : Taux d'actualisation 0.80 % Départ à la retraite à l'initiative du salarié 65 ans* Turn-over (par tranches d'âge) 0 à 10 % Taux de progression des salaires 1 % Taux de charges sociales 45 à 50 % * 60 ans pour des cas isolés identifiés En matière de régime de retraite à prestations définies, les engagements futurs de la société ont été estimés à hauteur de 1 477 K€ au 31 décembre 2019 contre 1 295 K€ en 2018. ESTIMATIONS COMPTABLES La Direction est conduite à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ses états financiers et les notes qui les accompagnent. Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront s'écarter de ces estimations. Parmi les comptes qui sont sujets des estimations comptables significatives figurent notamment la valeur des titres de participations et créances rattachées telle que décrite dans la note " Titres immobilisés", de la marque, des terres à vigne, le cas échéant, ainsi que les postes de dépréciation et de provisions tels que décrits aux paragraphes ci-dessus des « Règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes annuels. AUTRES INFORMATIONS Le périmètre d'intégration fiscale dont la société ADVINI est à la tête du groupe comprend, en 2019, les sociétés suivantes : Impressions de l'Enclos, Rigal, Transports Lodéziens, Gassier, Amouroux, Ogier, Moueix, Capet Guillier, Domaine Laroche, Mas La Chevalière, Le Vieux Moulin, Le Jardin des Aresquiers, Ecole des Vins Advini, Mas de Lunès, Advini Patrimoine, Clos de l'Oratoire, Vignobles en Vol et Champy.

Pour l'intégration fiscale il a été convenu que la situation pour les filiales serait la même que si elles n'avaient pas appartenues au groupe sur le plan de leurs obligations fiscales. 17 Le taux d'impôt applicable au groupe d'intégration fiscale est de 33.33% avec 28% à hauteur de 500 000 euros de résultat fiscal.

Il ne reste qu'un emprunt assorti de ratios basés sur les comptes annuels de la société MOUEIX. Les ratios concernés sont le maintien de la situation nette à un niveau au moins égal à 90% de celui existant au 31/12/2018, les fonds propres/dettes à moyen et long terme, l'endettement net/situation nette. Dans l'hypothèse d'un dépassement de ces ratios financiers d'une part et d'une demande expresse de remboursement anticipé des emprunts concernés par les prêteurs d'autre part, le Groupe serait amené à rembourser par anticipation l'encours des contrats, soit en utilisant sa trésorerie excédentaire, soit en contractant de nouveaux financements auprès de nouveaux prêteurs. Les ratios ne sont pas respectés, toutefois, seuls 76 k€ restent dus sur l'année 2020, en part courante.

La rémunération des membres du conseil de surveillance, du directoire, et de la direction générale s'élève à 1.129 K€. Il existe des indemnités compensatrices en cas de rupture de contrat ou de mandat dont le total pourrait, au maximum pour l'ensemble des indemnités, représenter un montant de 1.394 K€. Aucune charge n'est constatée au titre de ces indemnités sur l'exercice 2019. Il n'existe pas de stock- options.

Le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 14 mai 2014 avait déterminé les conditions de mise en place de plans d'attribution gratuite d'actions au bénéfice de certains mandataires sociaux et salariés, sous la condition suspensive de l'autorisation par l'assemblée générale. L'assemblée générale mixte du 4 juin 2014 avait délégué dans la 20ème résolution tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la mise en place d'un plan d'attribution gratuite des actions aux membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux, et d'une manière générale faire tout ce qui serait nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en ajustant le nombre d'actions attribuées en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition. Le Directoire, chargé de la mise en œuvre des plans d'attribution, s'est tenu le 12 août 2014. Le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 29 août 2014 a pris connaissance et a approuvé les plans d'attribution d'actions gratuites mis en place par le Directoire. Le nombre des actions attribuées gratuitement, pour 2014, a été de 40 000 actions. Les critères de performance ont été atteints pour l'année 2014 et 38 771 actions ont été définitivement attribuées sur les 40 000 actions ci-dessus mentionnées (1 229 actions non attribuées). Les critères de performance ayant été partiellement atteints pour l'année 2016, 5 000 actions ont été attribuées au titre de ce plan. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires ne serait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition minimale de deux ans et l'obligation de conservation des bénéficiaires à l'issue de la période d'acquisition est fixée à deux ans. En plus du critère de présence, l'attribution des actions dépend de la réalisation à la fin de chaque année d'un critère de performance basé sur des critères individuels et sur des critères de résultat du groupe. L'ensemble des critères du plan concernant le Président du directoire, également approuvé par le conseil de surveillance du 29 août 2014, a été rempli, et a donné lieu à l'attribution de 83 000 actions gratuites. 18 Les actions gratuites qui seront attribuées dans le cadre de ce plan seront des actions existantes préalablement rachetées par AdVini; dans ce cas, il doit donc être comptabilisé dans les comptes sociaux une provision correspondant au produit du coût d'entrée des actions et du nombre d'actions estimées. Au 31 décembre 2018, le capital était composé de 3 853 394 actions ordinaires, entièrement libérées d'une valeur nominale de 8 euros. Les primes d'émission et de fusion s'élevaient à 18 645 milliers d'euros. L'assemblée générale du 13 juin 2019 a approuvé la distribution d'un dividende brut de 0.33 € par action, soit 1 299 K€, (contre 0.41 € au titre de la distribution du résultat de l'exercice 2017, soit 1.578 K€) et a offert aux actionnaires le choix d'opter pour le paiement en actions du dividende de l'exercice 2018. Le prix d'émission des actions nouvelles était fixé à 30.34 euros et le délai de souscription était fixé jusqu'au 13 juillet 2019. Le 28 août 2019, le directoire a constaté que, suite à l'offre de paiement du dividende 2019 en actions, 5 441 actions nouvelles de 8 euros chacune émises pour un montant de 30.34 euros ont été souscrites, représentant ainsi une augmentation de capital de 43 528 euros et une prime d'émission de 92 932 euros. Lors de l'assemblée Générale dont la date est à définir, il sera proposé de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019 compte tenu des consequences de la pandémie COVID 19. Au 31 décembre 2019, le capital est ainsi composé de 3 941 835 actions ordinaires, entièrement libérées d'une valeur nominale de 8 euros, les primes d'émission et de fusion s'élevant à 18 738 milliers d'euros. Depuis 2011, tous les dirigeants salariés bénéficient d'une retraite complémentaire « article 83». Cela concerne deux membres du Conseil de surveillance et un membre du Directoire.

Les cautions envers les parties liées sont indiquées dans la note 6-2.

6-2. Il n'existe pas de transactions significatives qui n'auraient pas été conclues à des conditions normales de marchés avec les parties liées au sens du décret 2009-267 du 9 mars 2009.

2009-267 du 9 mars 2009. Le poste provision comprend l'imposition différée passive sur les réévaluations d'actifs apportés dans le cadre de la fusion Laroche diminuée des moins-values latentes et déficits fiscaux reconnus à la date de la fusion conformément au traité de fusion (2010) et non-consommés à la date de clôture. S'y ajoutent des provisions constituées à la clôture précédente qui couvrent des risques commerciaux ainsi que les variations de l'exercice sur perte de change. Activité de SA ADVINI en matière de recherche et développement : Les équipes d'AdVini et des maisons de vins mènent une politique d'amélioration et d'innovation constante, avec des objectifs mêlant réduction des impacts environnementaux et augmentation de la qualité des vins. Les derniers projets innovants portent notamment sur : la robotisation des vignobles : robots électriques autonomes de désherbage, drones pour l'imagerie ou la diminution des doses de traitements

l'irrigation des vignes : modélisation des besoins hydriques par intelligence artificielle, automatisation complète du déclenchement de l'irrigation

l'éco-conception de packaging : analyse du cycle de vie des produits pour mener aux meilleurs choix de conception et à l'amélioration de la recyclabilité

de packaging : analyse du cycle de vie des produits pour mener aux meilleurs choix de conception et à l'amélioration de la recyclabilité la gestion de l'enherbement des vignes : gestion des semis vis-à-vis des concurrences hydriques et azotées et agriculture de conservation des sols. 19 Note 5. Informations sur le bilan et le compte de résultat 5.1 Etat de l'actif immobilisé Exprimé en € 20 5.2 Etat des amortissements Exprimé en € 21 5.3 Etat des provisions et dépréciations Exprimé en € 22 5.4 Etat des échéances des créances et dettes Exprimé en € 23 5.5 Eléments du fonds commercial Exprimé en € 5-6 Ecart de conversion sur créances et dettes Exprimé en € 5-7 Produits à recevoir Exprimé en € 24 5-8 Charges à payer Exprimé en € 25 5-9 Charges et produits constatées d'avance Exprimé en € 5-10 Composition du capital social Exprimé en € 5-11 Variation des capitaux propres Exprimé en € 26 5-12 Affectation des résultats soumise à l'AG Exprimé en € 5-13 Ventilation du chiffre d'affaires Exprimé en € 5-14Quote-part résultat sur opérations en commun Exprimé en € 27 5-15 Charges et produits exceptionnels Exprimé en € 5-16 Répartition de l'impôt sur les bénéfices Exprimé en € 28 Note 6 ENGAGEMENTS FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS 6-1crédit-bail Exprimé en € 6.2 Engagements financiers donnés et reçus Exprimé en € 29 6.3 Dettes garanties par des sûretés réelles Exprimé en € 6.4 Instruments financiers Exprimé en € 30 6.5 Situation fiscale différée et latente Exprimé en € 6.6 Effectif moyen Exprimé en € 6.7 Identité société mère consolidant la société Exprimé en € 31 6.8 Filiales et participations Exprimé en € 32 6-8 bis Filiales Exprimé en € 33 6.9 Incidence évaluations fiscales dérogatoires Exprimé en € 34 3. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels KPMG AUDIT SUD-EST ERNST & YOUNG Audit 480, avenue du Prado 1025, rue Henri Becquerel 13269 Marseille Cedex 08 CS 39520 S.A.S. au capital de € 200.000 34961 Montpellier Cedex 2 512 802 729 R.C.S. Marseille S.A.S. à capital variable 344 366 315 R.C.S. Nanterre Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie Membre de la compagnie régionale d'Aix-en-Provence - Bastia régionale de Versailles AdVini S.A. Siège social : Chemin de Rolland - 34725 - Saint Félix de Lodez Capital social : € 31 534 680 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 A l'assemblée générale de la société Advini, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AdVini relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le directoire le 24 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 35 Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Observation Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 4 de l'annexe des comptes annuels concernant les impacts d'une correction d'erreur résultant de l'analyse menée sur les stocks de matières sèches. Justification des appréciations - Points clés de l'audit En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Evaluation de la valeur recouvrable des titres de participation Risque Identifié Au 31 décembre 2019, les titres de participation s'élèvent à K€ 58.721. Comme indiqué dans la note « Règles et méthodes comptables - Immobilisations financières » de l'annexe, une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur brute. Cette valeur actuelle est déterminée en tenant compte des capitaux propres de la filiale ou participation détenue et de ses perspectives d'évolution. Une erreur dans la détermination des perspectives d'évolution de la filiale ou de la participation détenue conduirait à une mauvaise appréciation de la valeur recouvrable des titres de participation. Nous avons considéré que l'évaluation des titres de participation est un point clé de l'audit en raison de leur importance significative dans les comptes de la société et du jugement nécessaire à l'appréciation par la direction de la valeur actuelle. Notre réponse Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nos travaux ont notamment consisté à : prendre connaissance de l'évaluation effectuée par la société, des méthodes retenues et des hypothèses sous-jacentes ;

sous-jacentes ; examiner les hypothèses opérationnelles retenues par la direction sous tendant l'établissement des perspectives d'activités et de résultats des filiales en les confrontant aux réalisations passées et aux perspectives de marché compte tenu de l'environnement économique ; 36 analyser les modalités de détermination et la cohérence du taux d'actualisation avec les hypothèses de marché sous-jacente ;

sous-jacente ; étudier la sensibilité de la valeur actuelle aux paramètres d'évaluation, notamment au taux d'actualisation et aux différentes hypothèses retenues ;

vérifier l'exactitude arithmétique des calculs des valeurs actuelles retenues par la société. Nous avons par ailleurs apprécié le caractère approprié des informations présentées dans la note « Règles et méthodes comptables - Immobilisations financières » de l'annexe aux comptes annuels. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire arrêté le 24 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4du code de commerce. Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l'article L. 225- 102-1 du code de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n'ont pas fait l'objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes annuels et doivent faire l'objet d'un rapport par un organisme tiers indépendant. Rapport sur le gouvernement d'entreprise Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225- 37-4 du code de commerce. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations. Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 37 Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires Désignation des commissaires aux comptes Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société AdVini par vos assemblées générales du 8 juin 2012 pour le cabinet KPMG AUDIT SUD-EST et du 14 mars 1994 pour le cabinet ERNST & YOUNG Audit. Au 31 décembre 2019, le cabinet KPMG AUDIT SUD-EST était dans la huitième année de sa mission sans interruption et le cabinet ERNST & YOUNG Audit dans la vingt-sixième année. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels Objectif et démarche d'audit Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 38 falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels

;

; il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. Rapport au comité d'audit Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport. Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. Les commissaires aux comptes Marseille, le 30 avril 2020 Montpellier, le 30 avril 2020 Stéphane Orlando Marie-Thérèse Mercier 39 4. Comptes consolidés Le Directoire a arrêté en date du 24 mars 2020, les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Compte de résultat Etat du Résultat global Etat de la situation financière Tableau de flux de trésorerie Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité Tableau de variation des capitaux propres Notes annexes aux états financiers 40 Compte de résultat en milliers d'euros Notes 31-déc-19 31/12/18 corrigé * Chiffre d'affaires 5 266 582 257 089 Achats consommés -166 998 -161 881 Charges de personnel -42 100 -41 040 Charges externes -34 538 -37 374 Impôts et taxes -5 202 -5 166 Dotations aux amortissements 7,8,9 -12 685 -10 281 Dotations aux dépréciations -1 178 -589 Autres produits opérationnels 11 3 713 6 954 Autres charges opérationnelles 11 -2 278 -2 512 Résultat opérationnel 5 317 5 201 Quote part des sociétés mises en équivalence -5 78 Résultat opérationnel après QP du résultat des sociétés MEE 5 312 5 278 Coût de l'endettement financier brut -2 368 -1 938 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 132 65 Coût de l'endettement financier net -2 236 -1 873 Autres produits financiers 300 69 Autres charges financières -22 -58 Charge d'impôt 13 671 272 Résultat net des activités poursuivies 4 026 3 689 Résultat net d'impôt des activités arrêtées Résultat net 4 026 3 689 Résultat net - Intérêts ne conférant pas le contrôle 714 -9 Résultat net - Part du groupe 3 311 3 698 Résultats par action en euros (part du groupe) : 14 - de base pour le résultat net 0,86 0,98 - dilué pour le résultat net 0,86 0,98 *les états financiers au 31/12/18 ont été corrigés. Cette correction est détaillée dans la note 3 41 Etat du Résultat global *correction détaillée note 3 42 Etat de la situation financière *correction détaillée note 3 43 Tableau de flux de trésorerie en milliers d'euros Notes 31-déc-19 31/12/2018 corrigé * Résultat net consolidé 4 026 3 689 Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles 7,8,9 12 039 10 624 liées à l'actif circulant) * Autres produits et charges calculés -94 -628 Plus ou moins values de cessions -1 566 -3 852 +/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence 5 -78 - Dividendes (titres non consolidés) -83 -3 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et 14 326 9 752 impôt Coût de l'endettement financier net 2 495 1 934 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 13 -671 -272 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et 16 150 11 413 impôt Impôts versés -520 -321 Variation du besoin en fond de roulement lié à l'activité 28 896 4 926 Flux net de trésorerie généré par l'activité 44 525 16 019 Décaissements liés aux investissements corporels et incorporels 7,8,9 -10 394 -12 176 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et 7,8,9 1 975 6 655 incorporelles Décaissements liés aux investissements financiers non courants -6 -33 - Dividendes (titres non consolidés) 131 74 Variation nette des prêts et créances -1 804 7 Incidence des variations de périmètre -8 119 Flux net de tresorerie lié aux opérations d'investissement -10 097 -13 592 Achats et ventes d'actions propres -47 -236 Somme reçues des actionnaires lors d'augmentation de capital 165 0 Souscription de capital des minoritaires dans les filiales 2 332 - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -1 299 -1 377 - Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées -97 Encaissement liés aux nouveaux emprunts 18 6 984 13 341 Remboursement d'emprunts 9,18 -16 814 -15 433 Intérêt financiers nets versés -2 417 -1 936 Autres flux liés aux opérations de financement -1 511 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -15 034 -5 308 Variation de trésorerie 19 408 -2 962 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture -103 675 -100 712 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture -84 266 -103 675 *correction détaillée note 3 44 L'application de la norme IFRS16 explique 2,7 M€ de dotations aux amortissements, 0,6 M€ de coût de l'endettement financier et 2,5 M€ de remboursement d'emprunt, par ailleurs, la variation des prêts et créances correspond essentiellement au fonds de garantie versé dans le cadre de l'affacturage signé en 2019. Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité La variation positive du BFR s'explique principalement par l'amélioration du poste clients, suite à la signature d'un contrat d'affacturage déconsolidant. Tableau de variation des capitaux propres *correction détaillée note 3 45 Notes annexes aux états financiers Note 1. Informations générales ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 Note 2. Faits caractéristiques de la période--------------------------------------------------------------------------------------------- 47 Note 3. Principes comptables et méthodes d'évaluation------------------------------------------------------------------------ 48 Note 4. Evolution du périmètre de consolidation------------------------------------------------------------------------------------ 54 Note 5. Information sectorielle ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 Note 6. Charges de personnel------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 Note 7. Immobilisations incorporelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 Note 8. Immobilisations corporelles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 Note 9. Droits d'utilisation et dettes locatives ---------------------------------------------------------------------------------------- 63 Note 10. Provisions et dépréciations-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 Note 11. Autres produits et charges opérationnels---------------------------------------------------------------------------------- 68 Note 12. Résultat financier------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 68 Note 13. Impôts sur les résultats -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 Note 14. Résultat par action --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 Note 15. Goodwill --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 Note 16. Dépréciation des actifs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 Note 17. Participation dans les entreprises associées------------------------------------------------------------------------------ 73 Note 18. Actifs financiers -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 Note 19. Stocks------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 77 Note 20. Créances clients-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 Note 21. Autres actifs courants----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 Note 22. Trésorerie et équivalents de trésorerie ------------------------------------------------------------------------------------- 78 Note 23. Capitaux propres ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 79 Note 24. Dettes financières----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 Note 25. Covenants ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 Note 26. Passifs financiers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 83 Note 27. Instruments dérivés et gestion des risques financiers -------------------------------------------------------------- 85 Note 28. Autres passifs courants et compte de régularisation --------------------------------------------------------------- 87 Note 29. Parties liées -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 Note 30. Engagements et passifs éventuels -------------------------------------------------------------------------------------------- 89 Note 31. Evénements postérieurs à la clôture de la période ------------------------------------------------------------------- 89 Note 32. Informations diverses ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 46 Note 1. Informations générales AdVini (ci- après « le Groupe ») est une société de droit français dont le siège social est à Saint Félix de Lodez (34). Son activité est la production, le négoce et l'élevage de vins. AdVini est une société anonyme cotée sur l'Eurolist Paris Compartiment C d'Euronext Paris (Code ISIN : FR0000053043). Elle est soumise à l'ensemble des textes régissant les sociétés commerciales en France, et en particulier, aux dispositions du Code de Commerce. En date du 24 mars 2020, le Directoire a arrêté les comptes au 31 décembre 2019 qui ont été présentés au Conseil de surveillance le 24 mars et a autorisé leur publication. Ces comptes ne seront définitifs qu'après leur approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires convoquée le 6 juillet 2020. Note 2. Faits caractéristiques de la période Le 7 juin 2019, création de L&M Holding détenue à 45% par la société Garri du Gai. Cette société détient 100% de la SCEA du château Liversan, nouvellement créée et 100% de la SCEA Château Mirefleurs. Elle est consolidée par mise en équivalence. En Afrique du sud, augmentation de la participation d'Advini ASA dans la société Stellenbosch Vineyards qui passe de 56.83 % à 65.3%. Le 26 juillet 2019, ADVINI a augmenté sa participation dans la société SAS Prodégustation qui passe de 65% à 90%. La société Advini LATAM a cédé le 6 décembre 2019 sa participation de 30,9% dans la société Vina Casablanca L'application d'IFRS 16 au 1er janvier 2019 a eu comme effet la reconnaissance à l'actif de droits d'utilisation pour 24,2 M€ (17,5 M€ au titre des locations de terres agricoles et 6,7 M€ au titre des autres locations) et au passif de dettes locatives pour 24,2 M€ (dont 17,5 M€ au titre des locations de terres agricoles et 6,7 M€ au titre des autres locations). Afin d'optimiser son BFR, AdVini a signé un contrat d'affacturage déconsolidant le 20 juin 2019. Au 31 décembre 2019, 34.5 M€ de créances ont été cédées. 47 Note 3. Principes comptables et méthodes d'évaluation Déclaration de conformité Les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) et aux interprétations IFRIC et SIC, tels qu'adoptés par l'Union Européenne et d'application obligatoire au 31 décembre 2019. Les IFRS sont disponibles sur le site de la Commission Européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm). Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, à l'exception des nouvelles normes décrites ci-dessous. Le Groupe a appliqué les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivants adoptés par l'Union Européenne et d'application obligatoire pour le Groupe au 1er janvier 2019 : IFRS 16 Contrats de location

IFRIC 23 Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat

Amendements à IFRS 9: Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

Amendements à IAS 28: Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise

Améliorations annuelles des IFRS cycle 2015-2017 Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises & IFRS 11 Partenariats Amendements à IAS 12 Impôts sur le résultat Amendements à IAS 23 Coûts d'emprunt

Amendements à IAS 19: Modification, réduction ou liquidation d'un régime L'impact de l'adoption de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 est décrit ci-dessous. L'adoption des autres nouvelles normes/amendements/interprétations obligatoires listées ci-dessus n'a eu aucun impact sur les comptes du Groupe. NORME IFRS 16 « Contrats de location » Les impacts de l'adoption de cette norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 sont décrits ci- dessous. Cette norme IFRS 16 remplace IAS 17 et les interprétations qui y sont liées (IFRIC 4, SIC 15 et SIC 27). La nouvelle norme élimine la distinction location simple/ location financement en imposant au locataire de comptabiliser un actif représentatif du droit d'utilisation de l'actif loué en contrepartie d'une dette représentant l'obligation de payer ce droit, sauf exceptions (contrats d'une durée raisonnablement certaine inférieure à 12 mois ou actifs sous-jacents de faible valeur - i.e. dont la valeur unitaire à neuf n'excède pas environ 5.000 $ et qui peuvent être utilisés séparément). L'amortissement du droit d'utilisation et les intérêts sur le passif sont ensuite comptabilisés séparément au compte de résultat. Pour les bailleurs en revanche, la norme reconduit l'essentiel des principes antérieurs d'IAS 17. Les montants ont été comptabilisés à l'actif et au passif, au 1er janvier 2019. La méthode de transition retenu par la Groupe est la méthode "rétrospective simplifiée ». Le taux d'actualisation utilisé dans l'évaluation initiale de la dette locative est le taux marginal distinct en fonction des actifs à financer ce taux varie entre 1,3% et 3,2% selon les contrats. 48 L'application d'IFRS 16 au 1er janvier 2019 a eu comme effet la reconnaissance à l'actif de droits d'utilisation pour 24,2 M€ (17,5 M€ au titre des locations de terres agricoles et 6,7 M€ au titre des autres locations) et au passif de dettes locatives pour 24,2 M€ (dont 17,5 M€ au titre des locations de terres agricoles et 6,7 M€ au titre des autres locations). Les impacts de l'application d'IFRS 16 au 1er janvier 2019 sont développés dans la note 9 (droits d'utilisation et dettes locatives). Interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux » Pour l'interprétation IFRIC 23, il n'y a pas eu d'impact dans les comptes au 31 décembre 2019. En effet, en termes d'évaluation, IFRIC 23 n'impacte pas les modalités d'évaluation des incertitudes fiscales appliquées par le Groupe jusqu'à présent. Par ailleurs, le Groupe n'a anticipé l'application d'aucune autre norme, interprétation et amendement ou révisions qui n'auraient pas encore été adoptés par l'Union européenne ou dont l'application n'est pas obligatoire aux états financiers ouverts le 1er janvier 2019 : 1 Norme / Interprétation Date Date d'application d'application prévue par UE l'IASB (au plus tard (exercices pour les ouverts à exercices compter du) ouverts à compter du) Amendments to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Reportée sine Suspendu Contribution of Assets between an Investor and its die Associate or Joint Venture 2 3 4 5 6 IFRS 17 Insurance contracts 1/01/2021 Amendment to IFRS 3: definition of a business 1/01/2020 Amendements à IAS 1 et IAS 8: définition de 1/01/2020 "significatif » Réforme des taux d'intérêt de référence - 1/01/2020 Modifications d'IFRS 9, d'IAS 39 et d'IFRS 7 Amendments to IAS 1: Classification of Liabilities 1/01/2022 as Current or Non current NC Adoption attendue en Q1 2020 1/01/2020 1/01/2020 NC Le processus de détermination des impacts potentiels de ces normes et interprétations sur les états financiers consolidés du groupe est en cours. Par ailleurs les comptes consolidés, annuel du groupe ne tiennent pas compte des projets de normes et interprétations qui ne sont encore qu'à l'état d'exposé sondage à l'IASB et l'IFRIC à la date de clôture. Base de préparation des états financiers Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche sauf indications contraires. 49 Les comptes consolidés du Groupe sont établis selon la convention du coût historique à l'exception de certains instruments financiers et actifs financiers disponibles à la vente (qui sont évalués à la juste valeur) conformément aux règles édictées par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union Européenne. Les états financiers des filiales sont préparés sur la base de méthodes comptables homogènes. Les comptes consolidés clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 ont une durée de 12 mois. Règles de consolidation Les entités sous contrôle exclusif direct ou indirect sont consolidées par intégration globale ; cette méthode consiste à substituer au bilan, à la valeur des titres de participation, la totalité des actifs et passifs de ces filiales, et à incorporer, dans le compte de résultat, la totalité de leurs charges et produits, en reconnaissant les droits des minoritaires dans les réserves et le résultat. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à compter de la date du transfert du contrôle effectif jusqu'à la date où le contrôle cesse d'exister. Tous les soldes et opérations intragroupes sont éliminés. La mise en équivalence s'applique à toutes les entreprises dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable. Le groupe a fait le choix de présenter la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence en Résultat opérationnel conformément à la recommandation ANC 2013-01 du 4 avril 2013. Conversion des opérations en devises Les états financiers consolidés sont présentés en euros, ce qui correspond à la monnaie fonctionnelle et de présentation du Groupe. Transactions en devises Les transactions en devises sont converties sur la base du cours en vigueur à la date de la transaction. Les gains et pertes de change résultant du règlement de ses opérations et de la conversion au taux de change à la clôture des actifs et passifs libellés en devises sont comptabilisés en produits ou en perte de change. Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises étrangères sont comptabilisés au cours historique en vigueur à la date de la transaction. Les écarts de change touchant un élément monétaire faisant partie de l'investissement net du Groupe dans une activité à l'étranger, en l'occurrence l'Afrique du Sud, sont comptabilisés initialement dans une composante distincte des capitaux propres et comptabilisés dans le résultat lors de la cession de l'investissement net. États financiers libellés en devises Les actifs et passifs des sociétés du Groupe dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie de présentation sont convertis en euros au cours en vigueur à la date de clôture des comptes. Cette conversion s'applique également au goodwill. 50 Les produits et les charges de ces sociétés sont convertis en euros au cours de change moyen de la période. Ce cours moyen est une valeur approchée du cours à la date de transaction en l'absence de fluctuation significative. Les capitaux propres sont convertis au taux historique. Les écarts de conversion qui en découlent sont comptabilisés en autres éléments du résultat global dans la rubrique « Ecart de conversion », jusqu'à la cession complète de la société. Subventions publiques Les subventions publiques sont reconnues à leur juste valeur quand il existe une assurance raisonnable qu'elles seront reçues et que toutes les conditions attachées seront satisfaites. La subvention est comptabilisée en diminution des coûts liés dans les exercices qui ont supporté les coûts qu'elle compense. Lorsque la subvention est liée à un actif, la juste valeur est comptabilisée en produits différés et rapportée au compte de résultat sur la durée d'utilité attendue de l'actif correspondant par annuités constantes. Estimations et incertitudes La préparation des états financiers du Groupe requiert le recours du management à des jugements, estimations et hypothèses, qui ont un impact sur les montants comptabilisés en qualité d'actifs et de passifs, de produits et de charges, ainsi que sur les informations communiquées sur les passifs éventuels. Cependant, le dénouement des opérations sous-jacentes à ces estimations et hypothèses pourrait entraîner un ajustement significatif des montants comptabilisés au cours d'une période antérieure. Jugements Le management a émis des hypothèses en plus de celles qui nécessitent le recours à des estimations, dont les effets sont significatifs sur les montants comptabilisés dans les états financiers concernant les contrats de location pour lesquels le Groupe est locataire : Contrat de location financement Le Groupe conclut régulièrement des contrats de location portant sur des équipements. Le Groupe analyse à la date de signature de chaque contrat, sur la base des termes et conditions des conventions, s'il conserve ou non la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété des biens loués. Selon l'analyse ainsi effectuée, ils sont comptabilisés soit comme des contrats de location simple, soit comme des contrats de location-financement. Recours à des estimations Les principales estimations utilisées sont les suivantes : 51 Dépréciation d'actifs non financiers Le Groupe apprécie à chaque date de clôture s'il existe un quelconque indice qu'un actif non financier puisse avoir subi une perte de valeur. Dans le cadre de ses calculs de valeur d'utilité, le management procède à une estimation des flux de trésorerie futurs que l'entité s'attend à obtenir de l'actif ou de l'unité génératrice de trésorerie, et retient un taux d'actualisation adéquat pour calculer la valeur actuelle de ces flux de trésorerie futurs. Des détails complémentaires sont communiqués en note 16. Paiements fondés sur des actions Le Groupe évalue le coût des transactions avec des membres du personnel et les dirigeants et réglées en instruments de capitaux propres, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date à laquelle ils ont été attribués. L'estimation de la juste valeur requiert de recourir à un modèle financier décrit en note 23 -capitaux propres. Impôts différés actifs La détermination du montant des impôts différés actifs pouvant être reconnus nécessite que le management fasse des estimations à la fois sur la période de consommation des reports déficitaires, et sur le niveau des bénéfices imposables futurs, au regard des stratégies en matière de gestion fiscale. La valeur comptable des impôts différés actifs relatifs à des pertes fiscales reconnus au 31 décembre 2019 est de 1 701 K€ et le montant des reports fiscaux déficitaires n'ayant pas fait l'objet de l'activation d'un impôt différé actif est non significatif (idem en 2018). De plus amples détails sont communiqués en note 13 - impôts sur le résultat. Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi Le coût des régimes à prestations définies postérieurs à l'emploi est déterminé sur la base d'évaluations actuarielles. Ces évaluations reposent sur des hypothèses en matière de taux d'actualisation, taux d'augmentation des salaires, taux de mortalité et d'augmentation des pensions. En raison du caractère long terme de ces plans, l'incertitude liée à ces estimations est significative. Le passif net constitué au titre de ces avantages du personnel au 31 décembre 2019 s'élève à 2 406 milliers d'euros (contre 2 127 milliers d'euros en 2018). De plus amples détails sont communiqués en note 10. Provisions pour risques et charges et provisions clients La détermination du montant des provisions requiert de formuler des hypothèses et retenir des estimations sur les niveaux de coûts attendus ainsi que sur la période durant laquelle la sortie de ressources interviendra. Le montant des provisions pour risques et charges comptabilisées au 31 décembre 2019 est de 1 834 milliers d'euros (contre 1 447 milliers d'euros en 2018) et 2 861 milliers d'euros de provisions client. De plus amples détails sont fournis en note 10 - Provisions et dépréciation. 52 Correction d'erreur 2018 D'autre part, La société ADVINI a procédé en 2019 à une destruction de stocks de matières sèches n'ayant pas diminué depuis plusieurs années et qui, après analyse, ont été jugés définitivement non réutilisables. Ces matières sèches auraient dû être identifiées, remontées et détruites sur 2018. De ce fait, la société a impacté exclusivement les comptes du 31/12/18. Les impacts sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : Etat de la situation financière en milliers d'euros Notes 31-déc-18 Correction 31/12/18 d'erreur corrigé * - Stocks 19 118 645 (1 074) 117 571 Actifs courants 203 811 (1 074) 202 737 Résultat Part du Groupe 4 471 (773) 3 698 Capitaux propres Part du Groupe 23 96 818 (773) 96 045 Dettes d'impôt exigible 401 (301) 100 Passifs courants 211 870 (301) 211 569 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 385 901 (1 074) 384 827 Compte de résultat en milliers d'euros Notes 31-déc-18 correction 31/12/18 d'erreur corrigé * Achats consommés -160 807 -1 074 -161 881 Résultat opérationnel 6 274 -1 074 5 201 Charge d'impôt 13 -28 301 272 Résultat net 4 462 -773 3 689 Résultat net - Intérêts ne conférant pas le contrôle -9 -9 Résultat net - Part du groupe 4 471 -773 3 698 TFT en milliers d'euros Notes 31-déc-18 correction 31/12/2018 d'erreur corrigé * Résultat net consolidé 4 462 -773 3 689 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 10 525 -773 9 752 et impôt Charge d'impôt (y compris impôts différés) 13 28 -301 -272 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 12 487 -1 074 11 413 et impôt Variation du besoin en fond de roulement lié à l'activité 3 852 1 074 4 926 Flux net de trésorerie généré par l'activité 16 019 0 16 019 53 Note 4. Evolution du périmètre de consolidation Au 31 décembre 2019, le périmètre de consolidation du groupe AdVini comprend 68 sociétés dont 63 sont consolidées par intégration globale et 5 par mise en équivalence (contre 66 sociétés au 31 décembre 2018). Au cours de l'exercice les opérations suivantes ont été effectuées : Création de L&M Holding détenue à 45% par la société Garri du Gai.

Cette société détient 100% de la SCEA du château Liversan, nouvellement créée et 100% de la SCEA Château Mirefleurs. Cette société est consolidée par mise en équivalence.

Cette société détient 100% de la SCEA du château Liversan, nouvellement créée et 100% de la SCEA Château Mirefleurs. Cette société est consolidée par mise en équivalence. Augmentation de la participation d'Advini ASA dans la société Stellenbosch Vineyards qui passe de 56.83 % à 65.3%.

Augmentation de la participation d'Advini SA dans la société SAS Prodégustation qui passe de 65% à 90%.

Cession par la société Advini LATAM de sa participation de 30,9% dans la société Vina Casablanca. 54 Liste des sociétés du Groupe : NOM DE LA SOCIETE % CONTROLE % INTERET DEVISE METHODE DE CONSOLIDATION 1 SA AdVini (Mère) 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 2 SARL TRANSPORTS LODEZIENS 99,95% 99,95% Euro Intégration globale 3 SAS OGIER 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 4 SAS ETS LEONCE AMOUROUX 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 5 SAS CAZES 90,00% 90,00% Euro Intégration globale 6 SAS GASSIER 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 7 SAS RIGAL 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 8 SAS ANTOINE MOUEIX 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 9 SAS IMPRESSIONS DE L'ENCLOS 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 10 GIE L'ORMARINE ET JEANJEAN 50,00% 71,43% Euro Intégration globale 11 ADVINI USA, Limited (Etats-Unis, ) 100,00% 100,00% Dollar US Intégration globale 12 ADVINI CANADA, Incorporated (Canada) 100,00% 100,00% Dollar CAD Intégration globale 13 SCEA CHÂTEAU CAPET GUILLIER 99,99% 99,99% Euro Intégration globale 14 SCEA NOTRE DAME DE COUSIGNAC 99,61% 99,61% Euro Intégration globale 15 SCEA LE FENOUILLET 99,97% 99,97% Euro Intégration globale 16 SCEA CHÂTEAU GRAND RENOM 99,90% 99,90% Euro Intégration globale 17 SCEA MAS DE PIVE 99,99% 99,99% Euro Intégration globale 18 SCEA CLOS DE L'ORATOIRE (ex. RAYMOND) 99,80% 99,80% Euro Intégration globale 19 SCI CHÂTEAU BARON GEORGES 99,95% 99,95% Euro Intégration globale 20 SCI ADVINI PATRIMOINE 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 21 SCI ANTOINE MOUEIX 99,90% 99,90% Euro Intégration globale 22 SAS LA TABLE D'AIME 51,72% 46,55% Euro Intégration globale 23 SCEA CHÂTEAU GASSIER 48,98% 48,98% Euro Mise en équivalence 24 SAS DOMAINE LAROCHE 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 25 SAS MAS LA CHEVALIERE 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 26 EURL LE VIEUX MOULIN 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 27 SCI DU DOMAINE LAROCHE 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 28 ADVINI LATAM (, Limitada, Chili) 100,00% 100,00% Peso chilien Intégration globale 29 ADVINI UK (Royaume-Uni) 100,00% 100,00% Livre sterling Intégration globale 30 L'AVENIR (Limited, Afrique du Sud) 100,00% 100,00% Rand Intégration globale 31 SCEA PAULILLES 99,90% 89,90% Euro Intégration globale 32 CLUB FRANCAIS DU VIN 62,50% 62,50% Euro Intégration globale 33 CLUB FRANCAIS DU VIN SUISSE 65,00% 65,00% CHF Intégration globale 34 SCEA DOMAINE DU CAUSSE D'ARBORAS 99,00% 99,00% Euro Intégration globale 35 SCEA MAS NEUF DES ARESQUIERS 99,00% 99,00% Euro Intégration globale 36 SC DU CAUSSE D'ARBORAS 50,50% 50,50% Euro Intégration globale 37 EURL LE JARDIN DES ARESQUIERS 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 38 ADVINI ASIA 100,00% 100,00% Dollar HKD Intégration globale 39 ADVINI SHANGHAI 100,00% 100,00% Yuan Chinois Intégration globale 40 SELECT VINS ADVINI INC 50,00% 50,00% Dollar CAD Mise en équivalence 41 SAS MAS NEUF 52,00% 52,00% Euro Intégration globale 42 SARL ECOLE DES VINS ADVINI 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 43 SCEA DOMAINE DES TERRES BLANCHES 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 44 ADVINI AB 100,00% 100,00% SEK Intégration globale 45 SAS CHAMPY 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 46 SCEV Domaine de Champy 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 47 SCEV Laleure Piot 48,80% 48,80% Euro Intégration globale 48 SCEA Domaine Cazes 99,90% 89,90% Euro Intégration globale 49 SCI Cazes 100,00% 99,01% Euro Intégration globale 50 SAS AMP MEDOC 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 51 SCEA Patache d'AUX 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 52 SCEA Garri du Gai 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 53 Advini South Africa 100,00% 100,00% Rand Intégration globale 54 Ken Forester 100,00% 51,00% Rand Intégration globale 55 Maison du Cap 100,00% 100,00% Rand Intégration globale 56 Le Bonheur 100,00% 100,00% Rand Intégration globale 57 SCEA Domaine de Rocquefeuille 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 58 SCEA Domaine de la Roncière 99,00% 99,00% Euro Intégration globale 59 SCI La Roncière 51,00% 51,00% Euro Intégration globale 60 SARL MAS DE LUNES 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 61 SAS MATPRO 75,00% 75,00% Euro Intégration globale 62 SARL VIGNOBLES EN VOL 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 63 SCEA DE LANDEYRAN 100,00% 100,00% Euro Intégration globale 64 STELLENBOSCH VINEYARDS 65,30% 65,30% Rand Intégration globale 65 SAS PRODEGUSTATION 90,00% 90,00% Euro Intégration globale 66 SCEA CHÂTEAU LIVERSAN 45,00% 45,00% Euro Mise en équivalence 67 SCA DU CHÂTEAU DE MIREFLEURS 45,00% 45,00% Euro Mise en équivalence 68 SAS L&M HOLDINGS 45,00% 45,00% Euro Mise en équivalence 55 Note 5. Information sectorielle Ventes de produits Le produit des activités ordinaires est comptabilisé lorsque les risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens sont transférés à l'acheteur et que le montant du produit des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable. Le chiffre d'affaires consolidé s'entend net des accords de coopération commerciale. Dans le cadre des contrats de distribution, le Groupe analyse les critères et circonstances du contrat afin de conclure s'il agit en tant qu'agent ou principal. Dans la totalité des contrats, le Groupe agit en tant que principal. Les éléments indiquant que le Groupe agit en tant que principal sont notamment que : le client s'attend à ce que ce soit le Groupe qui assume la majorité des obligations ;

le Groupe peut fixer le prix de vente au consommateur ;

le Groupe porte le risque de stock ;

le Groupe exécute certains des services fournis ou modifie les produits proposés ;

le Groupe assume le risque de crédit lié à la transaction. Prestations de services Le chiffre d'affaires généré par les prestations est comptabilisé au fur et à mesure de la réalisation de celles-ci. Le Groupe AdVini est organisé autour d'un secteur opérationnel principal : le secteur « vin ». AdVini intervient sur toute la filière vin, et de façon quasi exclusive dans ce secteur, en tant que producteur, éleveur, négociant et metteur en marché. AdVini est organisé autour de maisons de vins, implantées au cœur des principales régions viticoles, et de structures centralisées qui regroupent les fonctions support et la commercialisation. Ces secteurs opérationnels ont été regroupés car ils remplissent les critères de regroupement de la norme IFRS8 paragraphe 12 pour être regroupés en un seul secteur Vins. Les interactions entre les maisons, et avec les services centraux sont nombreuses : Sur le plan commercial :

Flux commerciaux croisés Force de vente commune

Sur le plan industriel :

Sites de stockage des vins et outils de production partagés Logistique et stockages centralisés

Sur le plan financier :

Gestion des besoins de trésorerie / flux de trésorerie Décisions d'investissements Gestion des besoins de financements

56 Dans ce contexte, le pilotage et mesure de la performance prennent toute leur importance au niveau global, c'est-à-dire à travers des indicateurs pilotés au niveau groupe. Les autres activités connexes sont regroupées dans la colonne « Autres ». Ces activités sont les suivantes : Le transport et la gestion de la flotte de véhicules,

La fabrication d'étiquettes et de capsules

L'activité d'hôtellerie et de restauration Elles ne représentent pas plus de 10% de l'ensemble et ne font donc pas l'objet d'une information séparée. Au 31 décembre 2019 En milliers d'euros Au 31 décembre 2019 Secteur Vin Autres Eliminations Total inter secteurs Chiffre d'Affaires 262 730 10 201 -6 348 266 582 Marge Brute 96 764 6 935 -4 115 99 584 % 36,8% 68,0% 64,8% 37,4% Résultat Opérationnel après QP du résultat des sociétés MEE 5 171 141 0 5 312 Résultat Financier -1 915 -43 0 -1 958 Résultat avant IS 3 256 99 0 3 354 Charge d'Impôt 822 -150 0 671 Actifs sectoriels 392 370 9 034 -9 321 392 083 Au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2018 * Secteur Vin Autres Eliminations Total inter secteurs Chiffre d'Affaires 254 031 9 496 -6 437 257 089 Marge Brute 93 023 6 473 -4 288 95 209 % 36,6% 68,2% 66,6% 37,0% Résultat Opérationnel après QP du résultat des sociétés MEE 5 494 -215 0 5 278 Résultat Financier -1 797 -65 0 -1 862 Résultat avant IS 3 697 -280 0 3 417 Charge d'Impôt 248 23 0 272 Actifs sectoriels 381 853 9 659 -6 685 384 827 Les méthodes comptables utilisées pour l'information sectorielle sont cohérentes avec celles utilisées pour l'établissement des comptes consolidés. La quasi-totalité des flux d'investissements concerne le secteur Vin. 57 Informations relatives aux zones géographiques en millions d'euros Au 31 décembre 2019 France Export Total Chiffre d'Affaires 147,0 119,6 266,6 en millions d'euros Au 31 décembre 2018 France Export Total Chiffre d'Affaires 154,0 103,1 257,1 Chiffre d'Affaires (ventilé sur la base du pays de localisation du client). Le Groupe n'a aucun client avec lequel il réalise un volume de ventes supérieur au dixième du chiffre d'affaires consolidé. La quasi-totalité des actifs immobilisés concerne des actifs localisés en France et en Afrique du Sud. Note 6. Charges de personnel Avantages du personnel Pour les régimes à cotisations définies, les paiements du Groupe sont constatés en charge de personnel de la période à laquelle ils sont rattachés. Pour le régime à prestations définies concernant les avantages postérieurs à l'emploi, les droits sont affectés aux périodes de service en fonction de la formule d'acquisition des droits du régime. Les coûts sont estimés en utilisant la méthode actuarielle des unités de crédit projetées, ils sont évalués en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de turnover et de survie. Les écarts actuariels sont comptabilisés en « autres éléments du résultat global ». Le Groupe ne possède pas de régime particulier à prestations définies autre que le régime légal d'indemnités de départ en retraite de droit français et défini par la convention collective en vigueur. en milliers d'euros 31-déc.-19 31-déc.-18 Salaires et traitements 29 990 30 183 Charges sociales 11 785 10 563 Participation des salariés 315 246 Charges liées aux actions gratuites 9 48 Total 42 100 41 040 Le montant des cotisations comptabilisées dans le cadre du régime à cotisations définies représente 1 916 milliers d'euros (contre 2 014 milliers d'euros en 2018). 58 L'évolution de l'effectif se présente de la manière suivante : Note 7. Immobilisations incorporelles Evaluation Les actifs incorporels acquis par le Groupe sont comptabilisés au coût d'acquisition, sous déduction des amortissements cumulés et des pertes de valeurs éventuelles. Les dépenses ultérieures relatives aux actifs incorporels sont capitalisées si elles augmentent les avantages économiques futurs de l'actif spécifique auquel elles se rapportent, et si ce coût peut être évalué et attribué à l'actif de façon fiable. Toutes les autres dépenses sont comptabilisées directement en charge dès qu'encourues. Les marques acquises dans le cadre de regroupement d'entreprise sont évaluées à leur juste valeur à la date d'acquisition sur la base de la méthode des flux de trésorerie actualisés fondée sur l'approche de capitalisation des redevances. Leur valeur tient compte de leur notoriété et de leur contribution aux résultats. Amortissement Un résumé des méthodes comptables appliquées aux immobilisations incorporelles du Groupe est présenté ci-dessous : Frais de dév.ERP Marques Logiciels Durée d'utilité Finie Indéfinie Finie Amortissement linéaire 7 ans Non amorties 1 à 3 ans Généré en interne ou acquis Généré en interne et acquis Acquises Acquis Annuellement jusqu'à la date de mise en Annuellement et Quand un indice de Test de perte de valeur service, puis quand un indice de perte de quand un indice de perte de valeur perte de valeur valeur apparaît apparaît apparaît La durée d'amortissement et le mode d'amortissement d'une immobilisation incorporelle ayant une durée d'utilité finie sont réexaminés au moins à la clôture de chaque exercice. Perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles amortissables En cas de constatation d'indices de dépréciation, un test de dépréciation est effectué qui consiste à comparer la valeur comptable d'un actif avec sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l'actif (ou du groupe d'actifs) nette des coûts de cession et de sa valeur d'utilité. 59 La valeur d'utilité est déterminée en additionnant les valeurs actualisées des flux de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif (ou du groupe d'actifs). Les flux de trésorerie prévisionnels utilisés sont cohérents avec les plans d'affaires prévisionnels établis par le management du Groupe. La perte de valeur éventuelle est comptabilisée directement en charges dans le résultat opérationnel. en milliers d'euros Logiciels (ERP) Marques Autres Total Valeurs brutes au 31 décembre 2018 Retraitement droits utilisation Regroupement d'entreprises Acquisitions Cessions /Diminution Ecarts de conversion Autres Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Dépréciations et amortissements cumulés au 31 décembre 2018 Retraitement droits utilisation Regroupement d'entreprises Dotation aux Amortissements Cessions/Diminution Ecarts de conversion Autres Dépréciations et amortissements cumulés au 31 décembre 2019 12 849 23 456 7 680 43 985 (2 291) (6 834) -9 125 0 490 - 32 522 (146) -146 244 2 246 (2 701) 64 2 456 -180 8 201 23 764 3 337 35 302 3 627 385 711 4 724 (424) -424 0 1 351 9 93 1 453 (98) - (33) -131 - 0 0 0 25 25 4 880 394 372 5 647 Valeurs nettes au 31 décembre 2018 9 221 23 070 6 969 39 261 Valeurs nettes au 31 décembre 2019 3 320 23 370 2 965 29 655 Les marques dans le Groupe correspondent à des immobilisations incorporelles dont la durée d'utilité n'est pas déterminée dans la mesure où leur durée de vie, dans les métiers du vin, ne peut être définie. De ce fait, elles sont isolées dans un poste de bilan et ne font pas l'objet d'amortissement, mais sont testées chaque année en application de la norme IAS 36 - Dépréciation d'actifs (voir note 16). 60 Note 8. Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles Evaluation Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et des pertes éventuelles résultant de tests de valeur. Les valeurs résiduelles, durées d'utilité et modes d'amortissement des actifs sont revus, et modifiés si nécessaire, à chaque clôture annuelle. Lorsqu'une immobilisation corporelle comporte des composants significatifs ayant des durées de vie différentes, ces derniers sont comptabilisés séparément de la structure. Les dépenses ultérieures relatives aux actifs corporels sont capitalisées si elles contribuent à augmenter les avantages économiques futurs de l'actif spécifique auquel elles se rapportent, et si ce coût peut être évalué et attribué à l'actif de façon fiable. Les dépenses relatives au remplacement ou au renouvellement d'un composant sont comptabilisées distinctement à l'actif en remplacement du bien remplacé ou renouvelé. Amortissement L'amortissement est comptabilisé en charge sur une base linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée de l'immobilisation corporelle soit : o Terrains non amortis o Plantations (vignes) 15 à 35 ans o Constructions (*) 10 à 100 ans o Installations techniques, matériel et outillage industriel 5 à 40 ans o Autres immobilisations corporelles entre 5 et 10 ans * Les bâtiments ayant un caractère historique sont amortis sur 100 ans. Contrats de location Les contrats de location-financement, qui transfèrent au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif loué, sont comptabilisés au bilan au commencement du contrat de location à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre la charge financière et l'amortissement du solde de la dette. La charge financière est répartie sur les différentes périodes couvertes par le contrat de location de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les actifs faisant l'objet d'une location-financement sont amortis sur la plus courte de leur durée d'utilité ou de la durée du contrat. 61 Les contrats de location dans lesquels le bailleur conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif sont classés en tant que contrats de location simple. Les paiements au titre des contrats de location simple sont comptabilisés en charge dans le compte de résultat sur une base linéaire jusqu'à l'échéance du contrat. Actifs biologiques Suite à l'amendement d'IAS 41 « Plantes productrices », les plantes productrices (dont les vignes) sont désormais dans le champ d'application d'IAS 16 « Immobilisations corporelles » et sont comptabilisées au coût amorti. Cela n'a eu aucun impact sur le traitement appliqué par Advini. Perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles amortissables En cas de constatation d'indices de dépréciation, un test de dépréciation est effectué qui consiste à comparer la valeur comptable d'un actif avec sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l'actif (ou du groupe d'actifs) nette des coûts de cession et de sa valeur d'utilité. La valeur d'utilité est déterminée en additionnant les valeurs actualisées des flux de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif (ou du groupe d'actifs). Les flux de trésorerie prévisionnels utilisés sont cohérents avec les plans d'affaires prévisionnels établis par le management du Groupe. La perte de valeur éventuelle est comptabilisée directement en charges dans le résultat opérationnel. Installations en milliers d'euros Terrains Constructions techniques, matériels Autres Total et outillages Valeurs brutes au 31 décembre 2018 Retraitement droits utilisation Regroupement d'entreprises Acquisitions Cessions /Diminution Ecarts de conversion Autres Valeurs brutes au 31 décembre 2019 Dépréciations et amortissements cumulés au 31 décembre 2018 Retraitement droits utilisation Regroupement d'entreprises Dotation aux Amortissements et Provisions Cessions/Diminution Ecarts de conversion Autres Dépréciations et amortissements cumulés au 31 décembre 2019 62 116 70 501 62 985 24 475 220 077 (14 798) (2 133) (16 932) (203) (260) (830) (44) (1 337) 242 588 3 686 4 955 9 471 (68) (236) (690) (395) (1 389) 207 272 235 94 808 (826) 2 188 1 879 (3 001) 240 61 468 73 052 52 467 23 951 210 938 4 583 28 840 42 482 14 911 90 817 (10 685) (1 863) (12 548) (180) (21) (611) (30) (842) 471 2 551 3 092 1 243 7 357 (1) (203) (848) (186) (1 238) 6 19 142 26 193 (1) - 19 19 4 879 31 185 33 573 14 120 83 758 Valeurs nettes au 31 décembre 2018 57 533 41 661 20 502 9 564 129 260 Valeurs nettes au 31 décembre 2019 56 589 41 867 18 894 9 831 127 181 62 Note 9. Droits d'utilisation et dettes locatives Les droits d'utilisation avant application de la norme IFRS 16 concernent les valeurs de fermage et le retraitement des crédits baux en application d'IAS 17. Ces droits d'utilisation étaient comptabilisés respectivement dans les immobilisations incorporelles et dans les immobilisations corporelles. Ils ont été reclassés en droit d'utilisation. Amortissements Durée d'utilité Amortissement linéaire Généré en interne ou acquis Test de perte de valeur Baux ruraux Indéfinie non amortis si la durée est de 9 ans ou multiple de 9 ans Acquis Annuellement et quand un indice de perte de valeur apparaît Droits d'utilisation Droits d'utilisation Locations Locations financements Installations Installations en milliers d'euros Fermages Terrains Constructions techniques, Autres Total techniques, Autres Total Total droits matériels et matériels et outillages outillages Valeurs brutes au 31 décembre 2018 - Retraitement droits utilisation 26 623 28 3 315 1 406 1 967 33 338 14 798 2 133 16 932 50 270 Regroupement d'entreprises - - Acquisitions 12 109 120 49 307 355 476 Cessions /Diminution (481) - - - - (481) (3 876) -3 876 (4 357) Ecarts de conversion - - Autres - (2 731) 3 090 359 359 Valeurs brutes au 31 décembre 2019 26 154 28 3 315 1 406 2 075 32 977 8 240 5 530 13 770 46 747 Amortissements cumulés au 31 décembre 2018 Retraitement droits utilisation 424 - - - - 424 10 685 1 863 12 548 12 972 Regroupement d'entreprises - Dotation aux Amortissements et Provisions 1 284 6 672 476 295 2 733 403 959 1 363 4 096 Cessions/Diminution (25) - - - - (25) (3 846) -3 846 -3 870 Ecarts de conversion - Autres - - - - - - (67) 358 290 290 Amortissements cumulés au 31 décembre 1 684 6 672 476 295 3 133 7 175 3 180 10 355 13 488 2019 Valeurs nettes au 31 décembre 2018 Valeurs nettes au 31 décembre 2019 24 470 22 2 643 929 1 780 29 845 1 065 2 350 3 414 33 259 La valeur des immobilisations corporelles nettes détenues en vertu de contrats de location- financement est de 3 414 milliers d'euros au 31 décembre 2019 (contre 4 335 milliers d'euros en 2018). Les actifs pris en contrat de location-financement sont donnés en nantissement des dettes de location-financement et de location avec option d'achat correspondantes. 63 Les loyers restant à courir sur ces contrats sont de : Dettes locatives Échéancier en milliers d'euros - 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans Total Emprunts sur location financement 907 1 516 448 2 871 Emprunts sur location 2 416 5 995 13 416 21 828 Valeur au 31 décembre 2019 3 323 7 512 13 864 24 699 64 Droits d'utilisation - Tableau de passage au 1er janvier 2019 avant application de la norme IFRS 16 Les droits d'utilisation avant application de la norme IFRS 16 concernaient les valeurs de fermage et le retraitement des crédits baux en application d'IAS 17. Dettes locatives - Tableau de passage au 1er janvier 2019 avant application de la norme IFRS 16 Les dettes locatives avant application de la norme IFRS 16 concernaient le retraitement des crédits baux en application d'IAS 17. 65 Note 10. Provisions et dépréciations Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé et qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. Lorsque le Groupe attend le remboursement partiel ou total de la provision, par exemple du fait d'un contrat d'assurance, le remboursement est comptabilisé comme un actif distinct uniquement si le remboursement est quasi-certain. La charge liée à la provision est présentée dans le compte de résultat nette de tout remboursement. Si l'effet de la valeur temps de l'argent est significatif, les provisions sont déterminées en actualisant les flux futurs de trésorerie attendus. Lorsque la provision est actualisée, l'augmentation de la provision liée à l'écoulement du temps est comptabilisée comme un coût financier. Les provisions pour risque couvrent divers risques sociaux et commerciaux. Provision pour engagements de retraite et autres avantages assimilés Composantes des engagements provisionnés Le détail des provisions pour pensions et avantages assimilés se présente de la manière suivante : 66 Variation des engagements sur la période en milliers d'euros 31-déc.-19 31-déc.-18 Provision au bilan à l'ouverture 2 127 2 099 Variations de périmètre 8 Charges nettes de la période 25 105 Reprises nettes de la période - Prestations payées sur la période Variations des écarts actuariels comptabilisés en 254 (84) Provision au bilan à la clôture 2 406 2 127 - Dont part courante - Dont part non courante 2 406 2 127 Hypothèses de calcul retenues Les hypothèses de calcul retenues sur l'ensemble des sociétés du Groupe sont établies sur la base de la convention collective « Vins et spiritueux » et se présentent de la manière suivante : 31-déc-19 31-déc-18 Taux d'actualisation 0,80% 1,57% Départ à la retraite à l'initiative du salarié 65 ans* 65 ans* Turn-over (par tranches d'âge) 0 à 10% 0 à 10% Taux de progression des salaires 1,0% 1,0% Taux de charges sociales 45 à 50% 45 à 50% * 60 ans pour des cas isolés identifiés Au 31 décembre 2019, un test de sensibilité a été effectué : une variation de +/- 0.77% aurait une incidence d'environ 470 K€ de ces engagements. Autres provisions Les autres provisions se détaillent de la façon suivante : 67 Note 11. Autres produits et charges opérationnels Autres produits opérationnels Les divers produits d'exploitation se composent notamment d'indemnités assurance. Autres charges opérationnelles Les diverses charges d'exploitation se composent notamment de pertes et pénalités sur créances clients ainsi que des indemnités et redevances. Note 12. Résultat financier Intérêts Les produits sont comptabilisés à hauteur des intérêts courus (en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif qui est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l'instrument financier) pour la valeur comptable nette de l'actif financier. Dividendes reçus Les produits sont comptabilisés lorsque le Groupe est en droit de percevoir le paiement. 68 Note 13. Impôts sur les résultats Impôts différés Les impôts différés sont calculés pour chaque entité, sur les différences temporelles entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs. La valeur fiscale est déterminée à partir des règles fiscales en vigueur dans les pays où le Groupe gère ses activités. Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués au taux d'impôt dont l'application est attendue pour l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base du taux d'impôt qui a été adopté ou quasi adopté à la date de clôture. Les actifs et passifs sont compensés lorsque les impôts sont prélevés par la même autorité fiscale et que les autorités fiscales locales l'autorisent. Les actifs d'impôts différés sont comptabilisés lorsqu'il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels les pertes fiscales non utilisées pourront être imputées, tenant compte de la modification des règles relatives à l'utilisation des reports déficitaires suite à l'adoption de la Loi de finance rectificative pour 2012. Au 31 décembre 2019, le taux d'impôt du groupe d'intégration fiscale est de 28% à hauteur de 500 000 euros de résultat fiscal puis 33,33% au-delà. A compter de 2020, le taux est de 28% à hauteur de 500 000 euros et de 31 % au-delà. Puis, à compter de 2022, le taux est de 25%. Cependant, ce taux de 33,33 % ne s'applique qu'aux seuls impôts différés relatifs à des actifs qui seront réalisés en 2019 ou à des passifs réglés en 2019. Charge d'impôt *correction détaillée note 3 Le Groupe AdVini a mis en place un contrat d'intégration fiscale entre 19 sociétés du groupe. 69 Rapprochement entre la charge d'impôt et le résultat avant impôts correction détaillée note 3 Passage à 28% sur impôts différés à horizon 2020 et 25% à compter 2022

Note 14. Résultat par action Résultat par action Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entité mère par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice. Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice auquel s'ajoute le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires qui auraient été émises suite à la conversion de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Les informations sur les résultats et les actions ayant servi au calcul des résultats de base et dilués par action pour l'ensemble des activités sont les suivantes : 70 Note 15. Goodwill Regroupement d'entreprises Goodwill A la date d'acquisition, le goodwill représente l'excédent du coût du regroupement d'entreprises sur la part d'intérêt de l'acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables. Le goodwill est diminué du cumul des pertes de valeurs éventuelles. Les goodwills ne sont plus amortis à compter du 1er janvier 2004. Les goodwill sont soumis à des tests de dépréciation annuels et plus fréquemment dès l'existence d'indices de perte de valeur. Goodwill négatif Si la part d'intérêt de l'acquéreur dans la juste valeur nette des actifs et des passifs identifiables comptabilisés excède le coût du regroupement d'entreprises, cet excédent est comptabilisé immédiatement en résultat opérationnel de l'exercice. Tiers détenteurs d'intérêts ne conférant pas le contrôle Les intérêts ne conférant pas le contrôle représentent la part de profit ou de perte ainsi que les actifs nets, qui ne sont pas détenus par le Groupe. Ils sont présentés séparément dans le compte de résultat et dans les capitaux propres du bilan consolidé, séparément des capitaux propres attribuables à la société mère. Lors d'acquisitions de tiers détenteurs d'intérêts ne conférant pas le contrôle, la différence entre le prix payé et la valeur comptable de la quote-part des actifs nets acquis est comptabilisée en capitaux propres. Perte de valeur des goodwill Les goodwill et actifs incorporels ayant une durée de vie indéterminée, de même que les actifs à long- terme non encore mis en service, sont soumis à des tests de dépréciation au moins une fois par an, au 31 décembre. Les autres actifs ne subissent un test qu'en présence d'un indice de perte de valeur. Pour les besoins du test de dépréciation, les goodwill sont affectés à chacune des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) susceptibles de bénéficier des synergies du regroupement d'entreprises. Les UGT correspondent à des ensembles homogènes d'actifs dont l'utilisation continue génère des flux de trésorerie identifiables et indépendants des flux de trésorerie générés par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Le test de dépréciation est effectué au niveau de l'unité génératrice de trésorerie (UGT) qui correspond à un regroupement de sociétés dans une même zone géographique. 71 La valeur comptable d'un actif ou d'une UGT est dépréciée lorsqu'elle devient inférieure à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l'actif ou de l'UGT nette des coûts de cession et de sa valeur d'utilité. La valeur d'utilité est déterminée en additionnant les valeurs actualisées des flux de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif ou du groupe d'actifs. Les flux de trésorerie prévisionnels utilisés sont cohérents avec les plans d'affaires prévisionnels établis par le management du Groupe. Le taux d'actualisation retenu reflète l'appréciation courante du marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques liés à l'actif ou au groupe d'actifs. Le taux retenu est déterminé, selon les actifs retenus, à partir des coûts moyens pondérés du capital et s'élève à 8,0% pour 2019 (8.0% pour 2018). Ce taux d'actualisation est un taux après impôts appliqué à des flux de trésorerie après impôts. Son utilisation aboutit à la détermination de valeurs recouvrables identiques à celles obtenues en utilisant des taux avant impôts à des flux de trésorerie non fiscalisés. Les hypothèses retenues en termes de progression de l'activité et de valeurs terminales sont prudentes et conformes aux données de marché disponibles (2%). La perte de valeur éventuelle est comptabilisée directement en charges dans le résultat opérationnel. Note 16. Dépréciation des actifs Les valeurs recouvrables des goodwill et des actifs incorporels à durée de vie indéterminée ont été calculées à partir de la valeur d'utilité correspondant aux flux de trésorerie futurs actualisés de chaque UGT. Les calculs sont basés sur les business plans présentés au Comité Stratégique et approuvés par le Conseil de Surveillance. Le taux d'actualisation appliqué aux flux futurs de trésorerie est de 8.0 % (8.0% au 31 décembre 2018). Pour les flux au-delà de 5 ans ou 7 ans, une extrapolation est faite en utilisant un taux de croissance à l'infini de 2%, correspondant au taux de croissance à long terme estimé. Ces tests de perte de valeur ont été réalisés selon les mêmes méthodes qu'au 31 décembre 2018, sur la base de business plans révisés. Le test annuel de dépréciation des marques à durée de vie indéfinie se base sur une valeur recouvrable individuelle établie selon la méthode des redevances. 72 Analyse de la sensibilité L'analyse de la sensibilité des paramètres de taux d'actualisation et de taux de croissance a été réalisée sur des fourchettes allant de 7.5 à 8.5% pour le taux d'actualisation et de 1.5 à 2.5% pour le taux de croissance à l'infini. Dans les conditions les plus défavorables (taux d'actualisation de 8.5% et taux de croissance à l'infini de 1.5%), les tests de sensibilité ne présentent pas de perte de valeur. Note 17. Participation dans les entreprises associées Le total des Bilans (comptes individuels) des entreprises associées s'élève à 29.5 M€. Le Chiffre d'affaires est de 4,3 M€ pour un résultat net de -0.02 M€. Note 18. Actifs financiers Les actifs financiers sont classés, selon le cas, en : Actifs financiers à la juste valeur par le résultat ;

Prêts et créances ;

Placements détenus jusqu'à leur échéance ;

Actifs financiers disponibles à la vente. Le Groupe détermine la classification de ses actifs financiers lors de leur comptabilisation initiale et revoit cette classification à chaque clôture annuelle. Tous les investissements sont initialement comptabilisés à la juste valeur qui inclut les coûts d'acquisition liés à l'investissement. Après la comptabilisation initiale, les investissements classés dans les catégories « juste valeur par le résultat » ou « disponibles à la vente » sont évalués à la juste valeur. Pour les investissements qui sont négociés activement sur des marchés financiers organisés, la juste valeur est déterminée par référence au prix de marché publié à la date de clôture. 73 Pour les investissements pour lesquels il n'y a pas de prix de marché publié sur un marché actif, la juste valeur est déterminée par référence à la valeur actuelle d'un autre instrument quasiment identique ou calculée sur la base des flux de trésorerie attendus de l'investissement. Actifs financiers à la juste valeur par le résultat Le Groupe inclut dans cette catégorie les seuls actifs financiers considérés comme détenus à des fins de transaction acquis en vue d'être revendus à court terme. Les profits et les pertes sur ces actifs sont enregistrés en résultat. Dans les comptes de la société au 31 décembre 2019 et 2018, cette catégorie correspond à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie (VMP). Prêts et créances Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés, à paiements déterminés ou déterminables, qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Après leur comptabilisation initiale, les prêts et créances sont évalués au coût amorti, diminué le cas échéant d'un montant de dépréciation. Dans les comptes de la société au 31 décembre 2019 et 2018, cette catégorie est principalement composée de dépôts et cautions versées et de créances clients. Les gains et les pertes sont comptabilisés en résultat lorsque les prêts et créances sont décomptabilisés ou dépréciés, et au travers du mécanisme du coût amorti. Actifs disponibles à la vente Les résultats sur investissements disponibles à la vente sont comptabilisés en capitaux propres sur une ligne distincte jusqu'à ce que : l'investissement soit vendu, encaissé ou décomptabilisé d'une autre manière ou,

jusqu'à ce qu'il soit démontré que l'investissement a perdu de la valeur. Le résultat cumulé enregistré jusqu'alors en capitaux propres est repris dans le compte de résultat. Les seuls actifs financiers de cette catégorie aux 31 décembre 2019 et 2018 sont les titres de participation non consolidés. Ils sont évalués au coût historique d'acquisition lorsque leur juste valeur n'est pas estimable de façon fiable. Hiérarchie des justes valeurs En application d'IFRS 13, la hiérarchie de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées dans les valorisations se compose des niveaux suivants : Niveau 1 : (Cours cotés non ajustés) cours auxquels la société peut avoir accès à la date d'évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques. La juste valeur des instruments financiers qui sont négociés activement sur des marchés financiers organisés et actifs (principalement les valeurs mobilières de placement) est déterminée par référence aux cours de clôture (juste valeur dite « de niveau 1 »). Niveau 2 : (Données observables) données concernant l'actif ou le passif autres que les cours de marché inclus dans les données d'entrée de niveau 1, qui sont observables directement (un prix par exemple) ou indirectement (i.e. déduites de prix observables). 74 La juste valeur des instruments dérivés de taux d'intérêt et de devises a été calculée en utilisant les prix de marché que le Groupe devrait payer ou recevoir pour dénouer ces contrats, tels que calculés par les établissements bancaires (juste valeur dite « de niveau 2 »). Niveau 3 : (Données non observables) données non observables sur un marché, y compris les données observables faisant l'objet d'ajustements significatifs. Le Groupe ne détient aucun actif ou passif entrant dans cette catégorie. La juste valeur de la trésorerie, des créances clients, des dettes fournisseurs, des autres débiteurs et autres créditeurs, est égale à leur valeur comptable du fait du caractère court terme de ces instruments. Dépréciation des actifs financiers Une dépréciation est comptabilisée en résultat lorsqu'il existe une indication objective de perte de valeur de ces actifs financiers. La valeur comptable de l'actif est réduite via l'utilisation d'un compte de dépréciation. Le montant de la dépréciation est comptabilisé en résultat. Toute reprise ultérieure de dépréciation est également enregistrée en résultat. Pour l'ensemble des actifs financiers, le Groupe estime que la valeur comptable peut être considérée comme la valeur de marché la plus représentative. La juste valeur des Actifs financiers disponibles à la vente (titres de participation non consolidés) n'étant pas déterminable de façon fiable, ces titres sont comptabilisés à leur coût historique d'acquisition. Les tableaux ci-après présentent la valeur comptable des catégories d'instruments financiers : Au 31 décembre 2019 Actifs Placements Actifs Actifs exclus financiers à Montant au financiers Prêts et détenus du champ la juste bilan 31.12.2019 disponibles à créances jusqu'à leur d'application montants nets des dépréciations valeur par le la vente échéance d'IAS 39 résultat Goodwill 7 866 7 866 Immobilisations incorporelles 29 655 29 655 Droits d'utilisation 33 259 33 259 Immobilisations corporelles 127 181 127 181 Participations dans des entreprises associées 4 982 4 982 Autres actifs financiers 2 566 360 2 206 - Impôts différés actifs 1 701 1 701 ACTIFS NON COURANTS 207 210 360 2 206 - - 204 644 Stocks 128 162 128 162 Créances clients 24 324 24 324 - Autres créances 16 377 4 791 11 586 Actifs d'impôts exigibles 1 913 1 913 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 097 14 097 - ACTIFS COURANTS 184 873 - 29 115 - 14 097 141 662 Les catégories de Justes Valeurs sont détaillées note 3 - hiérarchies des valeurs. Les autres créances correspondent notamment aux avances fournisseurs pour 4 791 milliers d'euros. 75 Au 31 décembre 2018 Actifs Placements Actifs Actifs exclus financiers à Montant au financiers Prêts et détenus du champ la juste bilan 31.12.2018 disponibles à créances jusqu'à leur d'application montants nets des dépréciations valeur par le la vente échéance résultat d'IAS 39 Goodwill 7 862 7 862 Immobilisations incorporelles 39 261 39 261 Immobilisations corporelles 129 260 129 260 Participations dans des entreprises 2 692 2 692 associées Autres actifs financiers 824 414 410 - Impôts différés actifs 2 191 2 191 ACTIFS NON COURANTS 182 090 414 410 - - 181 266 Stocks 118 645 118 645 Créances clients 56 528 56 528 - Autres créances 18 973 6 644 12 329 Actifs d'impôts exigibles 1 584 1 584 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 081 8 081 - Actifs détenus en vue de la vente - ACTIFS COURANTS 203 811 - 63 172 - 8 081 132 558 Variation des actifs financiers non courants Regroupement Variation 31-déc-18 Acquisitions Diminutions écart de 31-déc-19 d'entreprises conversion Actifs financiers disponibles à la vente 414 -56 1 360 Participations dans entreprises associées 2 692 4 720 -2 477 46 4 981 Placements détenus jusqu'à leur échéance Actifs financiers à la juste valeur par le résultat Prêts et créances financières 359 2 130 -286 2 2 206 Total 3 465 0 6 850 -2 818 50 7 546 Echéancier des actifs financiers non courants Au 31 décembre 2019 De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Actifs financiers disponibles à la vente 360 360 Participations dans entreprises associées 4 981 4 981 Placements détenus jusqu'à leur échéance Actifs financiers à la juste valeur par le résultat Prêts et créances financières 2 206 2 206 Total 2 206 5 340 7 546 Aucun actif financier non courant n'est en souffrance ou déprécié. 76 Note 19. Stocks Stocks Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût moyen pondéré est calculé pour les vins en vrac, les matières sèches et les produits finis et semi-finis. Ce coût moyen pondéré est calculé sur la base du stock fin de période précédente et de tous les achats pondérés de la période. Le coût des produits finis et semi finis inclut des coûts de conditionnement et des frais accessoires (filtration et traitement des vins notamment). La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés pour l'achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. correction détaillée note 3 Note 20. Créances clients Clients et autres débiteurs Les créances clients, dont les échéances sont généralement comprises entre 30 et 90 jours, sont reconnues et comptabilisées pour le montant initial de la facture, déduction faite des provisions pour dépréciations des montants non recouvrables. Une estimation du montant de créances douteuses est effectuée lorsqu'il n'est plus probable que la totalité de la créance pourra être recouvrée. Les créances irrécouvrables sont constatées en perte lorsqu'elles sont identifiées comme telles. Variation 77 Balance âgée clients Afin d'optimiser son BFR, AdVini a signé un contrat d'affacturage déconsolidant le 20 juin 2019, au 31 décembre 2019, 34,5 M€ de créances ont été cédées. Note 21. Autres actifs courants Note 22. Trésorerie et équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie La trésorerie et les équivalents de trésorerie comptabilisés au bilan comprennent la trésorerie en banque, la caisse et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale de moins de trois mois, et présentent un risque de fluctuation de valeur faible. Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie consolidés, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés nets des concours bancaires courants. L'amélioration de la trésorerie nette s'explique par la mise en place du contrat d'affacturage. 78 Note 23. Capitaux propres Capital social Au 31 décembre 2018, le capital était composé de 3 853 394 actions ordinaires, entièrement libérées d'une valeur nominale de 8 euros. Les primes d'émission et de fusion s'élevaient à 18 645 milliers d'euros. Le directoire du 2 janvier 2019 a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital social résultant de l'attribution de 83 000 actions gratuites au profit du président du directoire (approuvé par le conseil de surveillance du 29 août 2014) portant le nombre d'actions à 3 936 394. L'augmentation de capital en résultant est de 664 000 € par prélèvement sur les réserves. L'assemblée générale mixte du 13 juin 2019 a approuvé la distribution d'un dividende brut de 0.33 € par action, soit 1 299 K€, qui a été mis en paiement le 31 juillet 2019 (contre 0.41 € au titre de la distribution du résultat de l'exercice 2017, soit 1 578 K€) et a offert aux actionnaires le choix d'opter pour le paiement en actions du dividende de l'exercice 2018. Le prix d'émission des actions nouvelles était fixé à 30.34 euros et le délai de souscription était fixé jusqu'au 13 juillet 2019. Le 28 août 2019, le directoire a constaté que, suite à l'offre de paiement du dividende 2018 en actions, 441 actions nouvelles de 8 euros chacune émises pour un montant de 30.34 euros ont été souscrites, représentant ainsi une augmentation de capital de 43 528 euros et une prime d'émission de 92 932 euros. Au 31 décembre 2019, le capital est ainsi composé de 3 941 835 actions ordinaires, entièrement libérées d'une valeur nominale de 8 euros, les primes d'émission et de fusion s'élevant à 18 738 milliers d'euros. Paiements en actions Des attributions d'actions gratuites peuvent être décidées par le Groupe et dénouées en actions ADVINI à émettre. La juste valeur des services reçus en contrepartie de l'attribution de ces actions gratuites est évaluée de manière définitive, par référence à la juste valeur desdites actions à la date de leur attribution et au nombre d'actions supposées acquises à la fin de la période d'acquisition des droits. La juste valeur totale ainsi déterminée est étalée de manière linéaire sur toute la période d'acquisition des droits du plan en question, sous condition de présence. Cette dépense est constatée en charge de personnel par contrepartie d'une augmentation des capitaux propres. Le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 14 mai 2014 avait déterminé les conditions de mise en place de plans d'attribution gratuite d'actions au bénéfice de certains mandataires sociaux et salariés, sous la condition suspensive de l'autorisation par l'assemblée générale. 79 L'assemblée générale mixte du 4 juin 2014 avait délégué dans la 20ème résolution tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la mise en place d'un plan d'attribution gratuite des actions aux membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux, et d'une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en ajustant le nombre d'actions attribuées en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition. Le Directoire, chargé de la mise en œuvre des plans d'attribution, s'est tenu le 12 août 2014. Le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 29 août 2014 a pris connaissance et a approuvé les plans d'attribution d'actions gratuites mis en place par le Directoire. Le nombre total des actions attribuées gratuitement pour 2014 est de 40 000 actions. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires ne serait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition minimale de deux ans et l'obligation de conservation des bénéficiaires à l'issue de la période d'acquisition est fixée à deux ans. En plus du critère de présence, l'attribution des actions dépend de la réalisation à la fin de l'année d'un critère de performance basé sur des critères individuels et sur des critères de résultat du groupe. La juste valeur de ces actions gratuites à la date d'attribution du 12 août 2014 a été évaluée à 29.17 euros pour 2014, sur la base du cours coté de l'action AdVini à cette date et sous déduction des dividendes attendus auxquels les détenteurs de ces actions gratuites n'ont pas droit pendant la période d'acquisition de deux ans, suivie d'une période d'incessibilité de deux années supplémentaires. Les critères de performance ont été atteints pour l'année 2014 et 38 771 actions ont été définitivement attribuées sur les 40 000 actions ci-dessus mentionnées (1 229 actions non attribuées). Les critères de performance ayant été partiellement atteints pour l'année 2016, 4 651 actions ont été également attribuées au titre de ce plan. Au titre de l'exercice 2019, la charge comptabilisée au titre du plan 2014 est de 9 milliers d'euros. Le Conseil de surveillance du 22 mai 2018, sur la base d'un rapport réalisé par un membre indépendant a autorisé le Directoire à mettre en place un plan d'attribution gratuite de 15.000 actions de performance au bénéfice du Président du Directoire. Dans sa réunion du 29 mars 2019, le Conseil de surveillance, sur la base d'un note du Comité de nomination et rémunération, a autorisé le Directoire à mettre en place un plan d'attribution gratuite de 30.000 actions de performance au bénéfice du management sur la période 2019 à 2021 et a aligné le plan au bénéfice du Président du directoire sur la durée du plan du management. Au titre de l'exercice 2019, les critères n'ayant pas été atteints, aucune action gratuite n'a été attribuée. 80 Ecarts de conversion Les variations des écarts de conversion liés aux capitaux propres sont de 928 milliers d'euros (-2 266 milliers d'euros en 2018). Les gains de change nets représentent -250 milliers d'euros au cours de l'exercice (contre -179 milliers d'euros pour 2018). Actions propres Les actions propres sont inscrites en diminution du poste de réserves consolidées. Les plus et moins-values de cession sont également inscrites en réserves consolidées. Capital et réserves Les dividendes sont comptabilisés en dettes dans la période où ils ont été approuvés par l'Assemblée Générale. Lors de l'assemblée générale prévue le 6 juillet 2020, il sera proposé de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019 compte tenu des conséquences de la pandémie de COVID19. Gestion du capital L'objectif du Groupe en matière de gestion de son capital est de s'assurer du maintien d'une bonne notation du risque de crédit propre et de disposer de ratios de qualité de manière à faciliter son activité et maximiser la valeur pour ses actionnaires. Le Groupe gère la structure de son capital et procède à des ajustements en regard de l'évolution des conditions économiques. Pour maintenir ou ajuster la structure du capital, le Groupe peut rembourser une partie du capital ou émettre de nouvelles actions. Les objectifs, politiques et procédures de gestion demeurent inchangés en 2019. Les seules contraintes règlementaires externes auxquelles l'entreprise est soumise au titre de son capital sont celles qui découlent du droit français ainsi que du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. Le Groupe est en conformité avec la totalité de ces contraintes règlementaires au cours de l'exercice. 81 Note 24. Dettes financières Dettes financières Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés à leur coût amorti qui correspond à leur valeur nominale d'origine diminuée des coûts de transaction directement imputables. Ils sont, par la suite, évalués au coût amorti, en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les coûts d'emprunt calculés selon le taux d'intérêt effectif sont comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont encourus, sauf lorsqu'il existe un actif qualifié auquel ils se rattachent. Dans ce cas, ils sont inclus dans le coût de l'actif qualifié. Evolution de l'endettement Echéancier Les dettes financières sont toutes libellées en euros, Les nouvelles dettes à moyen terme financent le renouvellement de la flotte de véhicule, la rénovation des sites et la modernisation de l'outil de production. 82 Analyse par nature de taux Les dettes à taux variables sont indexées sur la moyenne mensuelle de l'EONIA pour les découverts bancaires et sur l'EURIBOR 1 mois ou 3 mois pour les emprunts bancaires. Note 25. Covenants Il ne reste qu'un emprunt assorti de ratios basés sur les comptes annuels de la société MOUEIX. Les ratios concernés sont le maintien de la situation nette à un niveau au moins égal à 90% de celui existant au 31/12/2018, les fonds propres /dettes à moyen et long terme, l'endettement net /situation nette. Dans l'hypothèse d'un dépassement de ces ratios financiers d'une part et d'une demande expresse de remboursement anticipé des emprunts concernés par les prêteurs d'autre part, le Groupe serait amené à rembourser par anticipation l'encours des contrats, soit en utilisant sa trésorerie excédentaire, soit en contractant de nouveaux financements auprès de nouveaux prêteurs. Les ratios ne sont pas respectés, toutefois, seuls 76 k€ restent dus sur l'année 2020, en part courante. Note 26. Passifs financiers Passifs financiers Les passifs financiers comprennent principalement les emprunts, dettes financières et les concours bancaires. Fournisseurs et autres créditeurs Les dettes commerciales et les autres dettes sont enregistrées à leur coût. Les tableaux ci-après présentent la valeur comptable des catégories d'instruments financiers : 83 Au 31 décembre 2019 Les catégories de Justes valeurs sont détaillées note 3 - hiérarchies des valeurs. Pour l'ensemble des passifs financiers à l'exception des emprunts bancaires à taux fixe, le Groupe estime que la valeur comptable peut être considérée comme la valeur de marché la plus représentative. Les justes valeurs des emprunts bancaires à taux fixe calculées par actualisation des flux futurs de trésorerie attendus au taux d'intérêt courant EURIBOR 3 mois flooré à 0 ne varient pas. Au 31 décembre 2018 Les catégories de Justes valeurs sont détaillées note 3 - hiérarchies des valeurs. 84 Note 27. Instruments dérivés et gestion des risques financiers Instruments financiers dérivés Le Groupe utilise principalement des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de change sur ses ventes en devises étrangères (CAD et USD) et de taux d'intérêt sur son endettement à taux variable. Certaines opérations conformes à la politique de gestion des risques de taux et de change retenue par le Groupe ne répondant pas aux critères de la comptabilité de couverture sont comptabilisées comme des instruments détenus à des fins de transaction. Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur. Sauf exception liée à l'application de la comptabilité de couverture, la variation de juste valeur des instruments dérivés est enregistrée en contrepartie du compte de résultat consolidé. Les justes valeurs des dérivés sont estimées à partir des modèles de valorisations communément utilisés prenant en compte les données issues des marchés actifs. Dans le contexte Groupe, les instruments dérivés peuvent être désignés comme instruments de couverture selon la relation de couverture de flux de trésorerie : la couverture de flux de trésorerie est une couverture de l'exposition aux variations de flux de trésorerie qui sont attribuables à un risque particulier associé à un actif ou passif comptabilisé ou à une transaction prévue (par exemple une vente ou un achat attendu) et qui affecterait le résultat. La comptabilité de couverture est applicable si : la relation de couverture est clairement définie et documentée à la date de sa mise en place ;

l'efficacité de la relation de couverture est démontrée dès son origine puis par la vérification régulière de la corrélation entre la variation de la valeur de marché de l'instrument de couverture et celle de l'élément couvert. La fraction inefficace de la couverture est systématiquement enregistrée en résultat. L'application de la comptabilité de couverture a les conséquences suivantes : pour les couvertures de flux de trésorerie, la partie efficace de la variation de juste valeur de l'instrument de couverture est enregistrée directement en autres éléments du résultat global. La variation de valeur de la part inefficace est comptabilisée quant à elle en résultat. Les montants enregistrés en autres éléments du résultat global sont reclassés en résultat du ou des mêmes périodes que celles au cours desquelles l'élément couvert affecte le résultat. La gestion des risques financiers repose sur des stratégies spécifiques en matière de risque de taux d'intérêt, de risque de change, de risque de liquidité et de risque de crédit. Le Groupe ne détient aucun instrument dérivé de nature spéculative. Tous les instruments financiers dérivés ont été conclus pour les besoins de la couverture des risques de taux d'intérêt et des taux de change. Ainsi, en 2019, tous les instruments dérivés sont traités en instruments de couverture au sens de l'IAS 39 (cf. note 3 - instruments financiers dérivés). 85 Risque de change L'essentiel des flux d'achats et de ventes est réalisé en euros. Le risque de change sur les opérations réalisées en USD et sur le dollar canadien est limité, les achats et ventes étant effectués dans ces mêmes devises. Un risque de change marginal peut également résulter des opérations réalisées sur le peso chilien et le rand. Les opérations de couverture de risque de taux en vigueur à la date de clôture ont une maturité maximale à fin décembre 2019. Risque de taux Le risque de taux d'intérêt résulte du recours à des financements à taux variable et concerne donc le risque de hausse des taux d'intérêt. Les principaux emprunts à moyen terme libellés à taux variable ont donné lieu à des contrats de caps, qui permettent de limiter la hausse des taux d'intérêt tout en gardant la possibilité de bénéficier de taux plus favorable. Les lignes de crédit à court terme donnent lieu ou non à couverture selon l'analyse faite par le management. Les opérations de couverture de risque de taux en vigueur à la date de clôture ont une maturité maximale à fin décembre 2021. 86 Risque de liquidité Le Groupe considère que le risque d'insuffisance de trésorerie est très limité. Par ailleurs, le groupe estime que l'accès à des sources de financement diversifiées doit permettre de réduire le risque. Les renégociations régulières des lignes de trésorerie permettent à la société de répondre à ses besoins de financement à court terme. Risque de crédit Ce risque, qui pourrait résulter de la défaillance d'un client du Groupe, est limité à la fois par la diversité du portefeuille de clients (équilibre des circuits de distribution, répartition géographique) et par la politique d'assurance-crédit globale pour le Groupe. Les autres actifs financiers sont la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Ces actifs sont placés auprès d'établissements financiers de premier plan. En matière de gestion du risque client, le Groupe dispose d'une assurance-crédit globale qui couvre l'ensemble de son activité et de procédures internes visant à minimiser les prises de risques pour la part des créances non couverte par cette assurance. Les créances clients échues ainsi que les écarts sur règlements sont analysés mensuellement, au cas par cas, et provisionnés en fonction de leur âge ou des motifs de non-recouvrement. Risque de prix de matières premières Les process d'achats vins et autres achats de production sont encadrés par les normes de certification du Groupe (ISO 9001 version 2000, IFS, BRC). Le risque fournisseur sur la matière première, le vin, est très faible du fait de la diversité et de l'étendue des sources d'approvisionnement. Note 28. Autres passifs courants et compte de régularisation Les autres dettes sont principalement constituées des dettes de participations publicitaires envers les clients et d'avances et acomptes reçus sur contrat primeurs. 87 Note 29. Parties liées Achats et ventes de biens et services La majorité des ventes des parties liées au Groupe (75 %) sont constituées par les achats de vins réalisés auprès des domaines viticoles détenus par les actionnaires familiaux. Ces transactions ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans le cas de transactions soumises à des conditions de concurrence normale. L'autre poste principal concerne les facturations de location immobilière (25%). Rémunération des membres du Conseil de Surveillance, du Directoire et de la Direction générale Le montant des jetons de présence versés aux membres du conseil de surveillance, au titre de 2019, s'est élevé à 50 milliers d'euros (50 milliers d'euros en 2018 également). Information complémentaire sur la rémunération des dirigeants En complément des informations mentionnées dans le tableau qui précède, le Président du Directoire bénéficie d'une indemnité compensatrice en cas de rupture de contrat à hauteur de deux années de salaires (incluant le salaire fixe plus variable). L'engagement correspondant à cette indemnité peut être évalué à 362 466 €. Il bénéficie également, en cas de cessation des fonctions de Président du Directoire, de non-renouvellement de ses fonctions à l'issue de chaque période ou d'un départ lié à un changement de contrôle de la société ou à un changement de stratégie, d'une indemnité basée sur des critères de performance dont le potentiel maximum est de 1 394 202 €. Aucune charge n'est constatée au titre de ces indemnités sur l'exercice 2019. Il n'existe pas de stock-options. Depuis 2011, tous les dirigeants salariés ont bénéficié d'une retraite complémentaire « article 83 ». Cela concerne deux membres du Conseil de surveillance et un membre du Directoire. 88 Note 30. Engagements et passifs éventuels en milliers d'euros 31-déc-19 31-déc-18 Engagements réciproques Envers les caves ou des propriétaires 38 704 28 184 Dettes garanties par des sûretés réelles Nantissements fonds de commerce - - Nantissements titres et instruments financiers 8 918 16 503 Hypothèques 396 775 Gages Engagements donnés Autres garanties données 798 731 Cautions 142 6 017 48 958 52 210 Les engagements envers les caves et les propriétaires correspondent au montant des contrats d'achats de vin non retirés. La valeur comptable des actifs donnés en garantie de passifs correspond aux titres des sociétés Antoine Moueix, SCI Château Baron Georges, SCEA Raymond, Champy et Lapalu. Le montant des contrats de locations simples, concernés par les informations requises par la norme IAS 17, n'est pas significatif. Note 31. Evénements postérieurs à la clôture de la période Covid 19 : Cette crise conjoncturelle exceptionnelle a demandé et demande une attention majeure et court terme, tant pour la santé et la protection des salariés qu'un pilotage serré de notre trésorerie. A ce titre, des mesures ont été prises dès début Mars 2020 : Interdiction de déplacements

Gel des embauches

Plan de réduction de coûts fixes de 5M€ minimum

Pas de versement de dividendes en 2020 Le groupe a maintenu son activité de production et son activité dans les vignes dans les différents domaines et anticipe à ce jour un scénario articulé autour des phases suivantes : Une crise majeure et forte baisse d'activité d'avril à juin,

Une période de recouvrement progressive de l'activité de juillet à septembre,

Et un rebond majeur d'octobre à décembre préparant une année 2021 de forte croissance. Le groupe a pris toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de ses activités (mise en place de prêts garantis par l'Etat, report des échéances des emprunts, report des échéances des dettes fiscales et sociales,…) et n'anticipe pas de risque quant à la continuité d'exploitation. Les incertitudes de cette crise sanitaire font qu'il est à ce stade difficile d'évaluer son incidence sur les états financiers 2020. 89 Note 32. Informations diverses -Les honoraires des commissaires aux comptes de l'exercice 31/12/2019 s'élèvent à : -Les comptes consolidés d'AdVini sont intégrés globalement dans les comptes consolidés de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'OCCITANIE : S.A. au capital de 1 908 800 Euros

Siège social : Saint Félix de Lodez

R.C.S. : Montpellier 348 276 536 90 5. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés KPMG AUDIT SUD-EST ERNST & YOUNG Audit 480, avenue du Prado 1025, rue Henri Becquerel 13269 Marseille Cedex 08 CS 39520 S.A.S. au capital de € 200.000 34961 Montpellier Cedex 2 512 802 729 R.C.S. Marseille S.A.S. à capital variable 344 366 315 R.C.S. Nanterre Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie Membre de la compagnie régionale d'Aix-en-Provence - Bastia régionale de Versailles AdVini Exercice clos le 31 décembre 2019 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés A l'Assemblée Générale de la société AdVini, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société AdVini relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le directoire le 24 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 91 Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 92 Observations Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans la note 3 « Principes comptables et méthodes d'évaluation » de l'annexe aux comptes consolidés : Les impacts de l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er janvier 2019 ;

janvier 2019 ; Les impacts d'une correction d'erreur résultant de l'analyse menée sur les stocks de matières sèches. Justification des appréciations - Points clés de l'audit En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. Evaluation des goodwills et des actifs incorporels à durée de vie indéterminée Risque identifié Notre réponse Au 31 décembre 2019, la valeur nette des goodwills et celle des actifs incorporels à durée de vie indéterminée s'élèvent respectivement à K€ 7 866 et K€ 27 225, dont K€ 23 375 au titre des marques à durée de vie indéterminée. Le goodwill représente l'excédent du coût du regroupement d'entreprise sur la part d'intérêt de l'acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables. Comme mentionné dans la note 7 de l'annexe aux comptes consolidés, les marques acquises dans le cadre de regroupement d'entreprise sont évaluées à leur juste valeur à la date d'acquisition sur la base de la méthode des flux de trésorerie actualisés fondée sur l'approche de capitalisation des redevances. Leur valeur tient compte de leur notoriété et de leur contribution aux résultats. Les goodwills et les actifs incorporels à durée de vie indéterminée non amortissables font l'objet d'un test de dépréciation à chaque clôture ou plus fréquemment en cas d'apparition d'indices de perte de valeur. Le test de dépréciation conduit le cas échéant à comptabiliser une dépréciation de la valeur nette comptable pour la ramener à la valeur recouvrable qui est le montant le plus élevé entre la juste valeur nette des coûts de cession et la valeur d'utilité. Le test de dépréciation est effectué au niveau de l'unité génératrice de trésorerie (UGT) qui correspond à un regroupement de sociétés dans une même zone géographique. Les valeurs recouvrables des goodwills et des actifs incorporels non amortis sont calculées à partir de la valeur d'utilité Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée aux normes comptables en vigueur. Nous avons également effectué un examen critique des modalités de mise en œuvre de ces tests de perte de valeur, et notamment : analysé l'exhaustivité des éléments composant la valeur comptable des UGT ; examiné les modalités de calcul de la valeur d'utilité appréciée par les flux de trésorerie futurs actualisés. Nous avons étudié les hypothèses opérationnelles retenues pour établir les prévisions de flux de trésorerie notamment en les confrontant aux réalisations passées et aux perspectives de croissance. Nous avons examiné la cohérence des prévisions des flux de trésorerie avec les budgets 2020 établis par la direction et approuvés par le directoire. Nous avons : analysé les modalités de détermination et la cohérence du taux d'actualisation, du taux de redevance et du taux d'entretien de la marque avec les hypothèses de marché sous-jacentes ; apprécié la sensibilité de la valeur aux paramètres d'évaluation, notamment au taux d'actualisation et aux différentes hypothèses retenues ; vérifié l'exactitude arithmétique des calculs des valeurs d'utilité retenues par la société. 93 correspondant aux flux de trésorerie futurs actualisés de chaque UGT. Les modalités et le détail des hypothèses retenues pour la mise en œuvre de ces tests de dépréciation sont présentés dans les notes 15 et 16 de l'annexe aux comptes consolidés. Une mauvaise appréciation des flux de trésorerie prévisionnels peut induire un risque de surévaluation de la valeur recouvrable des goodwills et des actifs incorporels à durée de vie indéterminée. L'appréciation de la valeur recouvrable des goodwills et des actifs incorporels à durée de vie indéterminée constitue un point clé de l'audit en raison de leur importance significative dans les comptes du groupe et de l'utilisation d'hypothèses et estimations afin de procéder à cette appréciation. Nous avons par ailleurs apprécié le caractère approprié des informations fournies dans les notes 15 et 16 de l'annexe aux comptes consolidés. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du directoire arrêté le 24 mars 2020. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l'article L. 225-102-1 du Code de commerce figure dans les informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n'ont pas fait l'objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l'objet d'un rapport par un organisme tiers indépendant. 94 Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires Désignation des commissaires aux comptes Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société AdVini par vos assemblées générales du 8 juin 2012 pour le cabinet KPMG AUDIT SUD-EST et du 14 mars 1994 pour le cabinet ERNST & YOUNG Audit. Au 31 décembre 2019, le cabinet KPMG AUDIT SUD-EST était dans la huitième année de sa mission sans interruption et le cabinet ERNST & YOUNG Audit dans la vingt-sixième année. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes consolidés Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le directoire. Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés Objectif et démarche d'audit Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 95 Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes. Rapport au comité d'audit Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d'anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 96 Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. Marseille et Montpellier, le 4 mai 2020 Les Commissaires aux Comptes KPMG AUDIT SUD-EST S.A.S. ERNST & YOUNG Audit Stéphane Orlando Marie-Thérèse Mercier 97 6. Rapport de Gestion Sommaire I. Les comptes consolidés 2019 99 II. Activité et résultats d'AdVini SA en 2019 (société Mère) 105 III. Activité et résultats des principales filiales 107 IV. Stratégie et perspectives 109 V. Déclaration de performance extra-financière 110 VI. Procédures de contrôle interne et de gestion des risques 167 VII . Autres informations………………………………………………………………………………………………………………………………………………….174 VIII. Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 6 juillet 2020………………………………………. 175 Annexes 202 Rapport annuel AdVini 2019 Page 98 / 202 Les comptes consolidés 2019 Évolution du périmètre de consolidation (cf. note 4 de l'annexe aux comptes consolidés) Au 31 décembre 2019, le périmètre de consolidation du groupe AdVini comprend 68 sociétés dont 63 sont consolidées par intégration globale et 5 par mise en équivalence. Liste des filiales et participations Rapport annuel AdVini 2019 Page 99 / 202 Faits marquants 2019 Un Partenariat d'avenir avec Changyu avec le Château Mirefleurs et le Château Liversan Cession de notre participation Chilienne au sein de Viña Casablanca Participation minoritaire difficile à gérer à distance Difficulté de valorisation des gammes Vin du Chili à l'export Rentabilité faible En Afrique du sud, augmentation de la participation d'Advini ASA dans la société Stellenbosch Vineyards qui passe de 56.83 % à 65.3%.

Le 26 juillet 2019, augmentation de la participation d'Advini dans la société SAS Prodégustation qui passe de 65% à 90%. Synthèse des résultats consolidés 2019 L'activité d'AdVini a progressé de + 9,5 M€ (+3,7% dont +2,7% à périmètre et change constant) sur l'année 2019, avec un chiffre d'affaires de 266,6 M€. L'Export poursuit sa croissance (+6,4%) malgré le ralentissement du marché chinois, en particulier sur les vins de Bordeaux, et la mise en place d'une taxe de 25% par les USA depuis Octobre 2019. L'Amérique du Nord, portée par le Canada, et l'Europe du Nord restent sur une dynamique soutenue avec des croissances respectives de +20% et +8%. La France affiche une activité en hausse de +2,3% grâce à la reconquête de parts de marchés sur les produits de services dans un univers de la Grande Distribution pourtant en net retrait. Le secteur Traditionnel Français, impacté depuis fin 2018 par des mouvements sociaux exceptionnellement longs, recule de -3,3%, notamment sur le segment des Café-Hôtel- Restaurants. Les vins d'origine Afrique du Sud poursuivent leur développement avec une progression supérieure à 20%. Rapport annuel AdVini 2019 Page 100 / 202 Compte de résultat consolidé Comptes de résultat simplifié consolidé 2019 2018 * Var 2019/ (M€) 2018 Chiffre d'affaires 266,6 257,1 3,7% Marge Brute (en M€) 99,6 95,2 4,6% Marge Brute (%CA) 37,4% 37,0% + 40bps EBITDA 19,2 16,1 19,3% EBITDA% 7,2% 6,3% Coût de l'endettement financier -2,2 -1,9 19,4% Charge d'impôt 0,7 0,3 Résultat net 4,0 3,7 9,1% *correction détaillée note 3 de l'annexe aux comptes consolidés RESULTATS ET PARAMETRES FINANCIERS La marge brute se maintient à un niveau satisfaisant à 37,4% et progresse en valeur de 4,4 M€ pour atteindre 99,6m€. Cette progression s'explique grâce i) à un effet volume lié à nos produits de service et ii)à un effet relutif de nos marques Maisons de Vins e tChâteaux. AdVini délivre 19,2M€ d'EBITDA sur l'exercice, soit une progression de 3,1m€ vs 2018. La marge d'EBITDA s'établit à 7,2% contre 6,3% en 2018, tous nos bassins de production en France et à l'étranger sont en progression. L'EBITDA des Maisons de Vins progresse de 2,5m€, le pole Digital progresse de 0,8m€ et les activités de Service progressent de 0,4m€. La contribution à l'EBITDA des activités non courantes est inférieure de 0,8m€ vs 2018, en raison des plus-values sur cession d'actifs opérées en 2018 non compensés par le retraitement IFRS 16 sur l'exercice. La Dette Nette baisse de 26,2M€ pour s'établir à 144,5M€. Cette baisse s'explique par la baisse des nouveaux emprunts 2019 vs 2018 due à la baisse des investissements d'une part et un remboursement d'emprunt conséquent. La mise en place de l'affacturage à mi année a également contribué à l'optimisation du BFR. En conséquence, le Gearing baisse de 28 points à 137%. Rapport annuel AdVini 2019 Page 101 / 202 Bilan Consolidé *correction détaillée note 3 de l'annexe aux comptes consolidés Rapport annuel AdVini 2019 Page 102 / 202 Le total du bilan est de 392,1 M€, en hausse de 6.3 M€. Les capitaux propres s'élèvent à 105.4 M€. Flux financiers en milliers d'euros Notes 31-déc-19 31/12/2018 corrigé * Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 14 326 9 752 et impôt Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 16 150 11 413 et impôt Flux net de trésorerie généré par l'activité 44 525 16 019 Flux net de tresorerie lié aux opérations d'investissement -10 097 -13 592 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -15 034 -5 308 Variation de trésorerie 19 408 -2 962 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture -103 675 -100 712 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture -84 266 -103 675 Flux de trésorerie 2019: Le Cash-flow généré par l'activité s'élève à 45M€, soit une progression de 29M€ vs. 2018. Cette amélioration significative de la génération de cash s'explique par la mise en place d'un contrat d'affacturage d'une part et par la politique de Cash Focus lancée en 2018 d'autre part. Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette de clôture est - 84,3 M€. Évolution des principes comptables et des méthodes d'évaluation Les comptes consolidés d'AdVini au 31 décembre 2019 sont établis en appliquant de nouvelles normes IFRS obligatoires tel que présenté dans la note 3 de l'annexe aux comptes consolidés au point «Nouvelles normes et interprétations applicables en 2019". Activité d'AdVini en matière de recherche et développement Les équipes d'AdVini et des maisons de vins mènent une politique d'amélioration et d'innovation constante, avec des objectifs mêlant réduction des impacts environnementaux et augmentation de la qualité des vins. Rapport annuel AdVini 2019 Page 103 / 202 Les derniers projets innovants portent notamment sur : la robotisation des vignobles : robots électriques autonomes de désherbage, drones pour l'imagerie ou la diminution des doses de traitements

l'irrigation des vignes : modélisation des besoins hydriques par intelligence artificielle, automatisation complète du déclenchement de l'irrigation

l'éco-conception de packaging : analyse du cycle de vie des produits pour mener aux meilleurs choix de conception et à l'amélioration de la recyclabilité

de packaging : analyse du cycle de vie des produits pour mener aux meilleurs choix de conception et à l'amélioration de la recyclabilité la gestion de l'enherbement des vignes : gestion des semis vis-à-vis des concurrences hydriques et azotées et agriculture de conservation des sols Évènements marquants survenus après la clôture L'année 2020 est suspendue à l'impact du Covid-19 qui à ce jour a stoppé tous les marchés sélectifs tels que la restauration, l'hôtellerie et le Travel Retail dans le monde entier, mais permet une poursuite de l'activité sur le mass market. Cette crise majeure, conjoncturelle, poussera probablement la filière vin Française à accélérer sa mutation et la concentration de ses acteurs. Dans ce cadre, AdVini dispose de fondamentaux solides : mutualisation des risques avec une présence dans de nombreux bassins de production, commercialisation dans 108 pays et sur tous types de réseaux de distribution, reconnaissance internationale de la qualité de ses vins, professionnalisme de ses équipes, et agilité de son organisation. Ces fondamentaux lui permettront, outre une adaptation rapide à une année 2020 exceptionnelle, de poursuivre tous ses projets de développement et sa croissance dès 2021. Advini a porté et porte une attention majeure et à court terme, tant pour la santé et la protection des salariés qu'un pilotage serré de notre trésorerie. A ce titre, des mesures ont été prises dès début Mars 2020 : Interdiction de déplacements

Gel des embauches

Plan de réduction de cout fixe de 5M€ minimum

Pas de versement de dividendes en 2020 Le groupe a maintenu son activité de production et son activité dans les vignes dans les différents domaines et anticipe à ce jour un scénario articulé autour des phases suivantes : Une crise majeure et forte baisse d'activité d'avril à juin

Une période de recouvrement progressive de l'activité de juillet à septembre

Et un rebond majeur d'octobre à décembre préparant une année 2021 de forte croissance Rapport annuel AdVini 2019 Page 104 / 202 Activité et résultats d'AdVini SA en 2019 (société Mère) Activité Le chiffre d'affaires 2019 d'AdVini SA est de 240 millions d'euros. Une fois retraités les impacts du contrat de commissionnement, le chiffre d'affaires s'établit à 116 M€, + 0,82 % par rapport à 2018 Résultats La marge brute est de 20,7 % en 2019, 23% en 2018 Le résultat d'exploitation 2019 s'établit à -3,14 M€ contre -0,72 M€ en 2018 Le résultat financier est de 3,2 M€ contre 2 M€ en 2018 Le résultat exceptionnel représente -0,2 M€ contre -1,1 M€ en 2018 Le résultat net ressort à 1,53 M€ contre 1,14 M€ en 2018 Situation financière Les dettes financières nettes totalisent 119,4 M€, contre 139,9 M€ à fin 2018 Les capitaux propres s'élèvent à 64.6 M€. Répartition des dettes fournisseurs à la date de clôture (Art. L 441-6 du Code de Commerce) : en milliers d'euros Article D.441 I-1 Factures recues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 1 à 30 jours 31 à 60 61 à 90 91 jours et Total jours jours plus échus A - Tranches de retard de paiement nombre de factures concernées 490 Montant total TTC 453 225 267 1 946 % achats de l'exercice 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% B - Factures exclues relatives à des dette et créances litigieuses ou non comptabilisées nombre de factures concernées 153 Montant total TTC 337 0 4 369 710 C - Délais de paiement utilisés (contractuel ou délai légal) Délais de paiements utilisés pour le délais contractuels X délais légaux calcul des retards de paiements Rapport annuel AdVini 2019 Page 105 / 202 Les montants échus tiennent compte des paiements sur relevés fin de mois, des paiements par mensualités, des contrats antérieurs à l'application de la LME, des décalages de paiement sur le début du mois suivant, ainsi que des factures en litige ou faisant l'objet de déductions (lorsque le fournisseur est également client). Répartition des créances clients à la date de clôture (Art. L 441-6 du Code de Commerce) : en milliers d'euros Article D.441 I-2 Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 1 à 30 jours 31 à 60 61 à 90 91 jours et Total jours jours plus échus A - Tranches de retard de paiement nombre de factures concernées 3 084 Montant total TTC 2 717 539 162 5 248 8 666 % CA de l'exercice 1,1% 0,2% 0,1% 2,2% 3,6% B - Factures exclues relatives à des créances litigieuses, ou non comptabilisées nombre de factures concernées 985 Montant total TTC 911 193 127 2 115 3 346 C - Délais de paiement utilisés (contractuel ou délai légal) Délais de paiements utilisés pour le délais contractuels X délais légaux calcul des retards de paiements Les créances échues non litigieuses de plus de 90 jours correspondent essentiellement aux créances envers les sociétés du groupe. Rapport annuel AdVini 2019 Page 106 / 202 Activité et résultats des principales filiales Maisons de vins Le pôle Laroche regroupe les activités de Laroche, propriétaire de près de 90 hectares de vignoble Chablis avec le Domaine Laroche, et de 32 ha dans le Languedoc avec le Mas La Chevalière.

Domaine Laroche délivre 13m€ de CA sur l'exercice 2019 à plus de 50% de marge brute, en nette augmentation par rapport à l'année dernière fortement impactée par la mauvaise récolte 2017. En revanche, une activité florissante sur le domaine du Mas La Chevalière qui continue sa progression tant en chiffre d'affaires, +6,8%, qu'en résultat, +27% également (12 M€ de chiffre d'affaires pour un résultat de plus de 1,9 M€) et L'activité Rhône reste satisfaisante malgré un contexte difficile. Le CA progresse de 1,2% et la marge est stable à 7+m€. Léger recul sur le marché GD, moins d'opérations en raison de la loi Egalim et donc moins de volume, largement compensé par la bonne performance export. Rigal a réalisé un CA de 7,7 M€ (+1,6%) et un résultat avant impôt de 0,1m€. Belle progression de la division MMV liée à l'export qui explique la progression des ventes et marges. Cazes, référence des vins doux Naturels en Roussillon et de la biodynamie, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires en hausse de 7% par rapport à 2018 à 10,7 M€. Le résultat s'élève à 0,2 M€ avant impôts. La hausse d'activité s'explique par la contribution en année pleine de l'acquisition de Carte des Vins, acquise en 2018. Rapport annuel AdVini 2019 Page 107 / 202 Apres une année 2018 marquée par un manque de volume, l'année 2019 a permis de renouer avec la croissance. Export en forte augmentation notamment sur les US et l'Europe du Nord. Un CA de 22,1M€ (+15,3%) et une profitabilité préservée autour de 700k d'Ebitda. La société Antoine Moueix a réalisé un CA de 27,9 M€ (- 19,8%) et un résultat avant impôt de -1,4 M€ Dans un contexte global de chute des ventes de vin de Bordeaux en France et à l'export, la baisse du CA s'explique principalement par le recul sur la GD France et UK. De bonnes performances cependant sur le Canada et le Japon. Le Chiffre d'affaires continue de croître pour atteindre 3,4 M€ à fin décembre 2019, le résultat avant impôt est largement impacté par les lourds investissements consentis ces trois dernières années et affiche une perte de 0,7 M€. Développement intéressant du BtoC avec la réouverture du site historique et inauguration en Juin du musée Champy. Progression generale sur l'export, notamment Asie et Amérique du Nord et renforcement du positionnement sur le CHR France. POLE AFRIQUE DU SUD Le pôle Marque Maison de Vins en Afrique du Sud, composé des domaines de L'Avenir, Le Bonheur ainsi que Ken Forrester Vineyard. Ce pôle MMV a continué de croître avec une croissance organique d'environ 5%. Le résultat avant IS progresse de 34% à 1,6m€. La division Vins & Services, représentée principalement par Stellenbosch Vineyards, affiche environ 10m€ de chiffre d'affaires en croissance de 12%. Cette acquisition de 2018 a été restructurée début 2019 et a délivré les synergies attendues avec un Ebitda en progression de 155 % à 0,7 m€. Autres sociétés du pôle vins La filiale Américaine AdVini USA, qui s'occupe principalement de l'animation des ventes sur le marché US a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 2,3 M€ en progression par rapport à 2018, la marge étant stable. La société CFV France a réalisé 3,6 M€ de chiffre d'affaires avec un quasi retour à l'equilibre, Pro Degustation, le leader des cours de degustations, continue son developpement avec plus de 13,000 stagiaires formés en 2019. Rapport annuel AdVini 2019 Page 108 / 202 IV. Stratégie et perspectives L'année 2020 est suspendue à l'impact du Covid-19 qui à ce jour a stoppé tous les marchés sélectifs tels que la restauration, l'hôtellerie et le Travel Retail dans le monde entier, mais permet une poursuite de l'activité sur le mass market. Cette crise majeure, conjoncturelle, poussera probablement la filière vin Française à accélérer sa mutation et la concentration de ses acteurs. Dans ce cadre, AdVini dispose de fondamentaux solides : mutualisation des risques avec une présence dans de nombreux bassins de production, commercialisation dans 108 pays et sur tout type de réseau de distribution, reconnaissance internationale de la qualité de ses vins, professionnalisme de ses équipes, et agilité de son organisation. Ces fondamentaux lui permettent, outre une adaptation rapide à une année 2020 exceptionnelle, de poursuivre tous ses projets de développement et sa croissance dès 2021. Rapport annuel AdVini 2019 Page 109 / 202 Déclaration de performance extra-financière CHAPITRE 1 - MODELE D'AFFAIRES D'ADVINI PRODUCTEURS & NEGOCIANTS DEPUIS 1870 Nous sommes leader français des vins de terroir, fédérateurs de la filière viticole, vignerons, producteurs et vinificateurs

éleveurs, depuis toujours. »

Rapport annuel AdVini 2019 Page 110 / 202 HISTORIQUE & GOUVERNANCE NOTRE CONSTRUCTION AdVini est né en 2010 de la fusion de Jeanjean et Laroche, viticulteurs et négociants, respectivement en Languedoc et à Chablis. Au fil des ans, AdVini s'est implanté dans la plupart des grandes régions viticoles françaises, à travers ses vignobles mais également grâce à ses maisons de négoce et aux partenariats tissés avec les acteurs locaux. Rapport annuel AdVini 2019 Page 111 / 202 NOTRE ORGANISATION Notre organisation repose sur la grande diversité de nos Maisons de Vins et de nos Maisons de Commerce, qui disposent toutes d'une grande autonomie d'action, moteur de leur engagement sans faille. Pour nous fédérer et avancer ensemble, notre stratégie s'articlue autourd'une vision partagée des marchés appliquée en respectant les axes stratégiques, les priorités et les méthodes définies par AdVini Corporate. Nous assurons ainsi cohésion et cohérence autour d'un projet commun « E-toile 2020 », qui donne du sens pour tous nos collaborateurs et définit un cap clair pour les prochaines années. AdVini se caractérise par des actionnaires engagés partageant une vision claire et de long terme, convaincante pour les actionnaires boursiers. Cet actionnariat stable est organisé autour de trois piliers : ► la famille Jeanjean, ► le management, ► un groupe d'actionnaires clés. Rapport annuel AdVini 2019 Page 112 / 202 NOS SECTEURS D'ACTIVITES Acteur viti-vinicole et négociant, notre cœur de métier est le commerce de vins. Notre activité se structure en trois grands pôles, couvrant l'ensemble des métiers en lien avec les vins. ADVINI - MAISONS DE VINS & VIGNOBLES Présent dans de nombreux bassins viticoles en France et à Stellenbosch en Afrique du Sud, AdVini puise sa force dans ses « Maisons de Vins ». Ces treize Maisons, au savoir-faire souvent séculaire, jouissent d'une renommée particulière dans la région dans laquelle chacune est implantée. Présentes dans les grands terroirs de Stellenbosch, de Chablis, de Bourgogne, de la Vallée du Rhône, de Châteauneuf-du-Pape, de Provence, du Languedoc, du Roussillon, du Sud-Ouest et du Bordelais, nos Maisons de vins et nos vignobles nous permettent de proposer une large gamme de vins de terroirs, produits dans une perspective qualitative, des Grands crus aux appellations génériques. Nos Maisons de Vins & Vignobles sont présentés en détails et en images sur notre site : www.advini.com Notre philosophie ? Passion et exigence pour préserver et magnifier nos terroirs, sans aucun compromis pour la qualité de nos vins, avec de fortes ambitions environnementales Des entreprises reconnues : signature, histoire, savoir faire

Une promesse : voyage au cœur des terroirs

Une approche : valoriser des savoir-faire et des expertises Rapport annuel AdVini 2019 Page 113 / 202 ADVINI - VINS & SERVICES Notre activité Vins et Services apporte à nos clients des solutions sur mesure. Souhaitant aller plus loin dans notre modèle d'adaptation à nos clients, nous avons créé Caves des Papes et Victoire, nos structures de négoce, respectivement dans la vallée du Rhône et en Provence. Notre philosophie ? Comprendre les besoins de nos clients et leurs apporter les solutions idoines. En plus du négoce de vins, deux structures spécialisées viennent compléter notre activité. Les Transports Lodéziens, société spécialisée dans le transport de vin en vrac, sont en charge de l'acheminement de tous nos vracs, depuis les producteurs et en intra-site. Les Impressions de l'Enclos, imprimerie et capsulerie, sont un partenaire privilégié pour notre approvisionnement en matières sèches. Ces deux structures travaillent pour les Maisons AdVini mais disposent d'un portefeuille de clients plus large, ouvert à des structures extérieures. Les sièges de ces deux entreprises sont situés sur le site de Maison Jeanjean. Des entreprises pragmatiques : écoute des besoins du client

Une promesse : smart solutions

Une approche : prôner et diffuser une culture du pragmatisme Rapport annuel AdVini 2019 Page 114 / 202 ADVINI - MARCHES ET DISTRIBUTION Notre implantation internationale a été initiée dès 1994 en Chine puis au Canada en 1998 avant de se poursuivre sur tous les continents. Nos bureaux de représentation commerciale sont implantés dans 7 pays désormais. Trait d'union entre nos consommateurs, nos clients et nos Maisons de Vins, nos équipes locales veillent au partage réciproque des savoirs, à la connaissance de nos vins et arts de vivre par nos partenaires, au plaisir de la dégustation et des accords mets - vins, pour que fleurissent émotions et réussite commerciale. Notre philosophie ? Une présence internationale s'appuyant sur des implantations locales. Forts de notre adaptabilité et d'une intelligence culturelle permise par les 23 nationalités qui composent nos forces de vente, et grâce à nos bureaux de représentation et agences qui totalisent en 2019 une vingtaine de personnes à l'étranger, AdVini Marchés dispose d'une présence internationale au plus près de ses clients et des prescripteurs, en provenance de 111 pays. Adaptation de la structure aux spécificités des marchés : écoute, théâtralisation de l'offre, intelligence culturelle

Une promesse : créateur d'émotion

Une approche : favoriser l'adaptabilité et l'intelligence culturelle Rapport annuel AdVini 2019 Page 115 / 202 RESULTATS FINANCIERS & PERSPECTIVES NOS CHIFFRES CLES NOS RESEAUX DE DISTRIBUTION Rapport annuel AdVini 2019 Page 116 / 202 NOTRE OFFRE Nos résultats financiers sont largement détaillés dans notre rapport de gestion annuel 2019, disponible sur notre site : www.advini.com NOS PERSPECTIVES Le marché mondial du vin est en constante mutation. Les tendances de consommation diffèrent d'un pays à l'autre, d'une zone à l'autre. Des mouvements de fond se dessinent cependant et sont des perspectives d'avenir pour tout notre secteur d'activité : Une baisse lente et régulière de la consommation en volume dans les pays « de l'ancien monde », compensée en valeur par l'arrivée de certifications environnementales ambitieuses et auxquelles le consommateur est très attentif.

Pour répondre à cette tendance, nous nous orientons vers une montée en gamme environnementale de nos productions avec une ambition forte : engager l'ensemble de nos surfaces en production dans des démarches labelisée (AB, IPW ou HVE) dès le millésime 2019 et augmenter la part de vins labelisés dans notre sourcing de négoce. Rapport annuel AdVini 2019 Page 117 / 202 Une hausse forte de la consommation dans les pays émergents, conjonction entre changement de mode de vie, hausse des revenus et démographie.

Pour répondre à cette tendance, nous intensifions nos efforts commerciaux dans les pays émergents, représentant en 2019, 7 % de notre CA à l'export.

Pour répondre à cette tendance, nous intensifions nos efforts commerciaux dans les pays émergents, représentant en 2019, 7 % de notre CA à l'export. Le e-commerce, qui se développe fortement, touche également le secteur des vins.

Pour nous positionner sur ce nouveau réseau de distribution, notre filiale Club Français du Vin, spécialisée dans la vente de vin en ligne, répond à l'augmentation de la distribution via internet.

e-commerce, qui se développe fortement, touche également le secteur des vins. Pour nous positionner sur ce nouveau réseau de distribution, notre filiale Club Français du Vin, spécialisée dans la vente de vin en ligne, répond à l'augmentation de la distribution via internet. Une incertitude sur certains marchés liés à des conjonctions politiques ou douanières particulières, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Pour faire face à cette conjoncture, nous nous engageons dans la filière, à un niveau politique, afin de lever cette incertitude et de protéger nos marchés à l'export. Dans cette perspective, Antoine Leccia, président du directoire d'AdVini assume pleinement son mandant de président de la FEVS, Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France. Rapport annuel AdVini 2019 Page 118 / 202 CHAPITRE 2 : RISQUES PRICIPAUX ET IMPACTS POTENTIELS DEFIS DU XXIE SIECLE POUR LA FILIERE VIN « Notre responsabilité est d'anticiper et de prévenir les risques auxquels notre activité s'expose. » Rapport annuel AdVini 2019 Page 119 / 202 IDENTIFICATION DES RISQUES PRIORITAIRES Après une réunion des parties prenantes internes à l'entreprise, notamment des Ressources Humaines, du Développement Durable et de la Direction Générale, une matrice des risques complète a été co-construite. Elle a vocation à nous guider dans notre activité et nos choix stratégiques comme opérationnels. Tous ces facteurs sont caractérisés en probabilité d'occurrence et en impacts potentiels sur l'entreprise. Concernant spécifiquement les enjeux extra-financiers, les risques environnementaux, les risques pour la santé et la sécurité de nos collaborateurs et les risques sociétaux seront traités dans ce rapport ; ce sont les macro-risques principaux identifiés dans ce périmètre. MACRO-RISQUES ENVIRONNEMENTAUX RISQUES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE Les changements climatiques font peser des risques considérables sur l'ensemble de la biosphère et donc sur l'ensemble des activités humaines. C'est pourquoi nous cherchons à minimiser l'impact de notre activité et à actionner tous les leviers d'atténuation et d'adaptation. Pour la réduction de notre consommation d'énergie, et à terme, vers une amélioration de la durabilité de nos sources énergétiques ;

Pour la réduction de notre consommation d'eau et la diminution de la charge polluante que nous émettons, pour mieux intégrer la raréfaction de la ressource en eau et les changements de régime des précipitations. Au-delà de ces macro-changements environnementaux, identifiés comme risque principal, nous luttons contre la raréfaction et la surexploitation des ressources naturelles par la promotion de l'économie circulaire : Pour diminuer le volume de déchets généré ; le meilleur déchet étant celui qui n'est pas produit ;

Pour accélérer le recyclage, en améliorant le tri sur nos sites de production et en éco- concevant nos produits. Enfin, la préservation des terroirs et notamment des sols ainsi la promotion de la transition agroécologique est au centre de notre activité de producteur : Engagement vers un viticulture d'avenir : certification de nos vignobles en Agriculture Biologique, en Haute Valeur Environnementale ou en Integrated Wine Production (spécifique à nos vignobles sud-africains). Rapport annuel AdVini 2019 Page 120 / 202 CONSEQUENCES ET IMPACTS POTENTIELS … … DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Toute notre activité est météo-sensible : des changements climatiques globaux vont avoir des conséquences majeures sur le secteur viticole. En premier lieu, l'implantation géographique de la vigne pourrait changer radicalement en remontant vers le Nord ou en altitude. Au niveau des vins, une hausse de température et d'ensoleillement se traduit par une photosynthèse accélérée, plus de sucres produits et donc, un degré d'alcool plus élevé dans les vins : c'est précisément le contraire de ce que recherchent les marchés. Cela pourrait donc se traduire par une moins bonne adéquation de nos produits avec les attentes des consommateurs et donc une diminution de notre attractivité commerciale. Par ailleurs, les précipitations seront plus inégalement réparties entre les saisons, la ressource se raréfiant en été, durant le cycle de croissance de la vigne. Le manque d'eau en cours de saison peut amener à des stress hydriques trop importants, générant des profils de baies très concentrées. Les raisins produits dans ces conditions ne seraient plus adaptés à la production de vins blancs et rosés. Or, ce sont justement les vins blancs et rosés, qui sont les couleurs montantes à l'heure actuelle. Rajoutons que les rendements viticoles, donc la quantité de vin produite en situation de sécheresse est moindre. La maîtrise de notre consommation d'eau est donc primordiale. Cette maitrise va également susciter des enjeux d'image : le vin n'étant pas un produit de première nécessité, il est difficilement concevable que nous consommions de grandes quantités d'eau si des restrictions sont subies par la population. Enfin, l'augmentation de la fréquence d'événements climatiques extrêmes, conjonction de ces deux facteurs, fait peser un risque ponctuel mais à fort impact sur l'activité : gel, périodes de sécheresses hivernales, grêles estivales, etc. Il est donc crucial que nous réduisions nos consommations d'eau et d'énergie, afin d'actionner tous les leviers d'atténuation à notre disposition. Nos actions face à ces impacts sont présentées dans la partie « Améliorer nos impacts sur la ressource en eau » et « Raisonner nos consommations d'énergie». … DE LA RAREFACTION DES RESSOURCES Le recyclage et l'économie circulaire sont aujourd'hui des enjeux primordiaux pour la société. Un des moyens d'éviter la raréfaction des ressources est de réutiliser nos produits au maximum. Nos emballages sont principalement constitués de verre d'une part, de papier et de carton d'autre part. Ces matières possèdent l'avantage d'être entièrement recyclables et réutilisables. Néanmoins, nous cherchons à éviter le suremballage. Certains pays y sont extrêmement sensibles, certains limitent même la part que peut représenter l'emballage vis-à-vis du produit, comme le Canada. Nous nous devons donc d'être performants. Nos actions face à ces impacts sont présentées dans la partie « Améliorer notre gestion des déchets». Rapport annuel AdVini 2019 Page 121 / 202 … DE LA NON-TRANSITION DE MODELE AGRICOLE Nous avons fait des efforts constants sur tous les vignobles que nous possédons, en France et en Afrique du Sud, et ce depuis des années. Aujourd'hui, la demande en vins dits « verts » explose ; cette terminologie recouvre les vins engagés dans des démarches d'agriculture biologique, mais aussi les labélisations de la transition agroécologique comme HVE en France ou IPW en Afrique du Sud, ou encore les démarches de biodynamie, les vins vegan ou les démarches en faveur de la biodiversité, comme le label Bee Friendly. L'ensemble des vignobles AdVini a amorcé sa transition ; toutefois, devant la rigueur et les exigences de ces labels, tous les viticulteurs ne peuvent suivre. Il est alors de notre responsabilité d'accompagner nos partenaires et nos apportants dans cette montée en gamme environnementale et dans les démarches de reconnaissance de leurs progrès. Le risque de ne pas opérer de transition est très important : non seulement les consommateurs sont, eux, déjà avancés dans cette voie, mais les sols et la biodiversité ne survivront pas à un autre siècle d'agriculture intensive. Ce sont donc d'autres modèles que nous devons privilégier. Dans cette perspective, nous avons retenu trois labels reconnus pour leur exigence et leur sérieux : l'Agriculture Biologique, la Haute Valeur Environnementale, et l'Integrated Wine Production. Nos actions face à ces impacts sont présentées dans la partie « Engager la transition agroécologique dans nos vignobles». Notre objectif ? 100 % de nos vignobles labélisés ! MACRO-RISQUES SOCIAUX ET SOCIETAUX RISQUES AUXQUELS NOUS FAISONS FACE La responsabilité d'AdVini se traduit au quotidien dans les actions que les entités du groupe mènent vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ce document offre un aperçu de la manière dont se décline ce sens de la responsabilité vis-à-vis de nos parties prenantes internes, autour des domaines suivants : Diversité et non-discrimination

non-discrimination Développement des compétences

Conditions de travail, santé et sécurité

Dialogue social, information et communication

Rétribution En tant qu'entreprise leader des vins de terroir, très implantée dans nos différents territoires, nous devons assumer la part de responsabilité qui nous incombe. Cette responsabilité se décline envers toutes les parties prenantes externes impliquées ou impactés par nos activités. Ce document présente nos engagements en matière de : Achats responsables

Structuration de la filière viticole

Transparence et loyauté vis-à-vis de nos parties prenantes

vis-à-vis de nos parties prenantes Promotion et soutien à l'innovation Rapport annuel AdVini 2019 Page 122 / 202 CONSEQUENCES ET IMPACTS POTENTIELS… Tous ces aspects sont cruciaux pour AdVini. En cas de non-respect de ces principes, non seulement nous nous exposerions à des sanctions légales et financières, mais nous entrerions en contradiction avec les valeurs structurantes de notre entreprise. Cela pourrait générer une dégradation de notre image de marque et de celle de nos filiales ainsi que détérioration de notre marque employeur, fournisseur et acheteur. … SUR NOTRE MARQUE EMPLOYEUR Dans un contexte où nos métiers, viticoles notamment, peinent à recruter et que nous sommes pour partie de notre activité sur des secteurs pénuriques, il est indispensable de mettre en place des politiques internes permettant de renforcer notre attractivité et de fidéliser nos salariés. Nos actions face à ces impacts sont présentées dans la partie « Politique d'atténuation des risques sociaux». Rapport annuel AdVini 2019 Page 123 / 202 … SUR NOTRE IMAGE DE MARQUE Notre rayonnement dans la filière et dans nos territoires impacte l'image que nos clients, que nous fournisseurs, que toutes nos parties prenantes ont de nous. A proposition commerciale équivalente, notre image de marque peut être déterminantes pour nos clients. Au-delà des aspects de communication, ce qui construit notre image de marque est notre engagement sociétal. Le monde change et les attentes sociétales sont de plus en plus ambitieuses, de plus en plus assumées. Pour répondre à ces attentes et les anticiper au mieux, nous devons prendre conscience et assumer pleinement notre responsabilité sociétale. Nos actions face à ces impacts sont présentées dans la partie « Politique d'atténuation des risques sociétaux». SUJETS ET ENJEUX EXCLUS DE CE REPORTING Certains des enjeux structurants du XXIe siècles ne sont pas traités dans ce document. Ce choix d'exclusion se justifie : certains de ces éléments ne sont pas matériels aux vues des activités de notre entreprise. A titre d'illustration, le sujet du gaspillage alimentaire aurait pu être pertinent à prendre en considération étant donné que notre activité est agricole. Toutefois, nos productions n'ont pas de valeurs alimentaires et nos pertes sont encadrées par régie et limitées. En tant que producteurs d'alcool, ce sont les services de douanes qui sont responsables et nous imposent des seuils maximums de pertes faibles. Nous considérons donc que cet enjeu, quoi que majeur d'un point de vue sociétal, n'est pas prioritaire dans nos plans d'actions. Le sujet de la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale n'a pas été identifié comme un risque principal dans l'analyse de risques de la DPEF, mais fait partie des informations de reporting obligatoires pour une société cotée. AdVini est en train de structurer ses politiques et plans d'actions et le suivi des résultats sur ces sujets et s'engage à présenter plus en détail cette catégorie d'informations dans la prochaine DPEF. Rapport annuel AdVini 2019 Page 124 / 202 PERIMETRES DE SUIVI Pour l'ensemble du Chapitre 3, portant sur les risques environnementaux, le périmètre de reporting sera le suivant : l'ensembles des sites de production d'AdVini, en France et en Afrique du Sud. Cela MAISON JEANJEAN MAS LA CHEVALIERE OGIER LAROCHE CHABLIS JULES LEBEGUE STELLENBOSCH VINEYARDS inclut donc : Pour les données globales de ce chapitre 3, les Impressions de l'Enclos seront également inclues dans ce périmètre. ATTENTION : EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE DUE AU COVID-19, NOUS N'AVONS PAS ETE EN MESURE DE COLLECTER ET DE TRAITER LES DONNEES « DECHET » DU SITE DE PRODUCTION D'OGIER ; CELUI-CI EST DONC EXCLU DU REPORTING DECHET, EXCEPTIONNELLEMENT POUR L'ANNEE 2019. Pour la partie portant sur notre stratégie Vignobles », le reporting s'inscrit dans le périmètre suivant : l'ensemble des vignobles d'AdVini, en France et en Afrique du Sud . Pour l'ensemble du Chapitre 4, portant sur les risques sociaux, le périmètre de reporting sera le suivant : l'ensemble du périmètre France du groupe. Ce périmètre exclut les bureaux commerciaux internationaux et nos activités en Afrique du Sud, le tout représentant 7% de notre effectif total. Le reporting concerne donc : ADVINI SCEA DOMAINE DU CAUSSE D'ARBORAS LE JARDIN DES ARESQUIERS SCEA NT DAME DE COUSIGNAC SAS CHAMPY CLUB FRANCAIS DU VIN IMPRESSIONS DE L'ENCLOS SAS GASSIER CAZES SAS SCEA DOMAINE CAZES SCEV DOMAINE CHAMPY MAS NEUF DES ARESQUIERS SAS DOMAINE LAROCHE AMOUROUX MAS LE PIVE SCEA SCEA CHÂTEAU CAPET GUILLIER SCEA LE CLOS PAULILLES SCEA CHÂTEAU GRAND RENOM TRANSPORTS LODEZIENS SCEA DOMAINE DE LA RONCIERE ECOLE DES VINS ADVINI LA TABLE D'AIME SAS RIGAL SCEA CHATEAU ROQUEFEUILLE OGIER SAS ANTOINE MOUEIX SAS LAPALU PARTICIPATIONS EURL LE VIEUX MOULIN SC CHATEAU PATACHE D AUX LE FENOUILLET SCEA SC GARRI DU GAI SA MAS LA CHEVALIERE MAS DE LUNES SCEA SCEA RAYMOND SCEA LANDEYRAN SCEA CHATEAU LIVERSAN PRODEGUSTATION Rapport annuel AdVini 2019 Page 125 / 202 CHAPITRE 3 : POLITIQUE D'ATTENUATION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX Nous travaillons à l'amélioration de nos pratiques dès la conception de nos produits, pour une activité l'avant-garde des progrès environnementaux. » Rapport annuel AdVini 2019 Page 126 / 202 RAISONNER NOS CONSOMMATIONS D'ENERGIE L'énergie joue un rôle clé dans notre processus de production ; il est crucial pour nous de l'économiser. C'est pourquoi nous investissons pour réduire nos consommations et diversifier nos sources énergétiques. Nous voulons une activité plus performante et plus propre. DIMINUER NOS BESOINS ENERGETIQUES L'énergie la moins impactante est celle qui n'est pas utilisée. C'est dans cette perspective que nous travaillons à la diminution de nos besoins. Pour cela nous déployons une stratégie basée sur la performance énergétique de nos machines, sur l'isolation de nos sites et de nos cuves, pour limiter toute déperdition d'énergie mais aussi sur la réutilisation de l'énergie d'un poste à l'autre, au moyen d'échangeurs thermiques notamment. Cette amélioration de nos processus de production se double d'une stratégie de formation et de sensibilisation de nos équipes sur les économies d'énergie, aussi bien sur les lignes de production que dans les bureaux. SUIVRE NOTRE CONSOMMATION AU PLUS PRES Nous cherchons à identifier les postes les plus consommateurs pour prioriser nos actions d'améliorations et d'investissements. Pour cela, nous installons des systèmes de suivi de nos consommations sur nos sites. Rapport annuel AdVini 2019 Page 127 / 202 AUGMENTER NOTRE PART D'AUTOPRODUCTION Nous cherchons à diversifier nos sources énergétiques et à aller vers plus d'énergies renouvelables dans notre mix énergétique. NOS RESULTATS En 2019, notre périmètre s'est élargi. Nous nous sommes développés et avons désormais un nouveau site de production en Afrique du Sud : Stellenbosch Vineyards. Nos consommations brutes ont donc logiquement augmenté entre 2018 et 2019. Notre objectif à moyen terme ? Poursuivre l'amélioration de tous les process pour repasser sous la barre symbolique des 10 GWh d'énergie consommés en une année. Pour suivre nos progrès, nous rapportons cette consommation globale à nos différents types de production. Malgré l'évolution du périmètre lié à l'arrive du nouveau site en Afrique du Sud, notre ratio de consommation poursuit sa tendance à la baisse sur nos sites de vinification et de conditionnement. Rapport annuel AdVini 2019 Page 128 / 202 En ce qui concerne les activités de la capsulerie, les consommations sont stables et ne présentent pas encore de diminution significative. Les réflexions pour faire diminuer ce ratio sont en cours. LE SAVIEZ-VOUS ? « Nous cherchons à mieux comprendre notre consommation d'énergie. C'est un important levier pour diminuer l'empreinte de nos activités. » Deux sites pilotes sont particulièrement en pointe sur les économies d'énergie. Au Mas La Chevalière, nous nous sommes associés avec un bureau d'étude, dans le cadre d'un Contrat de Performance Energétique. Ainsi, nous avons pu identifier toutes les améliorations potentielles sur notre site, pour utiliser moins d'énergie et mieux. Nous avons pu financer une grande partie des travaux nécessaires grâce aux Certificats d'Economie d'Energie : depuis l'achat d'un nouveau groupe de froid plus efficient, en passant par l'isolation ou encore le changement de l'éclairage… Ainsi, tout le monde est gagnant ! Sur le site de conditionnement d'Ogier, nous avons mis en place un système de télémétrie nous permettant de suivre, en temps réel, l'ensemble de nos consommations sur chacune de nos machines. Nous pouvons ainsi identifier les problèmes dès qu'ils surviennent et travailler prioritairement sur les postes les plus consommateurs. Et en plus, cela fonctionne également pour le suivi des consommations d'eau et les productions d'effluents ! Rapport annuel AdVini 2019 Page 129 / 202 AMELIORER NOS IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU L'eau est une ressource vitale. Elle est nécessaire à toutes les étapes de notre activité : pour permettre la croissance de nos vignes, mais aussi pour garantir l'hygiène de nos chais, indispensable à une production de qualité. Voilà pourquoi nous nous engageons : minimiser notre impact, aussi bien quantitatif que qualitatif sur la ressource en eau. AMELIORER LES PROCESS POUR DIMINUER LES BESOINS EN EAU Nos besoins principaux se situent dans nos chais et sur nos lignes de conditionnement. Nous travaillons à l'optimisation de nos process de lavage pour diminuer nos consommations d'eau. Nous réalisons les améliorations nous permettant de diminuer les consommations sans abaisser nos standards d'hygiène et de qualité : fermeture des cycles en eaux perdues, installation de boules de lavage de cuves, adaptation du matériel existant pour transformer des laveuses de bouteilles en insuffleuses, etc. Cette même logique d'optimisation se déploie sur nos vignobles irrigués ; nous cherchons à coller au plus près aux besoins physiologiques des vignes, tout en limitant nos prélèvements. REDUIRE LES REJETS ET LEUR TOXICITE En parallèle de la diminution de notre consommation, nous soignons la quantité et la qualité de nos effluents. En effet, les résidus issus de notre processus de production ne doivent pas altérer la qualité des milieux aquatiques ou terrestres. Comment ? En suivant finement et en diminuant les volumes et la charge polluante de nos effluents, nous minimisons les risques de contamination des milieux. Rapport annuel AdVini 2019 Page 130 / 202 NOS RESULTATS En 2019, notre périmètre s'est élargi, grâce à l'arrivée de Stellenbosch Vineyards. Comme pour nos consommations d'énergie, l'arrivée de ce nouveau site augmente, de fait, nos consommations globales. Nous poursuivons nos engagements pour la réduction de la consommation d'eau grâce à nos nouveaux compteurs et à notre politique de sensibilisation des collaborateurs. Pour suivre nos progrès, nous rapportons cette consommation globale à nos différents types de production. Avec le changement de périmètre et l'arrivé d'un nouveau site de production, notre ratio de consommation d'eau a ré-augmenté. Notre objectif ? Repasser, dès l'année prochaine, sous la barre symbolique de 1 litre d'eau par litre de vin sorti de nos lignes. Nous mettons tout en place pour que la tendance de diminution de nos consommations se poursuive. Rapport annuel AdVini 2019 Page 131 / 202 Grâce à un travail de fond sur la qualité du réseau de distribution d'eau aux Imprimeries de l'Enclos, nous avons été en mesure de réaliser d'importants progrès au cours de l'année 2019. De nouveaux compteurs nous permettent maintenant de suivre plus finement nos consommations. Nous affichons 25 % d'eau économisée par rapport à 2018. LE SAVIEZ-VOUS ? Nous améliorons également notre maîtrise technique de l'irrigation. C'est un important levier, à la fois qualitatif et quantitatif, pour diminuer notre impact sur la ressource en eau. » Dès 2015, nous installions le premier logiciel d'aide à la décision en irrigation disponible sur le marché. En 2017, nous avons recruté un ingénieur dont la gestion de l'eau est la mission principale. En 2018, toujours dans l'objectif de réduction de nos consommations d'eau, nous avons installé des stations météorologiques et des sondes hygrométriques pour calculer au plus près les besoins en eau de nos vignes. En 2019, nous continuons notre démarche de progrès en lançant un projet d'intelligence artificielle pour mieux comprendre et pour nous adapter encore plus finement aux besoins en eau des vignes. Rapport annuel AdVini 2019 Page 132 / 202 AMELIORER NOTRE GESTION DES DECHETS Le regard porté sur les déchets que nous générons évolue. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. Cela étant posé, nos déchets peuvent devenir des ressources, pour nous ou pour nos partenaires. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans une politique de progrès vers l'économie circulaire et l'éco-conception de nos produits. DIMINIUER LES VOLUMES DE DECHETS PRODUITS Nous améliorons, de façon continue, l'ensemble de nos produits en cherchant l'optimum entre la finesse ou la légèreté des matériaux et leur résistance. Ainsi, nous avons pu diminuer l'épaisseur des films plastiques entourant nos palettes, ainsi que le poids moyen de nos bouteilles ; ces progrès représentent une baisse de la quantité finale de déchets que nous produisons. Pour voir ces évolutions, chacun de nos sites suit mensuellement les volumes de chaque catégorie de déchets produits. S'ENGAGER POUR LE RECYCLAGE Pour les déchets qui subsistent sur nos sites, nous nous engageons dans un tri aussi fin que possible. Ainsi, des filières de réutilisation ou de retraitement spécifiques peuvent être amorcées. Notre objectif ? Redonner vie à ces matériaux en permettant à d'autres de les valoriser. Cela se traduit dans deux dimensions : utilisation préférentielle de matériaux recyclés pour nos approvisionnements ainsi que le choix d'emballages qui soient au maximum recyclable. Nous travaillons avec nos fournisseurs au développement de filières innovantes ; c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui faire récupérer nos glacines et les retrouver dans certains de nos papiers, dans une vraie logique d'économie circulaire ! Rapport annuel AdVini 2019 Page 133 / 202 Chez AdVini, nous nous engageons résolument dans l'économie circulaire pour limiter les externalités négative de notre activité

et préserver les ressources naturelles. » NOS RESULTATS Nous cherchons à diminuer au maximum nos DIB, en encourageant le développement de nouvelles filières. Notre objectif, à terme, est de pouvoir recycler tout ce qui sort de nos lignes. Plus aucun déchet, que des co-produits ! C'est le nombre de catégories de déchets que nos collaborateurs distinguent, chaque jour, sur nos sites. Rapport annuel AdVini 2019 Page 134 / 202 Nous poursuivons nos efforts, dès la conception de nos produits, en allégeant nos bouteilles, lorsque c'est possible et en incorporant un maximum de calcin dans nos bouteilles. Rapport annuel AdVini 2019 Page 135 / 202 LE SAVIEZ-VOUS ? Nous nous engageons dans l'économie circulaire et dans l'écoconception de nos produits. C'est central pour diminuer l'empreinte de nos activités. » En tant qu'acteurs de la production, nous nous devons de penser à la fin de vie de nos produits. C'est pourquoi nous engageons aux côtés des institutions travaillant sur la thématique du déchet. Nous travaillons sur notre responsabilité élargie de producteur, en partenariat avec l'éco-organisme en charge de la collecte de la redevance pour la filière vin, ADELPHE. Depuis plusieurs années, nous sommes parties prenantes de groupes de travail, aux côtés des autres acteurs de la filière, en amont et en aval de nos activités. Pour 2019, nous avons notamment contribué aux réflexions sur l'amélioration de la recyclabilité des Bag-In-Box. En plus de nos engagements vers l'externe, nous avons lancé, en 2019, un groupe de travail interne pour améliorer l'écoconception de nos packagings. Il regroupe l'ensemble des métiers concernés par ces problématiques : marketing, qualité, achats et développement durable. Un stagiaire dédié à cet enjeu a été recruté : il travaille sur un outil d'éco-conception qui sera opérationnel courant d'année 2020. Rapport annuel AdVini 2019 Page 136 / 202 ENGAGER LA TRANSITION AGROECOLOGIQUE DANS NOS VIGNOBLES L'excellence de nos terroirs est notre richesse. Pour nous, il est vital de préserver cette particularité en protégeant ce qui fait la qualité de nos vins : les écosystèmes viticoles, avec des sols vivants et expressifs et une biodiversité fourmillante, les savoir-faire des hommes et des femmes qui ont façonné leurs paysages et sculpté les vignes, les microclimats si spécifiques, qui font que chaque millésime est une nouvelle aventure. PROTÉGER NOS VIGNES EN PROTÉGEANT L'ENVIRONNEMENT DES PESTICIDES Nous nous engageons dans la diminution de l'usage des pesticides en nous passant des plus dangereux, les CMR 1, et en allant vers la suppression des herbicides ; mais aussi, en adoptant des matériels de pulvérisation plus performants, pour limiter les risques de contamination des milieux naturels. Pour sortir des pesticides, toutes les alternatives sont bonnes : faire des essais, jouer sur les complémentarités des solutions, etc. DÉVELOPPER LA FERTILITÉ DE NOS VIGNES ET DE NOS SOLS Cela passe par une bonne connaissance de nos terroirs et de leurs potentialités mais aussi par la lutte contre tout ce qui pourrait les appauvrir, érosion et contaminations en tête. Ces sols doivent être bien nourris. En travaillant sur les teneurs en matière organique et en enherbant nos parcelles, nous garantissons une bonne nutrition à nos vignes, le tout en stockant du carbone ! Rapport annuel AdVini 2019 Page 137 / 202 FAVORISER LA BIODIVERSITÉ Nous adaptons nos pratiques et réimplantons des haies, nichoirs et autres infrastructures permettant aux espèces de trouver abri et nourriture. En plus d'être une formidable alliée pour réguler les agresseurs de nos vignes, insectes ravageurs et autres indésirables, la diversité des espèces, sauvages ou cultivées, est notre patrimoine. S'ADAPTER POUR FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES Nous nous devons d'anticiper ces changements dès maintenant en cherchant plus de résilience et en faisant évoluer nos pratiques : sens de plantation, type de cépages, mode de conduite… autant de leviers que nous actionnons pour faire face aux enjeux de demain. « Chez AdVini, nous nous engageons résolument dans la transition agroécologique de nos vignobles pour préserver et développer ce patrimoine, si précieux. » Rapport annuel AdVini 2019 Page 138 / 202 NOS RESULTATS L'ensemble de nos vignobles sont lancés dans la transition agroécologique. Les derniers audits sont prévus sur les 8 % de surfaces encore non engagées. Ils vont nous permettre de totaliser 100 % de nos surfaces engagées dans une démarche environnementale, et ce, dès le millésime 2019. Mais les progrès et les essais continuent ! Au programme ? Diminution de nos consommations d'énergies fossiles, diminution de nos usages de produits phytosanitaires, réimplantation d'infrastructures agroécologiques, … les axes de progrès ne manquent pas. Rapport annuel AdVini 2019 Page 139 / 202 LE SAVIEZ-VOUS ? La viticulture ne pourrait exister sans la biodiversité. C'est pourquoi nous faisons évoluer nos pratiques : pour la protéger et la considérer comme une véritable alliée pour notre production. » La biodiversité, c'est une myriade d'organismes, animaux et végétaux, de toutes tailles et de toutes sortes, mais aussi de microorganismes, qui rendent la production viticole possible. Toutes ces composantes sont impactées par les activités humaines. Nous essayons de minimiser cet impact négatif, voire de le compenser. Certaines des espèces présentes dans les zones viticoles sont particulièrement intéressantes. Ce sont les auxiliaires de cultures. Elles sont nommées ainsi parce qu'elles rendent service au viticulteur. Oiseaux et chauves-souris, par exemple, sont très friands des insectes nuisibles aux vignes. A cause de l'urbanisation et la simplification des paysages, oiseaux et chauves-souris, faute d'abri, quittent les zones viticoles. Pour compenser cette perte d'habitat, nous nous sommes entourés d'associations de protection de la nature et avons décidé d'installer des nichoirs. Nous protégeons ainsi des espèces, dont certaines sont menacées, tout en protégeant notre récolte ! Un autre constat s'impose : la biodiversité, n'est pas que naturelle. Le choix des espèces cultivées est lui aussi très important. C'est pourquoi, nous pratiquons la sélection massale. Au Domaine Laroche, à Chablis, par exemple, nous allons sur nos parcelles sélectionner les ceps de vignes les plus adaptés à chacun de nos terroirs et ce sont ceux-là que nous multiplions. En cherchant à diversifier le patrimoine génétique de nos parcelles, nous maintenons le caractère si spécifique de nos baies et l'adaptation au terroir de nos vignes. De cette façon, notre système est plus résilient ! Rapport annuel AdVini 2019 Page 140 / 202 CHAPITRE 4 : POLITIQUE D'ATTENUATION DES RISQUES SOCIAUX Nous nous engageons pour accompagner nos collaborateurs et contribuer au bien-être de ses femmes et de ses hommes, sans qui rien ne serait possible. » Rapport annuel AdVini 2019 Page 141 / 202 BIEN CONNAITRE NOS RESSOURCES HUMAINES REPARTITION DE L'EFFECTIF REPARTITION PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE 2019 2018 2017 Cadres 186 26% 192 26% 182 24.8% Agents de maitrise 107 15% 111 15% 111 15.2% Employés 172 24% 179 25% 172 23.5% Ouvriers 240 34% 234 32% 261 35.6% Apprentis 7 1% 9 2% 8 1.1% TOTAL 712 100% 725 100% 734 100% Effectif CDD + CDI + Apprentis ; périmètre France ; effectif présent au 31/12 L'effectif du périmètre France ci-dessus, au 31/12/2019, compte 712 personnes. Les ouvriers représentent 34% de l'effectif du groupe, les employés 24%, les agents de maitrise et cadres respectivement 15% et 26%. Rapport annuel AdVini 2019 Page 142 / 202 REPARTITION DE L'EFFECTIF ENTRE HOMMES & FEMMES, PAR STATUT 2019 2018 2017 hommes % femmes % hommes % femmes % hommes % femmes % Ouvriers 200 28.1% 40 5.7% 188 25.8% 46 6.4% 210 28.7% 51 7.0% Employés 46 6.5% 126 17.7% 50 7.1% 129 17.8% 47 6.4% 125 17.1% Agents de maitrise 44 6.2% 63 8.8% 43 6% 68 9.4% 46 6.3% 65 8.9% Cadres 114 16.0% 72 10.1% 117 16.0% 75 10.4% 117 16.0% 65 8.9% Apprentis 2 0.2% 5 0.7% 4 0.7% 5 0.9% 4 0.6% 4 0.6% TOTAL 406 57.0% 306 43.0% 402 55.4% 323 45.9% 424 57.8% 310 42.3% Effectif CDD + CDI + Apprentis ; filiales françaises (périmètre France) ; effectif présent au 31/12 La répartition entre hommes et femmes s'établie à 57% contre 43% avec une répartition relativement égalitaire mais des disparités restantes selon les statuts qui s'expliquent par des métiers plus masculins sur les catégories ouvriers (opérateurs de conditionnement, transports…) et plus féminins sur les employés (assistantes commerciales). L'entreprise veille à la représentativité des femmes à tous les niveaux de responsabilités. PART DES CDD DANS L'EFFECTIF 2019 2018 2017 hommes % femmes % Total hommes % femmes % Total hommes % femmes % Total Ouvriers 6 0.8% 1 0.1% 7 8 1.1% 2 0.3% 9 14 1.9% 1 0.2% 16 Employés 1 0.1% 10 1.4% 11 4 0.7% 11 1.7% 11 4 0.6% 10 1.4% 24 Agents de maîtrise 1 0.1% 1 0.1% 2 1 0.2% 3 0.5% 0 2 0.3% 2 0.3% 4 Cadres 0 0% 0 0% 0 0 0 % 1 0.2% 0 2 0.3% 0 0.0% 0 Total 8 1.0% 12 1.6% 20 13 2.0% 17 2.5% 20 22 3.0% 13 1.8% 44 Effectif CDD et contrats de professionnalisation ; hors apprentis ; filiales françaises (périmètre France) ; effectif présent au 31/12 Rapport annuel AdVini 2019 Page 143 / 202 Au 31 décembre 2019, la part des contrats à durée déterminée (CDD) représente 2.8% de l'effectif, soit une part particulièrement faible de l'effectif. 40% des CDD concernent des hommes et 60% des femmes car ils concernent principalement des remplacements d'employés à des postes administratifs Les catégories Ouvriers & Employés représentent respectivement 35% et 55% des CDD. Les contrats à durée déterminée sont ici intégrés quel que soit le motif : remplacement, accroissement de l'activité, contrat étudiant… MOUVEMENTS : RECRUTEMENTS & DEPARTS EMBAUCHES 2019 2018 2017 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Ouvriers 28 3 15 5 9 5 Employés 7 14 7 15 5 14 Agents de Maitrise 9 7 8 59 5 5 Cadres 13 8 11 17 9 12 Total 57 32 41 46 28 36 Filiales françaises (périmètre France) ; embauches en CDI au 31 décembre 2019. En 2019, le groupe a procédé à 89 recrutements en contrats à durée indéterminée, soit 65% des embauches globales. La part des CDI sur les embauches globales est en hausse significative par rapport à l'année N-1. Rapport annuel AdVini 2019 Page 144 / 202 POLITIQUE DE RECRUTEMENT AdVini a pour objectif de recruter des collaborateurs performants, à fort potentiel et capables de véhiculer l'image et les valeurs de l'entreprise. La DRH travaille avec les managers à la définition précise des besoins et compétences pour chaque recrutement. Notre processus de recrutement est établi selon des étapes communes à l'ensemble de nos établissements : rédaction de la définition du profil intégrant les missions et les compétences clefs du poste, diffusion des offres en interne et externe, sélection des candidatures, conduite d'un ou plusieurs entretiens avec un manager opérationnel, une personne des RH et/ou la Direction Générale selon le profil. DEPARTS Certains critères d'évaluation sont partagés pour tous les recrutements en particulier sur le savoir- être qui se base sur la culture d'AdVini : la Convivialité, l'Humilité, l'Exemplarité, le Professionnalisme, l'Engagement dans le collectif et la Culture du résultat (CHEPEC). AdVini établit ses recrutements sur la base des compétences professionnelles, de l'expérience et veille tout au long du processus de recrutement à la transparence et à la justification de ses choix concernant les candidats retenus. 2019 2018 2017 Nombre de départs 121 118 109 dont nombre de fin de CDD, apprentissages… 44 38 29 dont nombre de licenciements 9 15 15 Filiales françaises (périmètre France), hors mutations internes Il y a eu 121 départs en 2019, dont 44 fins de CDD / apprentissage, soit 36% des départs, et seulement 9 licenciements, soit environ 7% des départs. Rapport annuel AdVini 2019 Page 145 / 202 DUREE DU TRAVAIL Environ 7% de l'effectif présent au 31/12 bénéficie d'un temps partiel. La proportion de femmes bénéficiant d'un temps partiel est plus importante que celle des hommes. C'est une situation souhaitée par ce public. La part d'effectif à temps complet par catégorie est la suivante : Part des effectifs à temps complet Ouvriers 95% Employés 90% Agents de maitrise 94% Cadre 94% Filiales françaises (périmètre France) ; effectif présent au 31/12 Le temps partiel est pratiquement exclusivement mis en place sur demande du collaborateur et permet de favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il reste parfois un peu plus fréquent sur les postes d'ouvriers viticoles du fait de la nature des activités. Rapport annuel AdVini 2019 Page 146 / 202 ETRE INCLUSIF EN VEILLANT A LA DIVERSITE DE NOS EQUIPES POLITIQUE EN FAVEUR DES SENIORS L'âge moyen sur le périmètre des filiales françaises, pour les salariés présents au 31/12 est de 42,5 ans. 43.5% de l'effectif AdVini est considéré comme Seniors (plus de 45 ans). Aussi, l'accès et le maintien dans l'emploi des seniors sont des préoccupations constantes du groupe. NOS ACTIONS Les salariés sont accompagnés dans la préparation de leur départ à la retraite. Des réunions d'informations et des rendez-vous individuels sont régulièrement organisés avec notre organisme de gestion. Un Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) a été mis en place au sein des filiales françaises afin d'aider les salariés à mieux anticiper et préparer leur retraite. Le groupe incite ses collaborateurs à utiliser ce dispositif notamment en versant un abondement pour les sommes placées issues de la participation et de l'intéressement. Des mesures de prévention et d'aménagement des postes de travail sont établies en fonction des constats établis sur la base des diagnostics pénibilité et des actions menées par les institutions représentatives du personnel. Rapport annuel AdVini 2019 Page 147 / 202 L'accord sur le contrat de génération, a permis la mise en place d'actions concrètes destinées à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés et d'assurer la transmission des savoirs et des compétences : Maintien de 100% des seniors dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, et ce chaque fois que possible compte tenu des souhaits et aptitudes physiques des salariés concernés

Facilité d'accès aux VAE, bilan de compétences, période de professionnalisation, CPF REPARTITION PAR TRANCHES D'ANCIENNETE 50% 40% 35% 30% 20% 13% 11% 11% 10% 7% 5% 6% 6% 5% 0% 0 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 21 22 - 24 25 et plus Effectif CDI+CDD hors apprentis ; périmètre France ; effectif présent au 31/12 L'ancienneté moyenne (périmètre France) est de 11 ans. Elle est de 11.7 années pour les hommes et de 10.2 ans pour les femmes. On note que 35% de l'effectif a entre 0 et 3 ans d'ancienneté et près de 60% de l'effectif à moins de 10 ans d'ancienneté. Cette ancienneté relativement faible au sein du groupe s'explique d'une part par une croissance accélérée au cours de ces dernières années, nécessitant un renfort des équipes, notamment commerciales et de départs à la retraite d'une partie du personnel. Rapport annuel AdVini 2019 Page 148 / 202 EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES L'entreprise veille au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, en travaillant notamment sur les adaptations au poste de travail et l'aide au financement d'appareillage et matériel spécifique. Notre engagement passe par la participation à des évènements mobilisant des partenaires externes. Ainsi, lors de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, AdVini participe ponctuellement, selon ses besoins en recrutement, au salon Handijob. AdVini a également signé un contrat tripartite avec l'Agefiph et le site emploi Meteojob afin de mettre en place un flux d'offre automatique des offres vers la plateforme Agefiph et faciliter ainsi notre communication et la visibilité de nos opportunités auprès des travailleurs handicapés. Ce contrat sera déployé courant 2020. Enfin, les maisons poursuivent leur partenariat avec les agences d'intérim qu'elles sensibilisent régulièrement à ce sujet et avec les établissements du secteur protégé et adapté. Elles font appel à des ESAT en leur sous-traitant certaines activités. Rapport annuel AdVini 2019 Page 149 / 202 CONTRIBUER AU BIEN-ETRE DE NOS COLLABORATEURS FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES AdVini attache une réelle importance au développement des compétences des salariés notamment grâce à la formation. Chaque maison propose des formations diversifiées en lien direct avec le poste des collaborateurs mais aussi des formations plus personnelles telles que les langues, l'informatique ou l'initiation à la dégustation. Un travail étroit est réalisé avec les organismes collecteurs afin d'optimiser les plans de formation et s'adapter en permanence aux évolutions légales. Les formations internes sont privilégiées afin de favoriser le partage et le développement de la cohésion d'équipe. AdVini met en place d'autres outils pour développer ses ressources humaines (entretien d'évaluation, coaching pour les membres de la Direction, bilan de compétences, VAE…) L'école des Vins AdVini permet de garantir la transmission du savoir. En effet, la connaissance et l'apprentissage éclairés du vin et de nos métiers est un facteur clé de succès pour notre valorisation et celle des collaborateurs. L'école des Vins AdVini est dédiée à cet enseignement. Celui-ci est dispensé à tous les stades de la filière et à tous nos collaborateurs, commerciaux et techniciens. Rapport annuel AdVini 2019 Page 150 / 202 AdVini s'est également doté en 2019 d'un portail RH afin de dynamiser et optimiser le suivi et le développement des collaborateurs. Le portail RH est un outil de pilotage de la gestion de la performance, des carrières et des talents. Le portail RH doit également permettre à AdVini de mieux animer son projet de gestion et valorisation des savoirs : Retenir les talents et les personnes qui seront les dirigeants de demain et assureront la pérennité et le succès d'AdVini

Accueillir les nouveaux entrants pour qu'ils démarrent au mieux dans l'entreprise

Développer les collaborateurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux même, qu'ils s'épanouissent dans l'entreprise et participent activement aux résultats personnels et collectifs

Attirer des « bons profils » pour que les candidats ou les gens en poste aient envie de venir travailler pour AdVini

Réorienter en cas d'échec les personnes afin de leur proposer une mission ou une fonction qui soit plus en adéquation avec sa formation et compétence Ce programme s'appuie sur le respect de nos valeurs d'entreprise. Il se base sur un entretien annuel spécifique et permet au collaborateur de bénéficier d'actions individualisées selon son profil (formation, entretien de carrière, participation à des ateliers transverses stratégiques, accompagnement individuel…) Ce programme permet plus de clarté et plus d'échange sur la carrière des collaborateurs avec leurs managers. Il ne répond pas à tous les souhaits d'évolution mais permet de donner une vision plus claire sur sa capacité à se développer. Les entretiens annuels d'évaluation permettent d'identifier les points forts de nos collaborateurs, de mieux connaitre leurs souhaits d'évolution et de proposer des actions d'accompagnement adéquates. Rapport annuel AdVini 2019 Page 151 / 202 La bourse à l'emploi facilite et favorise la mobilité interne des collaborateurs. Toutes nos offres de recrutement font l'objet d'une diffusion spécifique auprès de nos collaborateurs afin de favoriser leurs évolutions. Enfin, les maisons s'engagent également dans la transmission des savoirs, en particulier via la promotion de l'alternance. Régulièrement, plusieurs jeunes en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage intègrent l'une des sociétés sur les métiers du commerce, du marketing, de la production… En 2019, la formation représente plus de 20 000 heures de formations dispensées et concerne principalement : L'Informatique : en lien avec le déploiement et le développement du nouvel ERP

Le transfert des compétences / connaissances (tutorat), l'anticipation des départs et le développement de la polyvalence aux postes

Le management / leadership transverses

Les métiers du vin, du commerce, du marketing

Les formations réglementaires

Les langues Rapport annuel AdVini 2019 Page 152 / 202 HYGIENE & SECURITE MALADIE 2019 2018 2017 Nombre de jours d'absence pour cause de maladie 9545 6789 13 075 Taux d'absentéisme pour cause de maladie 5.3% 3.8% 6.32% Effectif CDI+CDD et apprentis, filiales françaises ACCIDENTS DU TRAVAIL 2019 2018 2017 NB de jours d'absence pour cause d'accident du travail 1720 1825 1688 Taux d'absentéisme pour cause d'accident du travail/trajet 1% 1% 0.82% Taux de fréquence 22.9 30.29 33.80 Taux de gravité 1.57 1.62 1.27 Effectif CDI+CDD et apprentis, filiales françaises Taux de fréquence (TF) = (nb des accidents avec arrêt/heures travaillées) x 1 000 000 Taux de gravité (TG) = (nb des journées perdues par incapacité temporaire/heures travaillées) x 1 000 Taux d'absentéisme = Nombre de jours d'absence (pour maladie ou pour accident du travail/trajet) / (effectif x nombre de jours ouvrés) Le taux d'absentéisme maladie est de 5.3 %. Le taux d'absentéisme en lien avec les accidents du travail s'établit en 2019 à 1.0 %. Il y a eu en 2019, 25 accidents du travail. Un nombre moindre qui entraine une nouvelle baisse du taux de fréquence. Le taux de gravité reste stable. Le taux d'absentéisme global (maladies et accidents du travail) s'élève à 6.3%. AdVini met en œuvre des moyens pour la prévention des risques professionnels, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail pour l'ensemble des salariés. Les problématiques de sécurité sont gérées en local, par la Direction de chacune des maisons, avec la volonté de responsabiliser les dirigeants ainsi que les chefs de service. Rapport annuel AdVini 2019 Page 153 / 202 Ainsi, les maisons de vins ont mis en place des mesures pour prévenir les risques, notamment par l'information et la formation des salariés. En effet, de nombreuses formations « santé et sécurité » sont mises en place chaque année : Gestes et postures

Habilitations électriques

Risque incendie

Hygiène

Risque chimique

Gestion du stress En parallèle, les sociétés actualisent régulièrement le diagnostic des situations de pénibilité, à partir duquel est établi un plan de prévention des risques professionnels. Ce diagnostic est complété par des études terrain menées par les représentants du personnel, le médecin du travail, les services Qualité & RH. Des groupes de travail sont régulièrement mis en place sur des problématiques spécifiques (exemple : horaires de travail sur les ateliers de production) et chaque année de nombreux investissements sont réalisés afin d'améliorer l'ergonomie des postes et les conditions de travail. Enfin, compte tenu de son activité AdVini porte une attention croissante aux risques liés à la consommation d'alcool, en particulier ceux liés à la sécurité routière. Les collaborateurs amenés à déguster des vins dans le cadre de leur activité professionnelle sont sensibilisés dès leur intégration, via le règlement intérieur, à être vigilants quant à leur consommation de boissons alcoolisées lors des horaires de travail. Rapport annuel AdVini 2019 Page 154 / 202 ETRE TRANSPARENT SUR LES REGLES DU JEU DIALOGUE SOCIAL La majorité des sociétés du groupe ont représentants du personnel, et parfois, selon les sites, des Délégués Syndicaux. AdVini veille au respect de la liberté d'association, favorise la négociation collective et l'indépendance des organisations syndicales et s'attache à entretenir un dialogue avec les salariés et leurs représentants du personnel. Le dialogue social porte sur des thèmes comme l'emploi, la stratégie de l'entreprise, la santé au travail, la prévoyance et les frais de santé. Les réunions avec les représentants du personnel ont permis la signature de plusieurs accords, principalement sur l'épargne salariale (participation, intéressement, compte épargne temps), la retraite (mise en place d'un plan épargne retraite collectif), l'égalité femmes / hommes. Les sociétés assurent l'information et la communication auprès de leurs salariés par le biais de différents outils : notes, enquête d'opinion, lettre interne, revue de presse, communication des résultats financiers, réunions questions / réponses, semaine du développement durable, réunions Cadres… Les Road Show, réunions avec l'ensemble du personnel, ont été instaurées en 2010. Ces réunions, sont basées sur un échange clair et transparent avec les équipes et s'articulent comme suit : Activité et Résultats de l'entreprise, Stratégie et Développement, questions / réponses ouvertes. Rapport annuel AdVini 2019 Page 155 / 202 POLITIQUE SALARIALE MASSE SALARIALE La masse salariale brute chargée pour le périmètre France, s'élève pour 2019 à plus de 37 millions d'euros. 2019 Salaires bruts 26 259 K€ Charges sociales 11 408 K€ Total 37 667 K€ POLITIQUE SALARIALE La politique salariale s'articule autour des principes communs suivants : 1. Récompenser l'engagement et l'investissement des équipes par du VARIABLE quand les résultats et la performance sont au rendez-vous par le versement de primes D'intéressement et de participation (avec des abondements possibles)

Par maisons, entités ou sociétés sur les résultats

Par un variable pour tous en lien avec métiers/service L'entreprise a développé la mise en place du variable au sein des différentes structures car les primes sont liées à des objectifs de résultats et de performance qui s'évaluent et évoluent d'année en année. Si l'entreprise est performante, les équipes sont récompensées Si des objectifs sont atteints et permettent la performance ou la bonne gestion de l'entreprise, les équipes sont récompensées C'est ce qui nous anime depuis des années et qui permet de gérer l'entreprise en gardant son agilité pour passer les années délicates. C'est de la responsabilité de l'entreprise de gérer de manière prudente la masse salariale tout en partageant ses profits lorsqu'elle en a. 2. Limiter les hausses collectives pour ne pas alourdir la masse salariale La masse salariale totale du groupe est de l'ordre de 40M €. Toute hausse a un impact très significatif et peut nuire à la performance de l'entreprise. Contrairement au variable, la hausse collective n'a pas pour objectif de récompenser l'engagement des équipes mais veiller à un ajustement sur des indices de références comme l'inflation. Rapport annuel AdVini 2019 Page 156 / 202 3. Verser des hausses individuelles ciblées Des hausses qui peuvent récompenser des compétences au poste mais les évolutions salariales sont avant tout synonymes de changement de poste/ métier car l'entreprise ne peut pas rétribuer un métier et des compétences plus chers que la valeur du poste sur le marché. L'ancienneté n'est pas un critère d'évolution de salaire. Les évolutions de postes et de compétences le sont tout au long de la carrière professionnelle 4. Renforcer le bien-être au travail et l'aménagement des conditions de travail La politique salariale ne se résume pas au salaire mais également à nos conditions de travail, au climat social, à notre bien-être et à notre santé. Nous passons du temps au travail et il est important que les équipes s'y sentent bien. 5. Maintenir notre engagement sur la formation malgré les réformes car le développement des compétences est indispensable à l'employabilité et la performance L'entreprise a toujours développé les compétences des équipes bien au-delà de ses obligations légales car apprendre, se remettre en question sont indispensables pour se maintenir dans son emploi et être employable. 6. Être sensibilisé à l'égalité, au handicap et au transfert de compétences C'est une préoccupation sociale et sociétale que l'entreprise prend en compte par des mesures pragmatiques au sein de chaque site. En parallèle, chaque société conserve son autonomie dans sa gestion, notamment pour proposer une politique de rémunération adaptée, tenant compte de la taille de la structure et des spécificités régionales, tout en respectant les principes partagés avec le groupe. La part de variable représente environ chaque année et en moyenne 10% de la rémunération globale. Elle permet de rétribuer l'investissement et la performance individuelle et collective et d'associer le collaborateur au succès de l'entreprise. Le travail d'harmonisation des systèmes de variables se poursuit. A date, 99% des effectifs bénéficient d'un variable. Rapport annuel AdVini 2019 Page 157 / 202 RESPECT DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE L'OIT En accord avec les conventions de l'organisation internationale du travail (OIT), les sociétés du groupe AdVini veillent au respect des personnes, à l'égalité des chances et à l'absence de discrimination (sexe, religions, origines…). Cet engagement inclut le respect de la liberté syndicale, l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé. Rapport annuel AdVini 2019 Page 158 / 202 CHAPITRE 5 : POLITIQUE D'ATTENUATION DES RISQUES SOCIETAUX Nous assumons notre responsabilité sociétale et contribuons, à notre échelle, à améliorer notre impact sur ceux qui nous entourent. » Rapport annuel AdVini 2019 Page 159 / 202 RENFORCER ET FAIRE RAYONNER LA FILIERE VIN Conscients de notre portée sur notre territoire et dans notre filière, nous nous efforçons de montrer l'exemple en endossant cette responsabilité sociétale et contribuant, à notre échelle, à améliorer notre impact sur ceux qui nous entourent. DONNER ENVIE AUX JEUNES DE SE LANCER DANS NOS MÉTIERS ET FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

En nouant des partenariats avec des centres de formation, nous intervenons auprès des étudiants pour témoigner de notre philosophie et de nos pratiques. Dans la même perspective, l'ensemble de nos sites accueillent des stagiaires et des apprentis, pour faciliter l'entrée dans la vie active des futurs professionnels de la filière.

S'ENGAGER AU SEIN DE LA FILIÈRE, EN SOUTENANT LA RECHERCHE ET EN PARTICIPANT AUX INSTANCES PROFESSIONNELLES

Nous sommes présents dans toutes les structures interprofessionnelles et syndicales de nos bassins viticoles. En prenant part à ces différents comités et commissions, nous embrassons notre rôle dans la définition de la stratégie de nos filières. Nous nous engageons également au côté de la recherche, notamment en étant membre fondateur de la Chaire AgroSys de Montpellier SupAgro et en finançant des thèses en entreprise. Rapport annuel AdVini 2019 Page 160 / 202 FAIRE DÉCOUVRIR NOTRE PASSION AU GRAND PUBLIC POUR CONTRIBUER À L'ENGOUEMENT AUTOUR DU PATRIMOINE VITICOLE En ouvrant nos sites au public et en travaillant sur la pédagogie autour de nos métiers nous entretenons l'engouement autour de la vigne et du vin. Pour cela, nous sensibilisons les consommateurs à la richesse de nos terroirs, à la qualité de nos vins, à nos pratiques dans nos vignes et nos chais. Nos 11 boutiques sont des lieux propices à cet échange et au partage. Nos différents sites réceptifs et notre Ecole des Vins sont tournés vers la promotion de ce patrimoine, si précieux. Chez AdVini, nous assumons notre rôle au sein de la filière et de nos territoires. Nous œuvrons pour le renouvellement des générations et pour transmettre, à tous, notre passion du vin. » LE SAVIEZ-VOUS ? En partenariat avec la Fondation SupAgro Montpellier, AdVini s'engage pour le renouvellement des générations dans la viticulture. C'est pourquoi nous avons lancé le concours Vignerons et Terroirs d'Avenir. Pour la 4e édition en 2019, nous accompagnons des jeunes vignerons prometteurs. Après une première sélection sur les dossiers reçus, 6 candidats sont retenus. Ils bénéficient d'un double accompagnement : par des étudiants ingénieurs de Montpellier SupAgro et leurs professeurs, ainsi que par des professionnels d'AdVini. Après préparation, chaque candidat doit passer un « Grand oral » devant un jury composé de personnalités prestigieuses du monde du vin. Le concours est doté de deux prix, de 50 000 et 20 000 €, ainsi que d'un accompagnement technique et promotionnel de plus long terme. Un vrai coup de pouce au lancement de ces projets prometteurs ! Rapport annuel AdVini 2019 Page 161 / 202 LE SAVIEZ-VOUS ? Nous souhaitons transmettre notre passion au plus grand nombre, c'est pour cela que nous ouvrons nos portes et nos parcelles. » Au Château Gassier, au pied de la Sainte-Victoire, nous nous sommes associés avec le Grand Site de la Sainte-Victoire afin de créer le Sentier des Vignes. En travaillant de concert, nous avons pu protéger et recréer des habitats pour la biodiversité remarquable du site. Nous avons également pu mettre en lumière et donner accès au grand public à nos paysages, à couper le souffle. Nous contribuons ainsi au rayonnement de notre territoire, en expliquant comment nous travaillons dans nos parcelles. Une belle façon de sensibiliser les touristes, comme les riverains, à notre patrimoine et à notre métier. Rapport annuel AdVini 2019 Page 162 / 202 BATIR DES PARTENARIATS FRUCTUEUX AVEC L'AMONT Nous ne pourrions exister sans nos partenaires. Ce tissu d'acteurs avec lesquels nous travaillons au quotidien est central dans notre stratégie. Pour nous, assumer notre responsabilité vis-à-vis de notre chaine d'approvisionnement s'est imposé comme une évidence. ACCOMPAGNER NOS PARTENAIRES VIGNERONS, QUI FONT NOTRE FORCE Nous avons une responsabilité envers eux, qui ne peut être qu'économique. Nous nous engageons dans la montée en gamme de leur production, en proposant de l'accompagnement technique pour la conduite du vignoble et les vinifications, de la formation et de l'aide à la certification. De plus, nous nous engageons dans la contractualisation pluriannuelle, notamment pour soutenir les phases de transition. ENCOURAGER L'AMÉLIORATION DE NOS FOURNISSEURS DE MATIÈRES SÈCHES, : BOUTEILLES, BOUCHONS, CARTONS, ETC. Nous sommes un acheteur de matières sèches majeur dans la filière. C'est pourquoi nos stratégies d'achats doivent être responsables. A notre initiative, une charte d'engagements a ainsi été adoptée par nos principaux fournisseurs pour garantir, dans leurs propres pratiques de production, le respect des valeurs qui nous tiennent à cœur. Rapport annuel AdVini 2019 Page 163 / 202 SOUTENIR L'INNOVATION DANS LES CHAMPS DE LA VITICULTURE ET DE L'OENOLOGIE Il est crucial pour nous d'être dans une logique d'accompagnement et d'influence des innovations lorsqu'elles arrivent dans la filière. Nous cherchons ainsi à rester à la pointe mais aussi à bénéficier d'équipements que nous nous serons appropriés dans nos différents vignobles et chais, en les adaptant leurs spécificités respectives.

Chez AdVini, nous cherchons de la cohérence dans nos engagements. Nous incitons donc les acteurs de notre chaine d'approvisionnement à nous suivre dans notre trajectoire de progrès » LE SAVIEZ-VOUS ? « Nous cherchons à rester à la pointe de l'innovation, pour adapter nos pratiques à un monde qui change. » Changements climatiques et émissions de gaz à effet de serre, sortie de herbicides, tassements et érosion des sols… Autant d'enjeux cruciaux pour la production de raisins de qualité et la protection de l'environnement. Pour répondre à ces problématiques, nous explorons toutes les pistes. C'est dans ce cadre que nous avons noué un partenariat avec la société Naïo autour du développement de leur robot autonome de travail des sols viticoles : Ted. Le prototype est arrivé sur nos parcelles, au Domaine Cazes, en 2019. Ce partenariat nous permet d'être un véritable acteur de l'innovation, en travaillant sur les améliorations à apporter. Les métiers de la viticulture évoluent et nous y sommes pour quelque chose ! Rapport annuel AdVini 2019 Page 164 / 202 REPONDRE AUX ATTENTES DES MARCHES Répondre de la meilleure façon possible aux besoins de nos clients est notre objectif. Nos vignobles et nos maisons, présents dans la majorité des régions viticoles françaises et en Afrique du Sud, nous permettent de composer une gamme plurielle et diversifiée. GARANTIR LA QUALITE DE NOS PRODUITS La qualité est au centre de toutes nos attentions. En contrôlant et en mettant en place l'amélioration continue de tous nos process de production, nous répondons aux attentes de nos clients, de plus en plus exigeants sur l'hygiène sur nos sites de production et la qualité des produits. C'est pourquoi l'ensemble de nos sites sont engagées dans des démarches qualités ambitieuses, telles que l'IFS ou le BRC. ASSURER LA PURETE DE NOS VINS Pour satisfaire cet engagement, nous contrôlons les résidus de pesticides éventuellement présents. Pour cela, nous travaillons dès l'amont, en adaptant les calendriers de traitements du vignoble, en changeant les produits utilisés et en essayant d'utiliser un maximum d'alternatives aux pesticides. S'ENGAGER POUR L'INDISPENSABLE PROXIMITE Nous souhaitons mieux comprendre les attentes de nos marchés et mieux y répondre. Pour faciliter ces interactions, un dispositif dédié à l'échange avec nos clients a été créé : le « Zéro distance ». Cette proximité nous permet d'être encore plus à l'écoute et de nous nourrir de la compréhension de nos clients pour faire évoluer nos produits. Rapport annuel AdVini 2019 Page 165 / 202 ÊTRE TRANSPARENT ET LOYAL Que ce soit dans notre communication vers nos clients ou vers les consommateurs, c'est pour nous une évidence. C'est pourquoi nous assurons une traçabilité complète de tous nos produits. Les démarches labélisées, avec des logos connus et identifiables, sont des témoins, garantis par des tiers de confiance, de nos engagements ; la part des vins labélisés augmente chaque année dans notre production. Chez AdVini, nous misons sur des produits adaptés à chaque demande, obtenus en magnifiant l'expression de nos terroirs ou en innovant pour des produits originaux et différenciants. Répondre aux attentes de chacun de nos clients est notre priorité. » LE SAVIEZ-VOUS ? « Nous sommes à l'écoute des attentes des consommateurs. Nous adaptons nos pratiques pour cadrer au mieux avec les évolutions de la société. » De nombreux domaines chez AdVini se sont lancés dans la détection des résidus de pesticides éventuellement présents dans nos vins. Pour aller plus loin dans cette logique, la Maison Jeanjean, s'est associée avec le Laboratoire Dubernet et certains de ses domaines apportant autour de la démarche Phytoconscience. L'objectif de ce projet ? Aller vers la réduction et la maitrise des résidus phytosanitaires dans les vins. Pour cela, un travail de fond est réalisé dès le début de la campagne viticole. Il se traduit notamment au niveau du calendrier de traitement : adaptation des dates de pulvérisation, modification des types de molécules utilisées, etc. En anticipant au mieux, les résultats sont là et les résidus de pesticides dans les vins, eux, ont disparu ! Rapport annuel AdVini 2019 Page 166 / 202 VI. Procédures de contrôle interne et de gestion des risques Les principaux risques identifiés et gérés au sein du Groupe sont les suivants : Risque de change La très grande majorité des flux achats et facturations AdVini est réalisée en euros. La partie des ventes réalisée en devises concerne principalement le dollar canadien et le dollar US. L'exposition aux risques de change a toutefois augmenté avec la fusion absorption de Laroche en 2010, l'ex Groupe Laroche étant exposé au Peso Chilien et au Rand Sud-Africain, devises qui peuvent connaître d'importantes fluctuations. Des stratégies de couverture de change sont mises en œuvre en fonction des montants concernés par devise. noter qu'à compter de la clôture 2011, suite à l'augmentation de l'exposition au risque de change et de taux, AdVini a appliqué la comptabilité de couverture au sens d'IAS 39 (cf. note 3 - Instruments financiers dérivés annexe aux comptes consolidés). Risque de taux Les financements moyen-terme lorsqu'ils sont basés sur des taux variables sont assortis d'une couverture de taux (cap ou swap de taux). Le risque de taux porte principalement sur la part court terme de l'endettement. Des couvertures de taux sont mises en œuvre et ajustées en fonction des perspectives d'évolution des taux. Comme indiqué au point précédent, AdVini applique depuis 2011 la comptabilité de couverture au sens d'IAS 39. Risque clients AdVini dispose d'une assurance client globale pour l'ensemble de ses clients, tous réseaux, et la gestion du risque client relève d'une procédure interne stricte. Les créances non couvertes doivent faire l'objet de garanties de paiement ou entrent dans le cadre de procédures dérogatoires. Risque fournisseurs Nos processus d'achats vins et autres achats de production sont encadrés par les normes de certification du Groupe (ISO 9001 version 2000, IFS, BRC). Le risque fournisseur sur notre matière première, le vin, est faible du fait de la diversité et de l'étendue de nos sources d'approvisionnement. L'évolution des cours des vins est toutefois directement dépendante de la qualité et de la quantité de la récolte et de l'orientation de la demande. Risque juridique et contentieux L'activité d'AdVini peut amener à la signature de contrats notamment d'achat, d'importation, de distribution, ou encore de baux immobiliers ou ruraux. Nous nous assurons également de la protection et de la surveillance de notre propriété intellectuelle. Ces risques juridiques sont suivis au sein de la Direction Audit Interne, Juridique et Gouvernance, qui s'assure du bon respect de la règlementation applicable et de la défense des intérêts du Groupe. 167 Les flux métiers, encadrés par les certifications, ainsi que les litiges clients, entrent dans nos process qualité, sous contrôle de la Direction des Opérations. Les provisions pour risques sont décrites à la note 10 des Annexes aux comptes consolidés (page 66). Assurances AdVini et ses filiales sont couvertes par les polices d'assurances suivantes : responsabilité civile des dirigeants à hauteur de 10 millions d'euros,

responsabilité civile à hauteur de 15 millions d'euros (10 millions d'euros pour Amérique du Nord),

atteinte à l'environnement à hauteur de 7,5 millions d'euros,

dommages aux biens (vols, dégâts des eaux, incendie, …),

bris de machine, perte d'exploitation suite au bris de machine,

marchandises transportées,

contaminations,

flotte véhicules. Risque de liquidité Le besoin de liquidité dépend directement des marchés du vin à l'amont et de notre cycle d'exploitation. Il est couvert par des financements mis en œuvre auprès de partenaires bancaires qui s'inscrivent dans une relation de partenariat sur le long terme. Les négociations régulières des lignes de trésorerie permettent à AdVini de répondre à ses besoins de financement pour les 12 prochains mois, ce en lien avec le principe de continuité de l'exploitation. Ce modèle a permis de faire face à tous les besoins de financements de l'exploitation et de la croissance. Un service de trésorerie centralisée sur AdVini optimise les ressources et leur allocation aux différentes entités. Par ailleurs, les actifs d'exploitation (stocks, créances clients) étant très peu mobilisés, nous considérons que le risque de liquidité (détaillé dans la note 27 de l'annexe aux comptes consolidés) est très limité. Description des procédures de gestion des risques Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, AdVini évolue dans un environnement encadré par des normes qualité qui ont contribué à développer très tôt un système de management de la qualité et de gestion des risques. Les maisons de vins, outre la certification ISO 9001:2000, sont également certifiées IFS (International Food Standards) et BRC (British Retail Consortium), Ecocert,… Cette volonté définie dans la politique d'AdVini s'inscrit dans une logique d'adaptation aux exigences des marchés et de maîtrise des risques. C'est ainsi que le système de management est devenu global en intégrant la qualité, mais aussi la sécurité, l'environnement et la Finance. Le SYSTEME DE MANAGEMENT GLOBAL d'AdVini repose sur l'analyse des risques, le développement de dispositions de maîtrise de ces risques et un dispositif de contrôle et d'audit destiné à alimenter l'amélioration continue. 168 Gestion des risques métier: Les risques métier sont pour l'essentiel gérés dans le cadre des différentes certifications qualité que nous avons obtenues et qui font régulièrement l'objet d'audits externes de contrôles. Ils portent notamment sur la revue complète de nos processus marketing, achats, production, logistique, commerce. Depuis de début des années 2000, les croissances externes successives ont permis un élargissement de la gamme de produits à toutes les appellations du Grand Sud de la France et depuis 2010 à Chablis, et aux vins étrangers : Chili et Afrique du Sud. Dans le même temps, le portefeuille clients s'est équilibré entre les différentes réseaux de distribution (Grande distribution, traditionnel, exportations). Ces deux éléments ont permis une mutualisation des risques produits et clients. Autre point essentiel, les achats de vins font l'objet de procédures rigoureuses visant à assurer la meilleure adéquation entre les marchés en amont (production) et les marchés aval (distribution). Le contrôle interne porte notamment sur les plans prévisionnels d'achats établis pour l'année N+1 et leur suivi tout au long de l'année : niveau de couverture (achats engagés sur ventes prévisionnelles)

prix moyen des achats engagés Les stocks connaissent pour la plupart une rotation assez rapide (de l'ordre de trois mois en moyenne). Les stocks de vins en vrac (près de la moitié des stocks) présentent un risque de dépréciation très faible. Les stocks de produits finis ou semi finis et de matières sèches font l'objet d'inventaires physiques complets au minimum une à deux fois par an et d'inventaires tournants réguliers. La coordination entre les services d'achat, de production et les services commerciaux, par l'intermédiaire des cellules de planification, permet de limiter les risques de dépréciations. Le poste clients fait l'objet de procédures visant à encadrer et à identifier tout risque sur les créances client. AdVini dispose pour la gestion de ce risque : -d'une assurance clients globale qui permet de garantir l'essentiel de l'activité à hauteur de 90% de l'encours, de procédures dérogatoires très restrictives en cas d'encours non couvert par l'assurance

d'une cellule de credit-management centralisée Gestion des risques financiers: AdVini a régulièrement fait évoluer sa gouvernance, ses organisations et ses outils de gestion de façon à optimiser l'identification et la gestion des risques, y compris financiers. La réactivité et l'adaptation de nos organisations aux évolutions de notre environnement ont ainsi permis à AdVini de traverser une crise financière et économique majeure comme celle de 2008-2009. Pour une efficacité encore accrue, dans le cadre de la révision de la gouvernance, le contrôle de gestion est depuis 2013 rattaché à la Direction Administrative et Financière et une Direction Audit Interne, Juridique et Gouvernance a été créée de façon à renforcer la maîtrise des risques et à assurer un cadre sécurisé au développement d'AdVini. 169 Gestion des risques juridiques et contentieux: L'activité d'AdVini peut amener à la signature de contrats notamment d'achat, d'importation, de distribution, ou encore de baux immobiliers ou ruraux. Nous nous assurons également de la protection et de la surveillance de notre propriété intellectuelle. Ces risques juridiques sont suivis au sein de la Direction Audit Interne, Juridique et Gouvernance, qui s'assure du bon respect de la règlementation applicable et de la défense des intérêts du Groupe. Les flux métiers, encadrés par les certifications, ainsi que les litiges clients, entrent dans nos process qualité, sous contrôle de la Direction des Opérations. La note 10 des comptes consolidés du rapport financier 2016 donne l'état des provisions pour risques. Evolution de l'organisation et des systèmes d'information : Les équipes de contrôle au sein d'AdVini sont structurées de la façon suivante: La révision comptable ainsi que l'établissement des comptes consolidés sont pilotées par la Direction Administrative et Financière du Groupe. Elle s'appuie sur les directions financières de chaque grande région (Languedoc, Sud-Est,Sud-Ouest et Chablis), chargées de la tenue de la comptabilité, du reporting financier mensuel et de la réalisation des arrêtés comptables trimestriels, semestriels et annuels. La Direction Administrative et Financière Groupe est en charge du reporting comptable Groupe mensuel et de la mise en œuvre de la politique financière. Une équipe contrôle de gestion, également positionnée au niveau du Groupe, travaille à l'établissement et au suivi des coûts standards et contrôle la performance commerciale. Elle est relayée par des contrôleurs de gestion basés dans les principales maisons de vins. La trésorerie relève d'une équipe centralisée depuis 2011, année au cours de laquelle a été également mise en place une facturation clients centralisée sur AdVini. La Direction Audit Interne, Juridique et Gouvernance veille à l'harmonisation des procédures et au suivi de leur application ainsi qu'au déploiement d'un reporting adapté. Elle gère également les relations avec les actionnaires et la communication financière. Le système d'information repose sur un ERP (SAP) déployé en janvier 2016. Ce système centralisé, commun à l'ensemble des filiales françaises du Groupe, constitue la clé de voûte du système de contrôle et de gestion des risques. Des groupes de travail, conduits par un pilote, référent dans son domaine, veillent à son optimisation permanente (développements, nouveaux modules, veille règlementaire, formation des équipes). Les processus comptables et financiers : Regroupés dans le manuel de management qualité, ils décrivent l'ensemble des processus de management, des processus de réalisation et des processus support. Parmi ceux qui concernent l'information financière, nous pouvons citer : 170 Le plan stratégique Initié par la Commission Stratégie et Développement, en relation avec les Directions de chaque filiale, le plan stratégique définit les axes de développement du Groupe, les actions à engager et les ressources à mobiliser, à un horizon de 3 à 5 ans. Il se matérialise à travers un Business Plan détaillé, descriptif et chiffré et aboutit à la validation d'un compte de résultat et d'un plan de financement prévisionnels. Le processus budgétaire Applicable à l'ensemble des sociétés, il repose sur le plan stratégique défini par la commission stratégie et développement et approuvé par le Conseil de Surveillance. Une note de cadrage budgétaire précise les orientations à l'ensemble des directions en vue de la préparation des budgets. Ces derniers portent sur l'activité, les charges d'exploitation, les investissements, les postes du BFR et la trésorerie. Après validation par les comités exécutifs, les prévisions sont présentées à la commission stratégie et développement. Le processus budgétaire se déroule entre octobre et décembre. Un révisé est réalisé à mi exercice. Le processus d'arrêté comptable Le pilotage financier se fait sur la base d'un reporting comptable mensuel pour l'ensemble des sociétés du Groupe. Les arrêtés comptables semestriels sont définis dans un processus qui précise l'ensemble des étapes, des acteurs internes et intervenants externes (commissaires aux comptes), ainsi que le planning. Le reporting mensuel Un compte de résultat mensuel est établi pour l'ensemble des maisons de vins et trimestriel pour leurs filiales, construit sur la base de dossiers de travail homogènes et proches des dossiers de révision trimestriels. Il s'agit d'un outil de pilotage précieux dont la fiabilité est régulièrement étalonnée sur les arrêtés trimestriels. Le compte de résultat est complété par un suivi du besoin en fonds de roulement et de ses composants et par un tableau des flux de trésorerie. Ce reporting fait l'objet d'une analyse chaque mois avec les dirigeants dans le cadre des comités exécutifs et des comités de direction mensuels. Des procédures particulières viennent encadrer les risques financiers. le risque clients : Outre la mutualisation du risque liée à un portefeuille clients élargi et équilibré, la gestion du risque clients repose avant tout sur une assurance clients généralisée et sur des sécurités dans le système d'information qui permettent de bloquer les clients entrant en zone de risque. Tout client hors du champ de l'assurance clients relève de procédures dérogatoires strictement réglementées.

Un service Credit-Management centralisé au niveau du Groupe assure le recouvrement de l'ensemble des clients pour une meilleure efficacité.

: Outre la mutualisation du risque liée à un portefeuille clients élargi et équilibré, la gestion du risque clients repose avant tout sur une assurance clients généralisée et sur des sécurités dans le système d'information qui permettent de bloquer les clients entrant en zone de risque. Tout client hors du champ de l'assurance clients relève de procédures dérogatoires strictement réglementées. Un service Credit-Management centralisé au niveau du Groupe assure le recouvrement de l'ensemble des clients pour une meilleure efficacité. les investissements : les besoins d'investissements, par entité et services, sont étudiés dans le cadre du processus budgétaire et validés par le Conseil de Surveillance. 171 Un suivi trimestriel est réalisé et une demande d'engagement est nécessaire une fois 90% de l'enveloppe budgétaire consommée. Le risque de change : La très grande majorité des flux achats et facturations AdVini reste réalisée en euros. La partie des ventes réalisée en devises concerne principalement le dollar canadien et le dollar US. Le risque de change, en terme d'actifs, porte également sur le Peso Chilien et le Rand Sud-Africain, le RMB chinois et le dollar de Hong Kong, devises qui peuvent connaître d'importantes fluctuations.

Des stratégies de couverture de change sont mises en œuvre en fonction des montants concernés par devise. A noter qu'à compter de la clôture 2011, suite à l'augmentation de l'exposition au risque de change et de taux, AdVini est passé en comptabilité de couverture au sens d'IAS 39.

: La très grande majorité des flux achats et facturations AdVini reste réalisée en euros. La partie des ventes réalisée en devises concerne principalement le dollar canadien et le dollar US. Le risque de change, en terme d'actifs, porte également sur le Peso Chilien et le Rand Sud-Africain, devises qui peuvent connaître d'importantes fluctuations. Des stratégies de couverture de change sont mises en œuvre en fonction des montants concernés par devise. A noter qu'à compter de la clôture 2011, suite à l'augmentation de l'exposition au risque de change et de taux, AdVini est passé en comptabilité de couverture au sens d'IAS 39. Le risque de taux : Les financements moyen-terme lorsqu'ils sont basés sur des taux variables sont assortis d'une couverture de taux (cap ou swap de taux).

Le risque de taux porte principalement sur la part court terme de l'endettement. Des couvertures de taux ont été mises en œuvre et sont adaptées en fonction de l'évolution des taux. Comme indiqué au point précédent, AdVini est passée en 2011 en comptabilité de couverture au sens d'IAS 39.

: Les financements moyen-terme lorsqu'ils sont basés sur des taux variables sont assortis d'une couverture de taux (cap ou swap de taux). Le risque de taux porte principalement sur la part court terme de l'endettement. Des couvertures de taux ont été mises en œuvre et sont adaptées en fonction de l'évolution des taux. Comme indiqué au point précédent, AdVini est passée en 2011 en comptabilité de couverture au sens d'IAS 39. Le risque de liquidité : Le besoin de liquidité dépend directement des marchés du vin à l'amont et de notre cycle d'exploitation. Il est couvert par des financements mis en œuvre auprès de partenaires bancaires et s'inscrivent dans une relation de partenariat sur le long terme. Ce modèle a permis de faire face à tous les besoins de financements de l'exploitation et de la croissance. La centralisation de la trésorerie sur AdVini, depuis 2011, permet une optimisation des ressources et de leur allocation. Par ailleurs, les actifs d'exploitation (stocks, créances clients) étant très faiblement mobilisés, nous considérons que le risque de liquidité est très limité. Le risque financier lié aux effets du changement climatique : Ce risque financier est encore limité à court terme. Toutefois, AdVini s'adapte aux changements climatiques, tant en contribuant par sa politique environnementale à limiter sa production de gaz à effets de serre, qu'en faisant évoluer ses méthodes culturales, avec notamment le développement de l'irrigation dans le cadre d'une consommation d'eau maîtrisée ou encore le choix de cépages plus résistants à la sécheresse. L'environnement de contrôle Conscient des enjeux que représente le contrôle interne pour un groupe en développement et dans un contexte économique et financier de plus en plus instable, AdVini fait régulièrement évoluer son organisation et sa gouvernance, comme indiqué dans les précédents paragraphes. Une commission finances se réunit au minimum deux fois par an. Elle assure la communication entre les équipes finances / gestion, permet le partage des bonnes pratiques et l'identification des risques pour l'ensemble des sujets financiers, comptables et de gestion. Enfin, le comité d'audit a élargi son champ d'intervention depuis 2012 en traitant, outre les sujets liés aux clôtures semestriels et annuels, d'autres thèmes relevant de l'audit interne. 172 Le contrôle interne repose : au niveau du Groupe, sur les services contrôle de gestion et qualité chargés de définir les méthodes et d'en surveiller l'application.

au niveau des maisons de vin, ou par grande région, sur les contrôleurs de gestion Maisons chargés de relayer les procédures Groupe. Toutes ces équipes partagent un système d'information commun et unique. Il n'existe pas d'évaluation de contrôle interne. 173 VII. Autres informations Observations formulées par le comité d'entreprise Néant. Faits exceptionnels et litiges la connaissance de la société, il n'existe pas de fait exceptionnel ou litige non provisionné susceptible d'avoir une incidence significative sur l'activité, le patrimoine ou la situation financière du Groupe AdVini. 174 VIII. Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2020 PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux membres du Directoire ; lecture des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes. DEUXIEME RESOLUTION : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des Commissaires aux comptes. TROISIEME RESOLUTION : Affectation du résultat - L'assemblée générale, sur proposition du Directoire, décide d'affecter et de répartir le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la façon suivante : Origine Report à nouveau créditeur 1.253.712,18 € Résultat bénéficiaire de l'exercice 1.533.580,57 € Affectation A la réserve légale 76.679,03 € le compte « réserve légale » s'élève donc à 903.287,22 € Au compte « report à nouveau » 2.710.613,72 € le compte « report à nouveau » s'élève donc à 2.710.613,72 € QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des charges non déductibles. CINQUIÈME RESOLUTION : Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce ; approbation de ces conventions. SIXIÈME RESOLUTION : Examen et approbation du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise. SEPTIÈME RESOLUTION : Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux HUITIÈME RÉSOLUTION : Examen, approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature et approbation du montant de la rémunération attribués au Président du Directoire au titre de l'exercice antérieur. NEUVIÈME RÉSOLUTION : Examen, approbation des éléments composants la rémunération totale et les avantages de toute nature et approbation du montant de la rémunération attribués au Président du Conseil de surveillance au titre de l'exercice antérieur. DIXIEME RÉSOLUTION : Politique de rémunération des membres du Directoire - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que le montants versés ou attribués à chaque membre du Directoire présentés dans le rapport précité en raison de leur mandat. 175 ONZIÈME RÉSOLUTION : Politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance - Approbation les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que le montants versés ou attribués à chaque membre du Conseil de surveillance présentés dans le rapport précité en raison de leur mandat. DOUZIÈME RESOLUTION : Fixation des jetons de présence des membres du Conseil de surveillance pour l'exercice écoulé et d'une enveloppe maximale pour 2020. TREIZIÈME RESOLUTION : Etat des opérations relatives aux attributions d'actions gratuites au profit des salariés et des dirigeants; lecture du rapport spécial du Directoire. QUATORZIÈME RESOLUTION : Etat sur les opérations d'options de souscription et/ou achat d'actions ; lecture du rapport spécial du Directoire. QUINZIÈME RESOLUTION : Autorisation donnée au Directoire pour le rachat par la société de ses propres actions visée à l'article L.225-209 du Code de commerce. SEIZIÈME RESOLUTION : Renouvellement du mandat de Madame Brigitte JEANJEAN en qualité de membre du Conseil de surveillance. DIX-SEPTIÈME RESOLUTION : Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric JEANJEAN en qualité de membre du Conseil de surveillance. DIX-HUITIÈME RESOLUTION : Renouvellement du mandat de Monsieur Vincent RIEU en qualité de membre du Conseil de surveillance. DIX-NEUVIÈME RESOLUTION : Nomination de Monsieur Christophe NAVARRE en qualité de membre du Conseil de surveillance. VINGTIÈME RESOLUTION (*) : Nomination de …… en qualité de membre du Conseil de surveillance. VINGT ET UNIÈME RESOLUTION (*) : Nomination de …… en qualité de membre du Conseil de surveillance. (*) La rédaction finale de ces résolutions sera définie dans l'avis de convocation. VINGT- DEUXIÈME RESOLUTION : Nomination de AGRO INVEST, représentée par Monsieur Olivier GUIZE, en qualité de membre du Conseil de surveillance. VINGT- TROISIÈME RESOLUTION : Constat de l'expiration du mandat de Monsieur Bernard JEANJEAN qualité de membre du Conseil de surveillance. 176 VINGT-QUATRIÈME RESOLUTION : Prise d'acte de la démission de Monsieur Jean-Marc LOUBIER de sa qualité de membre du Conseil de surveillance. VINGT-CINQUIÈME RESOLUTION : Prise d'acte de la démission d'AGRO INVEST de sa qualité de censeur et remplacement par Monsieur Jean-Marc LOUBIER. VINGT-SIZIÈME RESOLUTION : Pouvoirs en vue des formalités. 2. DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE VINGT-SEPTIÈME RESOLUTION Délégation de compétence au Directoire en vue d'augmenter le capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance. VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire en vue d'augmenter le capital social sans droit préférentiel de souscription par offre au public par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance. VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION : Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription. TRENTIÈME RÉSOLUTION : Délégation de compétence au Directoire en vue d'augmenter le capital social sans droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs. TRENTE ET UNIÉME RÉSOLUTION : Délégation de pouvoirs au Directoire pour augmenter le capital, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature. TRENTE-DEUXIÈME RÉSOLUTION : Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation du capital social au profit des salariés. TRENTE-TROISIÈME RÉSOLUTION : Limitation de l'âge pour la présidence et la vice-présidence du Conseil de surveillance. TRENTE-QUATRIÈME RÉSOLUTION : Mise à jour de l'article 28 des statuts. TRENTE-CINQUIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs en vue des formalités. 177 Annexes Tableau des résultats des 5 derniers exercices d'AdVini SA 178 7. Rapport sur le gouvernement d'entreprise Conformément à l'ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017, ce rapport a été approuvé par le Conseil de Surveillance en date 24 mars 2020. 1 - Organisation de la gouvernance AdVini n'applique strictement, à ce jour, aucun code de gouvernement d'entreprise existant. Se substituent à l'application d'un code de gouvernement d'entreprise les procédures décrites ci-dessous en matière de gouvernement d'entreprise. Ces procédures s'inspirent fortement du code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites Middlenext de décembre 2009. Elles sont en particulier en conformité avec ce code sur les points suivants :

ci-dessous en matière de gouvernement d'entreprise. Ces procédures s'inspirent fortement du code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites Middlenext de décembre 2009. Elles sont en particulier en conformité avec ce code sur les points suivants : Cumul contrat de travail et mandat social Transparence de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux Régimes de retraites supplémentaires Conditions d'attributions d'actions gratuites Présence de membres indépendants au sein du Conseil Choix des administrateurs Durée des mandats Délai de transmission des informations aux membres du Conseil Mise en place de Comités Réunion des Conseils et des Comités Rémunération des administrateurs

Le système de gestion, de contrôle et d'administration d'AdVini repose sur les organes de décision et de management suivants : 179 1 - 1 Le Conseil de Surveillance Composition du Conseil de Surveillance à la date du rapport: Nom et Date de Date Fonction Sté du Sté Sté Prénom Année nomination d'échéance principale Indépendant Autres Groupe avec Fr./Etr. naissance (ou d'origine du mandat : exercée dans Mandats ADVINI APE du mandat) exercice la société M. Bernard 1936 AGM du Clôture 2019 Président du Cf Rapport de OUI NON F JEANJEAN 02/06/2008 Conseil de gestion Surveillance M. Vincent 1966 AGM du Clôture 2019 Membre OUI Cf. Rapport NON F RIEU 02/06/2008 de gestion Mme Marie- 1961 AGM du Clôture 2021 Membre Cf Rapport de NON NON Elisabeth 02/06/2016 gestion PLANTADE M. Pierre 1950 AGO du Clôture 2021 Membre OUI cf Rapport de NON OUI F GUENANT 02/06/2016 gestion Mme Brigitte 1963 AGM du Clôture 2019 Directrice cf Rapport de OUI JEANJEAN 04/06/2014 Vignobles gestion Jeanjean Monsieur 1961 AGM du Clôture 2019 Directeur cf Rapport de OUI Frédéric 04/06/2014 réseau local gestion JEANJEAN Languedoc Monsieur 1955 AGM du Clôture 2020 Membre OUI cf Rapport de NON Jean-Marc 03/06/2015 gestion LOUBIER Evolution de la composition du Conseil de Surveillance au cours de l'année 2019 : Il n'y a eu aucun changement au sein du Conseil de Surveillance au cours de l'année 2019. Il est ici rappelé qu'est considéré comme membre indépendant tout membre: qui n'a pas de lien familial proche avec l'actionnaire majoritaire ou un mandataire social,

qui n'a pas de mandats sociaux dans la société ou ses filiales depuis les cinq dernières années,

qui n'a pas été auditeur de la société ou de ses filiales au cours des cinq dernières années,

qui n'a pas été salarié de la société ou de ses filiales au cours des cinq dernières années,

qui n'est pas un client, fournisseur, banquier d'affaire, banquier de financement significatif du groupe, ou pour lequel le groupe représente une part significative de l'activité,

qui n'a pas été administrateur de l'entreprise depuis plus de douze ans. Les trois membres indépendants sont Vincent Rieu, Pierre Guénant et Jean-Marc Loubier. Le Conseil de Surveillance recherchera, chaque fois qu'il en aura la possibilité, à tendre vers un équilibre hommes/femmes au sein du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance a pour mission le contrôle permanent de la gestion du Directoire dont il nomme le Président et les membres. Il s'appuie pour mener sa mission de contrôle sur le travail réalisé par les Commissions (cf. paragraphes suivants). En particulier, il valide la stratégie, les points clés liés au développement du groupe, les relations financières entre les filiales et l'arrêté des comptes. Il apporte aux actionnaires et aux salariés représentés les garanties de gestion, de transparence et de visibilité dans le fonctionnement quotidien et les perspectives de développement. 180 Un règlement intérieur du Conseil de Surveillance a été établi. Il définit : le fonctionnement des procès-verbaux

procès-verbaux les réunions du Conseil par des moyens de visioconférence

l'organisation des Commissions du Conseil (Commission d'Audit, Commission de Rémunération, Commission Stratégie Développement et Investissements)

les conditions de modification du règlement intérieur En 2019, le Conseil de Surveillance s'est réuni trois fois afin de se prononcer sur : l'examen de l'arrêté des comptes annuels 2018

l'exament des comptes semestriels 2019

l'approbation des budgets 2020

divers sujets relatifs à l'évolution de la gouvernance et à des projets d'acquisition La formation du résultat, la présentation du bilan, de la situation financière et des annexes, ont été expliquées au Conseil, à chaque arrêté de comptes publiés, ainsi que les données principales issues du contrôle de gestion. En 2019, le taux de présence des administrateurs aux Conseils de Surveillance s'est situé entre 71% et 100%, avec un taux de présence moyen de 81%. 1 - 2 Le Directoire : Le Directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et assurer le développement de la société et de ses filiales. Composition du Directoire à la date du rapport: Antoine LECCIA , Président Philippe JEANJEAN Raymond PLANTADE a quitté le Directoire en date du 30 juin 2019. Le Directoire se réunit régulièrement afin de traiter les affaires courantes et définir les actions prioritaires. Il établit chaque trimestre un rapport présenté au Conseil de Surveillance. En 2019, le Directoire s'est réuni à six reprises, pour : l'arrêté des comptes annuels et semestriels, les rapports trimestriels au Conseil de Surveillance

l'examen des budgets 2019

les plans d'attribution d'actions gratuites au Président du Directoire et au management et la constation d'attribution définitive des actions gratuites au profit du Président du Directoire et du management

la création des actions dans le cadre de l'option de paiement du dividende en actions

l'établissement des documents prévisionnels prévus par la loi de prévention des difficultés des entreprises 181 1 - 3 Les comités du Conseil de Surveillance Des comités sont chargées d'éclairer les décisions du Conseil de Surveillance Ils sont aujourd'hui au nombre de trois: a / Un Comité stratégie, développement et investissements Il est composé de : Bernard Jeanjean (Président) Brigitte Jeanjean Frédéric Jeanjean Vincent Rieu Marie-Elisabeth Plantade Pierre Guénant Jean-Marc Loubier Philippe Jeanjean Olivier Guize / Cédric Fontaine (Censeurs) Ce comité s'est réuni deux fois en 2019. Il a pour mission la validation de la stratégie et des orientations proposées par le Directoire. Il est notamment chargé de préparer et de présenter au Conseil de Surveillance le plan stratégique à cinq ans. Le Comité Stratégie, Développement et Investissements est également amené à se prononcer sur les points suivants : politique, montant et répartition des budgets d'investissements annuels

acquisition et cession d'entreprises ou d'activités

validation des budgets de fonctionnement et du prévisionnel annuel pour toutes les sociétés du Groupe

orientation stratégique par filiales et régions

analyse, suivi des résultats trimestriels et validation des réponses et décisions prises lors des comités de direction mensuels b/ Un Comité d'audit Ce comité est composée de : Pierre Guénant (Président) Vincent Rieu Frédéric Jeanjean Invités : les Commissaires aux Comptes, le Directeur Audit Interne-Juridique et Gouvernance, le Directeur Administratif et Financier Groupe, Cédric Fontaine (Censeur). Le Comité d'audit a été créé dès 2004 et a pour vocation : de présenter et d'expliquer les comptes annuels et semestriels d'AdVini,

de valider les principes et options comptables retenus qui ont un impact significatif sur la présentation des états financiers du groupe, après revue par les commissaires aux comptes, 182 d'informer sur les évolutions majeures dans les domaines comptables et financiers susceptibles d'avoir des répercussions sur le Groupe

d'identifier, d'analyser et de gérer les risques dans les domaines comptables, financiers et de gestion pour l'ensemble des sociétés du groupe

de suivre le contrôle légal des comptes Le Comité d'audit s'est réunie quatre fois au cours de l'année 2019, pour l'arrêté des comptes annuels 2018, pour l'arrêté des comptes semestriels 2019 et pour faire un point sur la restructuration de la dette AdVini. Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du Comité d'Audit notamment : leur déclaration d'indépendance,

le cas échéant, les faiblesses significatives de contrôle interne relatives à l'élaboration des comptes,

ainsi que les informations sur les prestations du réseau et les services autres que la certification des comptes. Le Groupe reste très vigilant aux évolutions de la réglementation, notamment concernant la composition et le rôle de la Commission d'audit, en liaison avec les conclusions des groupes de travail mis en place par l'AMF. c/ Un Comité des Nominations et des Rémunérations Ce comité est composé de : Vincent Rieu (Président) Pierre Guénant Brigitte Jeanjean Béatrice Bezal (DRH) Ce comité s'est réuni deux fois en 2019. Il a pour missions : Approuver les systèmes de rémunération et leurs modalités d'application, notamment en ce qui concerne la rémunération du Président et des membres du Directoire

Proposer des grilles de salaires relatives à la rémunération des dirigeants

Proposer et contrôler les méthodes de rémunération variable des dirigeants

Avis sur la mise en place de plans d'attribution d'actions gratuites

Examiner l'évolution des structures du groupe

Délimiter le cadre des négociations salariales annuelles du groupe

Analyser et préconiser toute question relative à la politique RH qui lui est soumise par le Président du Conseil de surveillance. 1 - 4 Les comités du Directoire Le Directoire, en charge de la gouvernance opérationnelle, s'appuie sur : Un Comité de Direction Instauré en 2019 dans le cadre d'une évolution de la gouvernance, ce Comité de Direction remplace les précédents Comité Exécutif et les trois Comités de Direction (Distribution, Marques Maisons de Vins et Produits de Services). Présidé par le Président du Directoire, le Comité de Direction est constitué de 17 membres qui représentent : 183 les différents réseaux commerciaux France et export

les maisons de vins regroupées par bassins

les opérations (production / logistique)

les principales fonctions support Le Comité de Direction se réunit une fois par mois afin de passer en revue l'activité du mois écoulé et les perspectives du mois en cours, d'analyser les principaux indicateurs de toutes les Business Units (CA, marge, résultats, BFR et trésorerie) et de décider des actions à mener. Le Comité de Direction s'est réuni onze fois au cours de l'exercice 2019 avec un taux de participation moyen de 93 %. Limitations apportées par le Conseil de surveillance aux pouvoirs du Directoire : Les limitations de pouvoir du Directoire ont été fixées dans le cadre du Conseil de Surveillance du 2 juin 2008 conformément à l'article 15 des statuts. Ces limitations portent, au-delà d'un montant fixé par le Conseil de Surveillance, sur : la souscription d'emprunts

l'acquisition d'immeubles

l'acquisition de participations

l'acquisition de toute immobilisation Participation des actionnaires à l'Assemblée Générale : Les modalités de participation des actionnaires à l'Assemblée Générale sont définies dans l'article 25 des statuts d'AdVini SA. Politique de communication financière : La communication financière est organisée autour de plusieurs axes: les communiqués, qui outre les informations trimestrielles sur le chiffre d'affaires et sur le résultat semestriel et annuel, relaient toute information significative (acquisitions, cessions, partenariats,…).

les réunions de présentation des comptes semestriels et annuels, dans le cadre du calendrier de la SFAF, qui permettent un contact direct et des échanges avec les milieux financiers (gérants, analystes, journalistes, banques)

le rapport financier annuel, tel que requis par le règlement de l'AMF,

le site internet, qui centralise l'information réglementée et permet un accès aux présentations faites lors des réunions SFAF. 184 2- Principes et règles de détermination des rémunérations et avantages de toute nature des mandataires sociaux AdVini a pris connaissance des recommandations AFEP MEDEF d'octobre 2008 mais, à ce jour, ne les applique que partiellement. Les rémunérations et avantages accordés aux mandataires sociaux sont fixés par le Conseil de Surveillance qui pour cela s'appuie sur les recommandations du Comité des Nominations et des Rémunération. La part variable de la rémunération des dirigeants est calculée selon une grille de résultat net avant impôts. En deçà d'un certain seuil, aucune rémunération variable n'est versée. Un pourcentage du résultat, défini dans le cadre de cette grille, est distribué si le seuil est dépassé. Ces critères sont également validés par le Conseil de Surveillance. Seul le Président du Conseil de Surveillance a bénéficié de jetons de présence en 2019. La politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance au titre de leur mandat social évoluera en 2020 selon les principes décrits dans le rapport du Conseil de Surveillance sur la rémunération des dirigeants adressé à l'Assemblée Générale des actionnaires à tenir le 6 juillet 2020. Le Conseil de Surveillance peut accorder des rémunérations exceptionnelles aux membres pour les missions ou mandats confiées. Dans ce cas, ces rémunérations sont portées en charges d'exploitation et soumises à l'approbation de l'assemblée générale. Les membres qui exercent un mandat social ou une fonction salariée au sein d'AdVini bénéficient au titre des avantages en nature d'un véhicule de fonction. L'annexe des comptes consolidés donne une information globale sur la rémunération des mandataires sociaux, le rapport de gestion donne une information détaillée par individu et par nature. Le Comité des Nominations et des Rémunération intervient dans l'évaluation et la valorisation du travail effectué, la politique individuelle de rémunération ainsi que les potentiels d'évolution au sein du Groupe de chacun. Attribution d'actions gratuites: Dans le cadre des programmes d'attribution d'actions gratuites approuvés lors des Assemblées Générales, les actions attribuées sont créées après une période d'acquisition de deux années et sont ensuite bloquées deux années supplémentaires. Le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 14 mai 2014 a déterminé les conditions de mise en place de plans d'attribution gratuite d'actions au bénéfice de certains mandataires sociaux et salariés, sous la condition suspensive de l'autorisation par l'assemblée générale de juin 2014. L'assemblée générale mixte du 4 juin 2014 a délégué dans la 20ème résolution tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la mise en place d'un plan d'attribution gratuite des actions aux membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux, et d'une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en ajustant le nombre d'actions attribuées en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la période d'acquisition. Le Directoire, chargé de la mise en œuvre des plans d'attribution, s'est tenu le 12 août 2014. Le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 29 août 2014 a pris connaissance et a approuvé les plans d'attribution d'actions gratuites mis en place par le Directoire. Le Conseil de Surveillance du 24 mars 2017 a validé l'attribution de la deuxième tranche d'actions gratuites (83 000 actions) pour le Président du Directoire, effective au 31/12/2016, les critères fixés ayant été atteints, 185 revus par le Comité d'audit et approuvés par le Conseil de Surveillance. Ces actions ont été définitivement attribuées le 2 janvier 2019. Ce même Conseil a également validé l'attribution d'une enveloppe de 5.000 actions pour le management (sur les 10.000 initialement prévus) au titre des résultats de l'exercice 2016. L'attribution définitive de ces actions de performance 2016 s'est traduite par l'attribution définitive de 4 926 actions au management en avril 2019. Le Conseil de surveillance du 22 mai 2018, sur la base d'un rapport réalisé par un membre indépendant a autorisé le Directoire à mettre en place un plan d'attribution gratuite de 15.000 actions de performance au bénéfice du Président du Directoire. Dans sa réunion du 29 mars 2019, le Conseil de surveillance, sur la base d'un note du Comité de nomination et rémunération, a autorisé le Directoire à mettre en place un plan d'attribution gratuite de 30.000 actions de performance au bénéfice du management sur la période 2019 à 2021 et a aligné le plan au bénéfice du Président du directoire sur la durée du plan du management. Au titre de l'exercice 2019, les critères n'ayant pas été atteints, aucune action gratuite n'a été attribuée. Aucun administrateur ne bénéficie de stock-options et il n'existe aucun autre engagement pris par la société au profit de ses mandataires sociaux que ceux décrits à la page 188 et 189 du présent rapport, notamment pas d'indemnités relatives à une clause de non concurrence pour les dirigeants mandataires sociaux. Rémunération des mandataires sociaux Sur les rémunérations versées en 2019 à l'ensemble des dirigeants, les rémunérations fixes (en ce compris les rémunérations des contrats de travail des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire) ont représenté 83% du total et la part variable 17%.

Evolution des salaires moyens et médians AdVini, de la rémunération du Président du Directoire et ratios. Des rémunérations variables sont appliquées à tout le personnel, selon des critères de performance financière et de performance individuelle et collective. La rémunération variable des dirigeants est également alignée sur ces principes.

Toutes les rémunérations des dirigeants ont été versées en conformité avec les résolutions votées lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2019. 186 Rémunérations du Conseil de Surveillance 2018 2019 montants Bernard JEANJEAN montants dus montants dus montants dus versés au titre de au titre de au titre de au titre de Président du Conseil de Surveillance 2018 2018 2019 2019 rémunération fixe rémunération variable rémunération exceptionnelle jetons de présence (*) 42 660 42 660 42 660 42 660 avantages en nature TOTAL 42 660 42 660 42 660 42 660 (*) Après déduction du prélèvement à la source de 21%, soit 54.000 € bruts avant prélèvement. 2018 2019 montants Brigitte JEANJEAN montants dus montants dus montants dus versés au titre de au titre de au titre de au titre de Membre du Conseil de Surveillance 2018 2018 2019 2019 rémunération fixe 158 961 158 961 171 591 171 591 rémunération variable 24 673 24 673 32 436 32 436 rémunération exceptionnelle jetons de présence avantages en nature 9 088 9 088 9 088 9 088 TOTAL 192 722 192 722 213 123 213 123 2018 2019 montants Frédéric JEANJEAN montants dus montants dus montants dus versés au titre de au titre de au titre de au titre de Membre du Conseil de Surveillance 2018 2018 2019 2019 rémunération fixe 158 068 158 068 158 068 158 068 rémunération variable 26 173 26 173 33 911 33 911 rémunération exceptionnelle jetons de présence avantages en nature 8 868 8 868 9 504 9 504 TOTAL 193 109 193 109 201 483 201 483 Les autres membres du Conseil de Surveillance n'ont perçu aucune rémunération de leur mandat au cours des exercices 2018 et 2019. 187 Rémunérations du Directoire Tableau N°1 : Synthèse des rémunérations et actions attribuées à chaque dirigeant mandatairesocial (en €) Exercice Exercice 2018 2019 Antoine LECCIA - Président du Directoire Rémunérations dues au titre de l'exercice (*) 467 234 452 234 Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice 0 0 Valorisation des actions de performance attribuées au cours de 0 2 307 400 l'exercice (1) TOTAL 467 234 2 759 634 Philippe JEANJEAN - Membre du Directoire Rémunérations dues au titre de l'exercice (*) 164 320 0 Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice 0 Valorisation des actions de performance attribuées au cours de 0 l'exercice TOTAL 164 320 0 Raymond PLANTADE - Membre du Directoire Rémunérations dues au titre de l'exercice (*) 152 036 153 731 Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice 0 0 Valorisation des actions de performance attribuées au cours de 0 0 l'exercice TOTAL 152 036 153 731 Détaillées dans le tableau 2 ci-dessous. 30.000 actions de performance ont été définitivement acquises en août 2016, conformément au Directoire du 12/08/2014. Par ailleurs, 83.000 actions ont été définitivement attribuées en 2016 et acquises au 01/01/2019. Tableau N°2 : Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social (en €) 2018 2019 montants ANTOINE LECCIA montants dus montants dus montants dus versés au titre de au titre de au titre de au titre de Président du Directoire 2018 2018 2019 2019 rémunération fixe 360 000 360 000 360 000 360 000 rémunération variable 85 000 85 000 70 000 70 000 rémunération exceptionnelle jetons de présence avantages en nature 22 234 22 234 22 234 22 234 TOTAL 467 234 467 234 452 234 452 234 188 2018 2019 montants Philippe JEANJEAN montants dus montants dus montants dus versés au titre de au titre de au titre de au titre de Membre du Directoire 2018 2018 2019 2019 rémunération fixe 106 167 106 167 rémunération variable rémunération exceptionnelle 53 389 53 389 jetons de présence avantages en nature 4 752 4 752 TOTAL 164 320 164 320 2018 2019 montants Raymond PLANTADE montants dus montants dus montants dus versés au titre de au titre de au titre de au titre de Membre du Directoire 2018 2018 2019 2019 rémunération fixe 118 179 118 179 118 179 118 179 rémunération variable 29 045 29 045 30 740 30 740 rémunération exceptionnelle jetons de présence avantages en nature 4 812 4 812 4 812 4 812 TOTAL 152 036 152 036 153 731 153 731 Les avantages en nature correspondent aux véhicules de fonction et aux bons mensuels d'achat de vin. La méthode de calcul de la part variable de la rémunération des dirigeants a été revue en 2019. Elle repose désormais sur les critères suivants : Pour le Président du Directoire, sur l'atteinte des objectifs de résultat net (hors Badwill), de Free Cash-Flow (calcul définie par le Comité des Nominations et des Rémunérations) et une partie qualitative à la discrétion du Conseil de Surveillance

Cash-Flow (calcul définie par le Comité des Nominations et des Rémunérations) et une partie qualitative à la discrétion du Conseil de Surveillance Pour les autres dirigeants, sur l'objectif d'EBITDA et de Free cash-flow, consolidé ou de la business unit concernée, et sur l'évaluation de l'atteinte des objectifs individuels de l'année.

Depuis 2011, tous les dirigeants salariés bénéficient d'une retraite complémentaire « Article 83 ». Cela concerne un membre du Conseil de surveillance et trois membres du Directoire et a été approuvé par le Conseil de Surveillance du 17 janvier 2011. Les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance à raison de leur mandat pour l'exercice 2019 figurent ci-après. 1- DIRECTOIRE Seul le Président du Directoire bénéficie d'une rémunération exclusivement au titre de son mandat social. Les deux autres membres du Directoire disposent d'un contrat de travail au sein d'AdVini complété d'une rémunération de leur mandat social. 189 Monsieur Antoine LECCIA - Président du Directoire Eléments de rémunération Principes Critères de détermination Rémunération fixe Le Président perçoit une Le montant annuel de cette rémunération fixe rémunération est fixé en fonction du niveau de responsabilité. Elle est fixée par le Conseil de Surveillance et son montant est le même depuis 2014. Rémunération variable Le Président perçoit une La rémunération variable est rémunération variable basée sur des objectifs de pouvant représentée au performance de la Société. Les maximum 6 mois de salaire de objectifs sont définis par le base brute. Directoire, revus par le Comité de Rémunération et arrêtés par le Conseil de Surveillance. Ces objectifs sont basés sur le résultat net consolidé avant impôt. Rémunération exceptionnelle Le Président peut percevoir Les critères sont déterminés une rémunération au cas par cas par le Conseil de exceptionnelle. Surveillance. Avantages en nature Avantage véhicule, vins, mutuelle et prévoyance (identiques à celle mises en place pour les cadres) Régime de retraite Le Président ne bénéficie complémentaire d'aucun régime de retraite complémentaire. La société acquitte pour le compte de M. Leccia une assurance chômage privée. Par ailleurs, le conseil de surveillance en date du 2 juin 2008, amendé par le conseil de surveillance du 14 mai 2014 a accordé à Monsieur LECCIA une indemnité en cas de cessation de ses fonctions de Président du Directoire, de non renouvellement de ses fonctions à l'issue de chaque période ou d'un départ lié à un changement de contrôle de la société ou à un changement de stratégie représentant au maximum trois ans de rémunération brute (fixe et variable). Cette indemnité est déterminée de la manière suivante : A hauteur de 50 % de son montant, le montant de l'indemnité est proratisé entre 80% et 120% d'un indice égale à 217,27 : Si la moyenne du chiffre d'affaires consolidé des trois derniers exercices est égale à au moins 120% de 217,27, la quote-part d'indemnité sera pleinement allouée. Si la moyenne du chiffre d'affaires consolidé des trois derniers exercices est inférieure à 80% de 217,27, aucune quote-part d'indemnité ne sera due. Entre 80 % et 120 %, l'indemnité sera proratisée.

A hauteur de 50 % de son montant, le montant de l'indemnité est proratisé entre 80% et 120% d'un indice égale à 2,5 m€ :

Si la moyenne du résultat opérationnel consolidé des trois derniers exercices est égale à au moins 120% de 2,5m€, la quote-part d'indemnité sera pleinement allouée. Si la moyenne du résultat opérationnel consolidé des trois derniers exercices est inférieure à 80% de 2,5 m€, aucune quote-part d'indemnité ne sera due. Entre 80 % et 120 %, l'indemnité sera proratisée.

190 Le contrat de travail de M. Leccia est suspendu. Le Conseil de surveillance du 22 mai 2018, sur la base d'un rapport réalisé par un membre indépendant a autorisé le Directoire à mettre en place un plan d'attribution d'actions gratuites de 15.000 actions de performance au bénéfice du Président du Directoire pour la période 2019-2021. Monsieur Philippe Jeanjean et Monsieur Raymond Plantade - membres du directoire Eléments de rémunération Principes Critères de détermination Rémunération fixe Les membres du Directoire Le montant annuel de cette perçoivent une rémunération rémunération est fixé en fixe issue de leur contrat de fonction du niveau de travail qui peut être responsabilité. Elle est complétée par un mandat examinée par le Comité des social. Nominations et des rémunérations. Rémunération variable Les membres du Directoire La rémunération variable dont perçoivent une rémunération les calculs ont été définis par le variable dont le calcul Comité des Nominations et correspond aux règles fixées des Rémunérations et arrêtés pour les dirigeants par le Conseil de Surveillance, est basée sur des objectifs d'EBITDA et de Free Cash Flow, consolidé ou de la business unit concernée, et sur l'évaluation de l'atteinte des objectifs individuels de l'année. Rémunération exceptionnelle Une rémunération L'appréciation se fait au cas exceptionnelle, motivée par par cas, au vu des un évènement ou une circonstances qui auront performance particulière, conduit à verser cette peut être décidée par le rémunération. Président du Directoire. Avantages en nature Avantage véhicule, vins, mutuelle et prévoyance (identiques à celle mises en place pour les cadres) Régime de retraite Les membres du Directoire complémentaire bénéficient d'une retraite complémentaire « Article 83 » au même titre que tous les cadres dirigeants. 2- CONSEIL DE SURVEILLANCE En application de l'article 19 des statuts, l'assemblée des actionnaires est compétente pour allouer une rémunération aux membres du Conseil de surveillance. Jusqu'en 2019, seul Bernard JEANJEAN, Président du Conseil de Surveillance, percevait des jetons de présence. A compter de l'exercice 2020, une enveloppe de 10.000 euros bruts par an et par membre est allouée au Conseil de surveillance. L'attribution est conditionnée à la présence physique du membre intéressé à au moins 3 réunions du Conseil de surveillance au cours de l'exercice. A titre exceptionnel, compte-tenu des contraintes de confinement imposées dans le cadre de la crise sanitaire due au Covid-19, l'obligation de présence physique ne sera pas appliquée à l'exercice 2020. 191 Sous réserve du respect de la condition de présence à 3 réunions, le membre assurant la présidence d'un Comité recevra une rémunération complémentaire de 5.000 € bruts. Une rémunération additionnelle d'un montant de 20.000 € sera allouée au titre de l'exercice en cours au membre du Conseil qui sera en charge d'une mission de recrutement d'un directeur commercial. Une rémunération exceptionnelle peut être accordée en sus de la rémunération précitée, en cas d'exécution d'une mission particulière dépassant le cadre des fonctions de membre du Conseil de surveillance. Le projet de résolution portant sur la politique de rémunération est mentionné au paragraphe III. 3- Liste des mandats Liste des mandats des membres du Conseil de surveillance MONSIEUR BERNARD JEANJEAN SOCIÉTÉS MANDAT SA ADVINI Président et membre du Conseil de surveillance SIO Membre du Conseil de Surveillance SA B.M.E. Administrateur SCI L'ENCLOS II Gérant SCI LENNE Gérant SAS MAS NEUF DES ARESQUIERS Directeur Général MONSIEUR VINCENT RIEU SOCIÉTÉS MANDAT SA ADVINI Membre du Conseil de surveillance SCP DORIA AVOCATS Co--gérant SCI SOCIÉTÉ SAINT GREGOIRE Gérant SCI PHICHABE Co-gérant SCI RVH Gérant SCI CLOS DE PAULILLES Co-gérant SCI ALVIPA Co-gérant MADAME MARIE-ÉLISABETHPLANTADE SOCIÉTÉS MANDAT SA ADVINI Membre du Conseil de Surveillance B.M.E. Administratrice SIO Membre du Conseil de Surveillance MONSIEUR PIERRE GUENANT SOCIÉTÉS MANDAT ADVINI SA Membre du Conseil de Surveillance ASSYSTEM SA Membre du Conseil d'Administration PGA HOLDING Sarl Co-gérant CFAO SA Administrateur / Pdt du Comté des Nominations et rémunérations IBL MAURITIUS LTD Directeur / Président du Comité Stratégies 192 MADAME BRIGITTE JEANJEAN SOCIÉTÉS MANDAT SA ADVINI Membre du Conseil de Surveillance SA B.M.E. Présidente du Conseil d'Administration SIO Vice-Présidente du Directoire SARL MAS DES ÉTANGS Gérante EURL LE JARDIN DES ARESQUIERS Gérante SARL MAS DE LUNES Gérante SCEA VALOUSSIERE Gérante SCEA LE FENOUILLET Gérante SCA MAS DE PIVE Gérante MONSIEUR FREDERIC JEANJEAN SOCIÉTÉS MANDAT SA ADVINI Membre du Conseil de Surveillance SA B.P.F. Administrateur SARL DU DOMAINE DE LA TRUFFIÈRE Gérant SIO Président et membre du Directoire GFA LANDEYRAN Gérant SCA MAS DE LUNES Gérant SCA TEISSIER Gérant Monsieur Jean-Marc LOUBIER SOCIÉTÉS MANDAT HKL Holding Chief Executive Officer First Heritage Brands Limited Director First Heritage Brands Advisory SAS President and CEO First Heritage Brands B.V. Director First Heritage Brands Cooperatief U.A. Director Scea de Coumiac Gerant GFA des Bourgues Rouges Gerant Financiere de Romans Director RC Holdings Director AdVini Member of Supervisory Board Liste des mandats des membres du Directoire MONSIEUR ANTOINE LECCIA SOCIÉTÉS MANDAT SA ADVINI Président du Directoire ADVINI CANADA Chairman ADVINI USA Chairman ANTOINE MOUEIX SAS Directeur général SARL CONSEILS ALTU PRATU Gérant ADVINI ASIA (Hong Kong) Directeur ADVINI SHANGHAI Directeur SELECT VINS ADVINI (Montréal - Canada) Vice-Président SCI ADVINI PATRIMOINE Gérant SAS MAS NEUF Président Sarl ECOLE DES VINS ADVINI (EVA) Gérant L'AVENIR (Afrique du Sud) Membre du board Le BONHEUR (Afrique du Sud) Membre du board MAISON DU CAP (Afrique du Sud) Membre du board ADVINI SOUTH AFRICA (Afrique du Sud) Membre du board 193 KEN FORRESTER (Afrique du Sud) Membre du board EURL VIGNOBLES EN VOL Gérant SAS MATPRO Président STELLENBOSCH VINEYARDS (Afrique du Sud) Chairman MONSIEUR RAYMOND PLANTADE SOCIÉTÉS MANDAT SA ADVINI Membre du Directoire SAS IMPRESSIONS DE L'ENCLOS Président SARL TRANSPORTS LODEZIENS Gérant SIO Membre du Directoire SCI LES TOURNESOLS Gérant SCI CAP IMMO Gérant Monsieur Philippe JEANJEAN SOCIÉTÉS MANDAT SA ADVINI Membre du Directoire SIO Membre du Directoire SA B.P.F. Président du Conseil SCA MONIER Gérant Le Président du Directoire bénéficie d'une indemnité compensatrice en cas de rupture de contrat à hauteur de deux années de salaires (incluant le salaire fixe plus variable). L'engagement correspondant à cette indemnité peut être évalué à 362 466 €. Il bénéficie également, en cas de cessation des fonctions de Président du Directoire, de non renouvellement de ses fonctions à l'issue de chaque période ou d'un départ lié à un changement de contrôle de la société ou à un changement de stratégie, d'une indemnité basée sur des critères de performance dont le potentiel maximum est de 1 394 202 €. Comme indiqué au paragraphe « Actionnariat salarié » à la page 196 du présent rapport, le programme d'attribution d'actions gratuites, approuvé par l'Assemblée Générale du 4 juin 2014, et validé par le Directoire du 12 août 2014 et par le Conseil de Surveillance du 29 août 2014 attribue gratuitement une première tranche de 30.000 actions au Président du Directoire. Ces actions ont été définitivement acquises en août 2016. Une seconde tranche de 83.000 actions gratuites, pour le Président du Directoire, a été définitivement attribuée au 31/12/2016 sur la base des critères réalisés sur l'exercice 2016. Les actions ont été créées le 2 janvier 2019. 194 4- État des délégations de pouvoir et de compétence et utilisations faites pendant l'exercice Résolution Type délégation Durée Montant maxi Montant Assemblée Utilisé 20ème résolution Délégation de compétence 26 mois Augmentation de capital avec 4.000 K€ 0 AGM 14/06/2018 (08/2020) maintien du DPS 21 ème résolution Délégation de compétence 4.000 K€ Augmentation de capital sans DPS 26 mois (imputable sur 0 AGM 14/06/2018 par offre au public par émission (08/2020) plafond de la d'actions ordinaires 20ème résolution) 22 ème résolution Délégation de compétence Dans la limite de Augmentation du nombre de titres à 26 mois AGM 14/06/2018 émettre en cas d'augmentation de 15% l'émission 0 (08/2020) initiale capital avec ou sans DPS dans le cadre d'options de sur-allocation Délégation de compétence 4.000 K€ Augmentation de capital sans DPS (imputable sur 23ème résolution par placement privé au profit 18 mois plafond de la 0 AGM 14/06/2018 d'investisseurs qualifiés ou d'un (12/2019) 20ème résolution) cercle restreint d'investisseurs avec suppression du DPS 24 ème résolution AGM 14/06/2018 25ème résolution AGM 14/06/2018 Délégation de pouvoirs Augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature Délégation de pouvoirs Augmentation capital au profit des salariés 26 mois Dans la limite de 0 (08/2020) 10% du capital 26 mois 130.000 euros 0 (08/2020) 5- Capital social, actionnariat et prises de participation Au 31 décembre 2019, le nombre total d'actions s'élève à 3 941 835 dont 42,7 % détenues par le groupe familial Jeanjean. Dans le cadre du dividende payé en partie en actions, 5 441 actions nouvelles ont été créées le 31 juillet 2019. Personnes détenant plus des deux tiers du capital: Néant Personnes détenant plus de 5 % du capital à la date du rapport: SIO (holding familial Jeanjean)

FIAG Holding

SARUNA International

GRANDS CRUS INVESTISSEMENTS 195 Actionnariat AdVini au 31/12/2019 Répartition de l'actionnariat au 31/12/2019 Flottant 17,1%Famille Jeanjean 42,7% Investisseurs Management 31,6% Autocontrôle 6,4% 2,2% Informations sur les rachats d'actions (autocontrôle) ACTIONS DROITS DE VOTE EXERCABLES Nombre % Nombre % TOTAL 3 941 835 100,0% 6 600 383 100% Groupe familial JEANJEAN 1 683 668 42,7% 3 355 530 50,8% Management 252 212 6,4% 385 025 5,8% Autocontrôle 86 607 2,2% 0 0,0% FIAG 577 055 14,6% 1 055 276 16,0% Saruna International 263 871 6,7% 527 742 8,0% Grands Crus Investissements 225 837 5,7% 225 837 3,4% Agro Invest 179 842 4,6% 311 842 4,7% Flottant 672 743 17,1% 739 131 11,2% Au cours de l'exercice 2019, le contrat de liquidité d'AdVini a acquis au total 4 715 actions au cours moyen de 27,05 € et cédé 4 772 actions au cours moyen de 27,76€. Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, la société a racheté sur l'année 2019 un total de 5 591 actions au cours moyen de 27,34€. Le nombre total d'actions auto-détenues au 31 décembre 2019 est de 86 607 dont 6 883 actions faisant partie du contrat de liquidité, soit 2,2 % du capital, ce qui représente une valeur (au cours d'achat) de 1,706 M€. Actionnariat salarié L'actionnariat salarié est exclusivement constitué des 6,4% du capital détenus par le management au 31/12/2019. Dans le cadre des programmes d'attribution d'actions gratuites approuvés lors des Assemblées Générales, les actions attribuées sont créées après une période d'acquisition de deux années et sont ensuite bloquées deux années supplémentaires. La charge comptabilisée au titre de ces actions gratuites sur l'exercice 2019 est de 9 milliers d'euros (hors contribution patronale). 196 Prise de participation (> 5% du capital) Montée au capital de Stellenbosch Vineyards, Afrique du Sud (de 57% à 65%) Montée au capital de Prodégustation (de 65% à 90%) Prise de participation de 45% dans L&M Holding (holding des châteaux Liversan et Mirefleurs) L'action AdVini Le cours de l'action AdVini à la clôture de l'exercice 2019 était de 26,20 €, contre 27,80 € à la clôture de l'exercice précédent. Le cours le plus haut sur l'année a été de 31 €, le plus bas de 25 € Les volumes échangés ont été de 42 828 titres sur l'exercice en 243 séances, soit une moyenne de 176 titres par séance. Dividendes Exercice Revenus éligibles à l'abattement (1) Dividendes Autres revenus distribués 31/12/2018 1.299.010,02 € 0 31/12/2017 1.577.660,32 € 0 31/12/2016 1.574.559,08 € 0 (1) Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France 197 Évolution du cours sur cinq ans au 22 mars 2020 (Cours en € - source Euronext) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NB : la chute du cours en mars 2020 correspond à la crise sanitaire et financière occasionnée par le Covid-19. État récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L.621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours de l'exercice 2019 : Néant. Éléments relatifs au capital et à la gouvernance susceptibles d'avoir une incidence sur une offre publique lors d'une offre publique : Néant. 198 8. Rapport de l'organisme tiers indépendant sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion A l'Assemblée Générale, En notre qualité d'organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1681 (portée d'accréditation disponible sur le site www.cofrac.fr) et membre du réseau de l'un des commissaires aux comptes de votre société (ci-après entité »), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration consolidée de performance extra-financière relative à l'exercice clos le 31 décembre 2019 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion en application des dispositions des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code de commerce. Responsabilité de l'entité Il appartient au conseil d'administration d'établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle d'affaires, une description des principaux risques extra-financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. La Déclaration a été établie en appliquant les procédures de l'entité (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments significatifs sont présentés dans la Déclaration. Indépendance et contrôle qualité Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l'article L. 822-11-3 du Code de commerce et le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques et de la doctrine professionnelle. Responsabilité de l'organisme tiers indépendant Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d'assurance modérée sur : la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l'article R. 225-105 du Code de commerce ;

225-105 du Code de commerce ; la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l'article R. 225-105 du Code de commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ». Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par l'entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables, notamment, en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ni sur la conformité des produits et services aux réglementations applicables. Nature et étendue des travaux Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du code de commerce, à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention et à la norme internationale ISAE 30001 : ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information 199 nous avons pris connaissance de l'activité de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation et de l'exposé des principaux risques ;

nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d'information prévue au III de l'article L. 225-102-1 en matière sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ;

225-102-1 en matière sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ; nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l'article R. 225-105 lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l'absence des informations requises par le 2 eme alinéa du III de l'article L. 225-102-1 ;

225-105 lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l'absence des informations requises par le 2 alinéa du III de l'article L. 225-102-1 ; nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d'affaires et une description des principaux risques liés à l'activité de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d'affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance afférents aux principaux risques ;

nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :

apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant les indicateurs clés de performance retenus, au regard des principaux risques et politiques présentés, et corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes présentées en Annexe 1. Pour l'ensemble des risques, nos travaux ont été réalisés au niveau de l'entité consolidante ;

nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16 ;

233-16 ; nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l'entité et avons apprécié le processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants présentés en Annexe 1, nous avons mis en œuvre :

des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions ; des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d'une d'entité contributrice : AdVini France et couvrent 95 % des données consolidées sélectionnées pour ces tests (95% des effectifs) ;

nous avons apprécié la cohérence d'ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation. Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d'assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Moyens et ressources Nos travaux ont mobilisé les compétences de quatre personnes et se sont déroulés entre janvier et mai 2020 sur une durée totale d'intervention de quatre semaines. 200 Nous avons mené deux entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la Déclaration représentant notamment la direction des ressources humaines et du développement durable. Conclusion Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration consolidée de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel. Commentaire Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article A. 225-3 du Code de commerce, nous formulons les commentaires suivants : Les données relatives aux ressources humaines, à la santé et à la sécurité des collaborateurs, présentées dans la déclaration, ne couvrent pas tous les sites. Une mention est faite en ce sens dans le chapitre « Périmètres de suivi ».

Les politiques, plans d'actions et les indicateurs clés de performance sur les sujets liés à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale restent à définir. Paris-La Défense, le 30 avril 2020 L'Organisme Tiers Indépendant EY & Associés Jean-François Bélorgey Christophe Schmeitzky Associé Associé, Développement Durable 201 Annexe 1 : informations considérées comme les plus importantes Informations sociales et sociétales Informations quantitatives Informations qualitatives (incluant les indicateurs clé de performance) (actions ou résultats) Effectif (nb)  Part d'homme (%)  La santé et la sécurité au travail  Part de femmes (%)  La qualité de vie au travail à travers la formation et le  Nombre de CDD (nb) développement des compétences  Embauches (CDI)  L'égalité de traitement (égalité hommes/femmes, la  Départs lutte contre les discriminations, l'insertion des  Taux de fréquence personnes handicapées)  Taux de gravité Taux d'absentéisme Informations environnementales Informations quantitatives Informations qualitatives (incluant les indicateurs clé de performance) (actions ou résultats) Consommation d'énergie totale (GWh)

Consommation d'énergie par litre de vin (KWh/L)

Consommation d'énergie par lot de 100 items fabriqués (KWh/lot de 100) - capsulerie

Consommation d'eau totale (m3)

Consommation d'eau par litre de vin (m3/L)

Consommation d'eau par lot de 100 items fabriqués (m3/lot de 100) - capsulerie

Taux de recyclage (%)

Quantité de verre totale utilisée (T)

Quantité de verre utilisée en équivalent bouteille 75cl (g/bouteille)

Part des surfaces de production engagées dans une démarche agro-écologique (%)

agro-écologique (%) Surfaces certifiées HVE, bio ou en conversion, IPW (%) Le changement climatique : la réduction des consommations d'énergie et la raréfaction des ressources en eau

La raréfaction des ressources naturelles par la promotion du recyclage

La préservation des sols et la promotion d'une agriculture durable 202 La Sté AdVini SA a publié ce contenu, le 04 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le04 mai 2020 20:39:05 UTC. Document originalhttp://www.advini.com/wp-content/uploads/2020/05/advini-rapport-financier-annuel-2019.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/3B1BEBA37730EB263737E339960776182E95C162 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ADVINI 22:40 ADVINI : 04/05/2020 - Rapport Financier Annuel 2019 PU 22:36 ADVINI : Mise à disposition du rapport financier annuel 2019 GL 09/04 Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 9 avril 2020 AO 09/04 EN DIRECT DES MARCHES : Air France KLM, Sodexo, Renault, Airbus, Genfit, Seb,.. 09/04 ADVINI : A suivre aujourd'hui AO 08/04 Les valeurs à suivre jeudi 9 avril 2020 à la Bourse de Paris AO 08/04 ADVINI : l’année 2020 est suspendue à l’impact du Covid-19 AO 08/04 ADVINI : Résultats annuels 2019 GL 08/04 ADVINI : Résultats annuels CO 26/02 ADVINI : croissance de 3,7% du CA annuel CF Recommandations des analystes sur ADVINI 2018 ADVINI : Invest Securities reste à 'achat' CF 2016 ADVINI : Invest Securities relève sa recommandation. CF 2015 ADVINI : Invest Securities initie une couverture à 'neutre'. CF Données financières (EUR) CA 2019 271 M EBIT 2019 3,36 M Résultat net 2019 - Dette 2019 175 M Rendement 2019 1,78% PER 2019 26,6x PER 2020 22,6x VE / CA2019 0,91x VE / CA2020 0,89x Capitalisation 73,3 M Graphique ADVINI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADVINI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 25,00 € Dernier Cours de Cloture 19,00 € Ecart / Objectif Haut 31,6% Ecart / Objectif Moyen 31,6% Ecart / Objectif Bas 31,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Antoine Leccia Chairman-Management Board Bernard Jeanjean Chairman-Supervisory Board Frédéric Jeanjean Independent Member-Supervisory Board Brigitte Jeanjean Member-Supervisory Board Marie-Elisabeth Plantade Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ADVINI -27.48% 81 CONSTELLATION BRANDS, INC. -14.85% 30 920 TREASURY WINE ESTATES LIMITED -5.50% 4 375 VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 2.73% 1 175 C&C GROUP PLC -52.03% 754 DELEGAT GROUP LIMITED -1.01% 601