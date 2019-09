AdVini : 16/09/2019 - Rapport Financier Semestriel 2019

Rapport financier Semestriel 2019

Conseil de Surveillance Commissaires aux Comptes Bernard JEANJEAN ERNST & YOUNG Audit Président Représenté par Marie-Thérèse Mercier Brigitte JEANJEAN KPMG Frédéric JEANJEAN Représenté par Stéphane Orlando Vincent RIEU Marie-Elisabeth PLANTADE Pierre GUENANT Jean-Marc LOUBIER Directoire Antoine LECCIA Président Philippe JEANJEAN Censeurs Agro Invest, représenté par Olivier Guize Grands Crus Investissements, représenté par Christophe Blanchy et Cédric Fontaine Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2019 et est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société. 2

Sommaire I - Attestation du Président du Directoire------------------------------------------------------------------------------------------------- p 4 II - Chiffres clés consolidés-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p 5 III - Rapport semestriel d'activité---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p 5 IV - Etats financiers consolidés semestriels résumés---------------------------------------------------------------------------------- p 9 V - Rapport des Commissaires aux comptes--------------------------------------------------------------------------------------------- p 29 3

I - Attestation du Président du Directoire J'atteste, en ma qualité de Président du Directoire de AdVini, qu'à ma connaissance les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation de AdVini et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. St Félix de Lodez, le 6 septembre 2019 Antoine LECCIA Président du Directoire d'AdVini. 4

II - Chiffres clés consolidés Comptes semestriels en millions S1 2019 S1 2018 Var d'euros Chiffre d'affaires 130,49 119,33 9,3% Marge Brute (%CA) 37,7% 39,4% EBITDA 9,08 7,47 21,5% Coût de l'endettement financier -1,06 -0,74 43,2% Résultat financier -1,02 -0,72 42,5% Résultat net - Part du groupe 1,87 1,79 4,6% Capitaux propres 105,00 101,27 Endettement financier net * 173,80 177,85 Taux d'endettement net 166% 176% * hors dettes locatives liées à l'application d'IFRS16. III - Rapport semestriel d'activité Evolution de l'activité L'activité d'AdVini a progressé de +9,3% sur le premier semestre 2019, avec un chiffre d'affaires de 130,5 M€ (+7% à périmètre et change constants, compte tenu de l'entrée de périmètre de Pro Dégustation, leader français des cours d'initiation à la dégustation). En France, l'activité est en croissance de +4% sous l'impulsion de la Grande Distribution. En revanche, le secteur Traditionnel, constitué des grossistes, restaurants et cavistes, est en repli de 3% consécutive à une météo défavorable et aux mouvements sociaux qui ont perdurés dans les grandes villes. La dynamique des trois premiers mois s'est poursuivie au second trimestre sur l'Export, en croissance de +20%, et qui représente désormais la moitié du chiffre d'Affaires d'AdVini. Cette dynamique est particulièrement marquée sur l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord et l'Asie. Nos Marques Maisons de Vins & Châteaux , avec une hausse de 6,8% sur le semestre, représentent désormais 39% des ventes de vins d'AdVini. La division Vins & Services retrouve une forte croissance (+12%), consécutive autant à la croissance sur la France qu'à la montée en puissance de Stellenbosch Vineyards, Afrique du Sud, acquis en 2018. Revue financière La marge brute progresse de 2,2m€ en valeur pour atteindre 49,2m€, bien que légèrement diluée (-170bps) par la hausse de cours sur certaines régions (Vallée du Rhône, Provence). L'EBITDA, à 9,1M€ est en hausse de 21,5% (+15,6% à périmètre et change constant). La marge d'EBITDA s'établit à 7% contre 6,3% l'année dernière à la même période. Cette nouvelle progression de l'EBITDA s'explique principalement par l'augmentation de marge brute, associée à des charges fixes maintenues stables malgré la croissance. 5

