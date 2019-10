AdVini : 16/10/2019 - DP- La sélection vins de fêtes entre 5 et 30

La bouteille SERAC révèle ses facettes telle la GEMME , pierre fine et précieuse.

Une bouteille ciselée au jeu de lumière envoutant spécialement designée pour Maison Jeanjean. Depuis 1870, la Maison bénéficie d'un ancrage familial et local fort, et d'une forte notoriété en France. Elle jouit d'une experience historique du terroir du Languedoc et commercialise des vins de qualité. Maison Jeanjean noue des liens durables avec de nombreuses caves partenaires et dédie son expertise, son savoir-faire et sa capacité d'innovation au service du client.