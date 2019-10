AdVini : 16/10/2019 - DP - Sélection luxe, vins de fêtes

CLOS DE L'ORATOIRE DES PAPES, LES CHORÉGIES,

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Cépages : Grenache et Syrah

Vinification : Egrappage total, foulage partiel selon les cépages, les parcelles et le niveau de maturité. Un sulfitage léger permet un démarrage de la fermentation rapide en moins de 24h mais en douceur avec un maintien de la température entre 15 et 18°C les premiers jours. La suite de la fermentation se poursuit entre 22 et 24°C pour avoir une fermentation lente privilégiant l'extraction variétal et aromatique à l'extraction tannique. Elevage de minimum 18 mois: 80% en demi-muids (600l) et 20% en barriques de 300L.

Dégustation :

Robe : La robe est cerise burlat profonde avec de délicats reflets rubis.

Nez : Dès le premier nez, la puissance de ce vin se révèle. Aux notes de réglisse, de violettes, de cuir, de figue mûre se mêlent des épices aussi douces et piquantes que nombreuses

Bouche : La bouche est tout en puissance et précision mais sans excès de suavité. La structure tannique balance harmonieusement cette puissance à laquelle répondent rondeur en bouche, complexité aromatique et fraicheur.

A déguster accompagné de lapin caramélisé aux épices, d'un plat d'automne composé de cèpes ou de truffes, de gibier.

Où trouver ce coffret : Disponible en boutique Ogier

PVC Coffret Les Chorégies : 650,00€

Contact Presse : Sarah ESTEBAN

Tél: (33)4 90 39 32 47

Mail: Sarah.esteban@ogier.fr