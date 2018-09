AdVini : résultat net stable au 1er semestre

13/09/2018 | 09:45

AdVini publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net part du groupe stable à 1,8 million d'euros, et une marge d'EBITDA améliorée de 0,3 point à 6,3% grâce notamment à la contribution croissante des marques maisons de vins dans le mix produits.



Le chiffre d'affaires progresse de 1,2% à 119,31 millions d'euros, compte tenu d'un effet de périmètre correspondant essentiellement à l'intégration de Stellenbosch Vineyards en Afrique du Sud, et se montre stable à périmètre et taux de change constants.



La croissance de l'activité et des résultats devrait se confirmer sur le second semestre en dépit d'un manque de visibilité tant sur la situation géopolitique et le change que sur le volume de la récolte 2018 et ses éventuelles conséquences sur les cours des vins.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.