AdVini : Invest Securities reste à 'achat'

17/09/2018 | 13:41

Invest Securities maintient son opinion 'achat' et son objectif de cours de 40 euros 'pour prendre en compte la pertinence de la stratégie à moyen terme et la création de valeur via les vignobles détenus en propre'.



Le bureau d'études note que le premier semestre 2018 est marqué par la baisse des ventes réalisées avec la grande distribution et les grossistes du fait de fortes pressions sur les prix, baisse compensée par les bonnes performances à l'export et du Digital & BtoC.



'Les marges résistent bien malgré l'impact des mauvaises récoltes 2017 en Bourgogne, la forte hausse des cours du raisin en Provence et l'impact en année pleine des efforts marketing et commerciaux de 2017', poursuit l'analyste, qui abaisse néanmoins ses prévisions 2018-19.



