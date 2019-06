ADYEN : Oddo BHF démarre le suivi à Alléger

Données financières (€) CA 2019 490 M EBIT 2019 250 M Résultat net 2019 191 M Trésorerie 2019 954 M Rendement 2019 - PER 2019 112,09 PER 2020 79,43 VE / CA 2019 40,7x VE / CA 2020 29,5x Capitalisation 20 936 M Graphique ADYEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADYEN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 684 € Ecart / Objectif Moyen -3,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Pieter van der Does President & Chief Executive Officer Piero S. Overmars Chairman-Supervisory Board Sam Halse Chief Operating Officer Ingo Uytdehaage Chief Financial Officer Arnout Schuijff Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ADYEN 49.29% 23 991 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 18.66% 37 726 WORLDLINE 41.00% 11 221 SIMCORP 45.09% 3 888 GREENSKY INC 31.66% 2 015 INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 24.80% 1 634