Adyen : signe un contrat avec Alibaba

Données financières (EUR) CA 2019 497 M EBIT 2019 261 M Résultat net 2019 206 M Trésorerie 2019 1 505 M Rendement 2019 - PER 2019 96,6x PER 2020 69,6x VE / CA2019 35,7x VE / CA2020 25,9x Capitalisation 19 233 M Graphique ADYEN N.V. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADYEN N.V. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 686,27 € Dernier Cours de Cloture 649,00 € Ecart / Objectif Haut 31,0% Ecart / Objectif Moyen 5,74% Ecart / Objectif Bas -34,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Pieter van der Does President & Chief Executive Officer Piero S. Overmars Chairman-Supervisory Board Sam Halse Chief Operating Officer Ingo Uytdehaage Chief Financial Officer Arnout Schuijff Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ADYEN N.V. 36.62% 21 334 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 33.33% 83 876 WORLDLINE 45.97% 12 426 SIMCORP 36.33% 3 652 HYPOPORT AG 62.96% 1 675 INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 27.52% 1 594