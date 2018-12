Aegon : Oddo reste à l'achat après la journée investisseurs

10/12/2018 | 10:14

Pendant la journée investisseurs organisée par Aegon à New-York jeudi dernier et dédiée à ses activités américaines (qui génèrent plus de 60% du RO du groupe), le CEO d'Aegon est revenu sur la stratégie du groupe.



Suite à cette présentation, Oddo confirme son conseil Achat sur le titre et son objectif de cours de 6,6 E. Le bureau d'analyses indique qu'Aegon devrait présenter en début d'année prochaine ses futurs objectifs financiers, alors qu'il a atteint les objectifs de son plan à horizon 2018.



' Aegon a amélioré sa performance aux Etats-Unis (rendement du capital de 9.0% au T2 18 en ligne avec l'objectif annuel 2018 vs 6.5% en 2015). L'activité américaine d'Aegon (Transamerica) a ainsi réalisé son programme de réduction des coûts (300 M$) avec 2 trimestres d'avance ' souligne Oddo.



Les analyses indiquent que le groupe estime qu'il est désormais important d'investir dans sa modernisation et dans la croissance de ses activités, ces investissements devant augmenter les coûts 2019 du groupe de 100 M$ (investissements qui devraient tendanciellement diminuer les années suivantes).



' Malgré les investissements futurs, la génération de capital normalisée d'Aegon aux E-U devrait augmenter à 1.2 Md$ l'année prochaine (vs 1.1 Md$ cette année et 1.0 Md$/an auparavant), ce qui contribuera à améliorer les perspectives de dividendes en provenance des US ' rajoute Oddo.



