Aegon : accord de règlement avec la SEC

28/08/2018 | 10:05

Aegon annonce que la conclusion d'un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant le problème de modèles quantitatifs de gestion d'actifs mis en oeuvre par ses filiales américaines et d'informations connexes.



L'assureur néerlandais prendra, au titre de cet accord avec le gendarme boursier américain, une charge totale de 97,6 millions de dollars, sachant toutefois qu'il avait déjà inscrit dans ses comptes une provision de 100 millions à ce sujet au dernier trimestre 2017.



