Bénéfice net semestriel en baisse de 46% pour Aegon, qui confirme ses objectifs

Données financières (€) CA 2018 23 029 M EBIT 2018 2 042 M Résultat net 2018 1 360 M Dette 2018 - Rendement 2018 5,28% PER 2018 8,46 PER 2019 7,62 Capi. / CA 2018 0,49x Capi. / CA 2019 0,48x Capitalisation 11 224 M Graphique AEGON Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AEGON Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 5,68 € Ecart / Objectif Moyen 6,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alexander Rijn Wynaendts Chief Executive Officer William L. Connelly Chairman-Supervisory Board Matthew James Rider Chief Financial Officer Mark Bloom Global Chief Technology Officer Ben van der Veer Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AEGON 0.77% 12 791 AXA -13.48% 59 473 PRUDENTIAL -10.60% 58 755 METLIFE -11.27% 44 201 PRUDENTIAL FINANCIAL -16.23% 40 224 MANULIFE FINANCIAL CORP. -6.56% 36 076