USA: Transamerica paie 97,6 millions USD pour avoir trompé des investisseurs

New York (awp/afp) - La société d'investissements et d'assurances Transamerica va verser 97,6 millions de dollars pour solder des poursuites liées à la commercialisation de produits d'investissement basés sur des modèles informatique truffés d'erreurs, a indiqué lundi le gendarme américain de la Bourse.

"Des investisseurs ont placé des milliards de dollars dans des fonds communs de placement et des stratégies utilisant des modèles défectueux développés" par l'une de filiales de Transamerica, Aegon USA Investment Management (AUIM), et conseillés à des clients entre 2011 et 2015 par d'autres entités de l'entreprise, affirme la SEC dans un communiqué.

Ces modèles quantitatifs, qui reposent en général sur des programmes informatiques analysant l'évolution de facteurs multiples et proposant en fonction des stratégies d'investissement, ont été "conçus par un analyste junior d'AUIM inexpérimenté", "contenaient de nombreuses erreurs" et "ne fonctionnaient pas comme promis", accuse l'autorité.

Quand AUIM et Transamerica se sont rendus compte des faiblesses des modèles, "ils ont arrêté de les utiliser sans le dire aux investisseurs ni leur faire part de ces erreurs", ajoute la SEC.

L'autorité a donc poursuivi Transamerica, filiale de l'assureur néerlandais Aegon, pour manquement et lui a ordonné de verser près de 97,6 millions de dollars aux investisseurs floués: une amende de 36,3 millions de dollars et le remboursement aux investisseurs de 61,3 millions de dollars.

afp/jh