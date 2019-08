Aegon : Oddo BHF reste à 'achat', abaisse sa cible

16/08/2019 | 11:00

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Aegon et ajuste son objectif de cours de 5,7 à 5,3 euros, intégrant une révision en baisse d'environ 3-4% du résultat opérationnel estimé pour l'assureur néerlandais sur 2019-21.



'Retraité des différents éléments non récurrents, le RO est légèrement inférieur à notre attente', pointe l'analyste au lendemain de la publication des semestriels, ajoutant qu'Aegon est désormais plus sensible à l'évolution des spreads aux Pays-Bas.



'Malgré ces éléments, le groupe reste solide (forte solvabilité aux Etats-Unis) et nous estimons qu'il se traite à de très faibles multiples', juge toutefois le bureau d'études, restant ainsi à l'achat sur la valeur.



