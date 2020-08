AEGON suspend ses objectifs et réduit son dividende

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'assureur néerlandais AEGON a publié un bénéfice net de 202 millions d'euros lors du premier semestre 2020, en baisse de 67,3% par rapport à la même période il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 13,95 milliards d'euros (-4,3%), dont 8,74 milliards de primes émises (-5,7%) et 4,03 milliards de revenus d'investissements (-1,2%). Le ratio de Solvabilité II a reculé de 6 points par rapport à fin 2019 pour s'établir à 195%, et le ratio combiné des activités non vie a pris 7,7 points à 98%. L'assureur a aussi suspendu ses objectifs 2020 et réduit son dividende à 6 centimes par action.