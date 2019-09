Aegon : va créer une nouvelle division internationale

23/09/2019 | 11:13

Le groupe d'assurance néerlandais Aegon va créer une division internationale dans le but d'accélérer la croissance et de tirer davantage parti des synergies transfrontalières.



La société regroupera ses activités en Europe du Sud et de l'Est, ainsi qu'en Asie dans le cadre de la nouvelle unité d'Aegon International, qui sera créée le 1er janvier 2020.



L'unité sera dirigée par Marco Keim, qui dirige actuellement les activités en Europe continentale.



Cela signifie que le poste de Directeur général d'Aegon Asia cessera d'exister. Andrew Byrne, l'actuel Directeur général d'Aegon Asia, quittera donc le groupe en 2020.



Dans le cadre de cette restructuration, Maarten Edixhoven, Directeur général d'Aegon aux Pays-Bas, sera désormais directement rattaché au Directeur général d'Aegon, Alex Wynaendts, et sera nommé au conseil de direction du groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.