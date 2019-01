Aena : un consensus trop conservateur, selon Credit suisse

03/01/2019 | 11:33

Credit suisse a confirmé ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action de l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena, dont la croissance pourrait dépasser les attentes du marché. Maintenu à 170 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse supérieur à 20%.



Les analystes sont persuadés que la progression du trafic de passagers d'Aena sera, en 2019, plus importante que le consensus ne l'anticipe. Cette année, la direction vise prudemment une hausse d'environ 2% (à plus ou moins 0,5 point de pourcentage). Le consensus se situe au-dessus de ce niveau, mais reste inférieur aux attentes de Credit suisse : + 4,6%, dont + 6% durant le seul premier semestre. Les analystes soulignent que dans ces conditions, même si le trafic venait à stagner au 2e semestre, la progression sur l'année (2,7%) dépasserait toujours la 'guidance' d'Aena.



D'ailleurs, Credit suisse n'exclut pas qu'Aena relève sa prévision de trafic pour 2019 lors de la publication des comptes de 2018, le 25 février prochain.







