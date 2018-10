Aena : en hausse de 1,5%, un analyste passe à l'achat

05/10/2018 | 14:01

Le titre progresse de plus de 1,5% profitant de l'analyse positive de Credit Suisse. Précédemment neutre sur l'action de l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena, Credit suisse est passé à l'achat ('surperformance') ce matin, en pointant notamment la croissance à venir du trafic de passagers. Bien que réduit de 8% à 167 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de 15%.



Après une baisse d'environ 14% depuis le début de l'année, Aena 'semble désormais le moins valorisé des opérateurs aéroportuaires européens en termes de rendement offert par le dividende, de cash flow libre et de PER', calculent les analystes.



Or en 2019, le trafic accueilli par les aéroports d'Aena devrait augmenter de 4,6%, pronostique Credit suisse, qui vise en conséquence un CA et un résultat d'exploitation supérieurs à ceux attendus par le consensus.



L'action pourrait donc connaître un mouvement de réappréciation ('re-rating'), d'autant que son rendement supérieur à 5% paraît soutenable, 'ce qui pourrait susciter l'intérêt des fonds d'investissement'. Credit suisse estime d'ailleurs que contrairement aux craintes exprimées par certains analystes, le nouveau gouvernement espagnol ne remettra probablement pas en cause la politique du groupe (contrôlé par l'Etat) visant à distribuer 80% de ses profits en coupons d'ici 2020.



