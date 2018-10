Aena : Credit suisse toujours à l'achat

11/10/2018 | 11:21

Credit suisse confirme son conseil d'achat sur l'action de l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena, qui en six mois a perdu le cinquième de sa valeur. L'objectif de cours est ajusté de 167 à 170 euros sur des prévisions de croissance un peu plus optimistes. Soit un potentiel de hausse de l'ordre de 25%.



Certes, les analystes estiment 'décevantes' les prévisions de résultat formulées hier par le groupe à l'occasion de la présentation de son plan stratégique 2018/2021. Leur estimation de résultat d'exploitation pour 2019 est ainsi ramenée de 2 à 1,9 milliards d'euros, même si celles d'activité sont légèrement relevées.



La direction d'Aena anticipe, en 2019, une croissance du trafic d'environ 2%. Credit suisse continue pour sa part de miser sur un taux de 4,6% grâce à l'augmentation (+ 11%) des capacités pendant l'hiver 2018/2019. Le bureau d'études s'attend d'ailleurs à une nette progression du trafic durant la saison froide, ce qui devrait entraîner le consensus à la hausse.



Sans omettre de citer 'les risques macroéconomiques et géopolitiques', notamment celui d'un 'Brexit dur' qui serait pénalisant pour le trafic provenant du Royaume-Uni.













