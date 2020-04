Aena : Credit Suisse passe à 'surperformance'

06/04/2020 | 12:07

L'analyste Credit Suisse annonce ce lundi revoir à la hausse sa recommandation sur le titre Aena, passant de 'neutre' à 'surperformance'.



En revanche, il revoit à la baisse son objectif de cours sur la valeur, passant de 168 à 148 euros.



'Le titre est pénalisé par les problèmes de liquidité et de trafic, mais notre analyse montre que sa liquidité est bien placée pour traverser la tempête et que son activité bénéficie d'une résilience inhérente', estime le broker.



