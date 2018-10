Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ADP (ex-Aéroports de Paris) a lancé le placement d'un emprunt obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à 20 ans. L’opération comprend un taux annuel de 2,125% et un remboursement in fine. La date de règlement est le 11 octobre prochain et celle d’échéance finale est fixée au 11 octobre 2038.