ADP : révise à la hausse sa prévision d'EBITDA 2018

30/07/2018 | 18:25

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit en hausse de 640 millions d'euros, à 2 099 millions d'euros sur le 1er semestre 2018.



Le groupe profite principalement de l'intégration globale des résultats de TAV Airports depuis le second semestre de l'année 2017, qui contribue au chiffre d'affaires à hauteur de 544 millions d'euros.



Il profite également de la croissance du produit des redevances aéronautiques à Paris Aéroport (+ 4,5 %, à 526 millions d'euros).



L'EBITDA consolidé du groupe s'élève à 815 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant ressort à 469 millions d'euros, en hausse de 127 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe (RNPG) s'inscrit à 205 millions d'euros, en hausse de 43 millions d'euros.



Le groupe révise sa prévision d'EBITDA consolidé en une hausse comprise entre + 17 % et + 22 % en 2018 (contre entre + 10 % et + 15 %) par rapport à 2017.



