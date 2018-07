AEROPORTS DE PARIS : plus optimiste sur son objectif d'Ebitda

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aéroports de Paris a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe de 205 millions d'euros, en progression de 26,9%, et un Ebitda de 815 millions d'euros, en progression de 33,6%. Les résultats bénéficient de l'effet positif de l'intégration globale de TAV Airports depuis le second semestre 2017 et d'Airport International Group (AIG) depuis le deuxième trimestre 2018. Hors ces intégrations, l'Ebitda s'élève à 571 millions d'euros, en baisse 6,3 %, du fait de la plus-value de 63 millions liée aux bâtiments du hub cargo enregistrée au premier semestre 2017.Le chiffre d'affaires a atteint 2,1 milliards d'euros, en hausse de 43,9 %. Hors intégration de TAV Airports et AIG, le chiffre d'affaires est en croissance de 3,0 %, à 1,502 milliard d'euros.Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris – Groupe ADP, a déclaré : "Le trafic du Groupe ADP a progressé de 10,9 % pour atteindre 130,4 millions de passagers au 1er semestre 2018 ".Aéroports de Paris vise désormais un Ebitda consolidé en hausse comprise entre 17 % et 22 % en 2018 contre de +10 % à + 15 % auparavant, avec l'effet année pleine de l'intégration globale de TAV Airports et l'effet de l'intégration globale d'AIG. L'Ebitda de TAV Airports est en effet anticipé en augmentation de 14 % à 16 % en 2018 contre de + 5 % à + 7 % précédemment. Il devrait en effet connaître une croissance du trafic supérieure à 30 % alors qu'il était anticipé en progression de 10% à 12%.Hors intégration globale de TAV Airports et d'AIG, l'Ebitda consolidé est toujours anticipé en progression de + 2,5 % à + 3,5 %.Enfin, le groupe a maintenu son objectif d'un taux de distribution de 60 % du résultat net part du groupe 2018 pour le dividende