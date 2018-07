Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Afin de développer ses activités d'investissements, d'ingénierie et d'opérations aéroportuaires, le groupe ADP (ex-Aéroports de Paris) a fait l'acquisition, via sa filiale ADP International, de Merchant Aviation, un bureau d'études basé à New York et New Jersey. L'expertise de ce bureau d'études en matière de consulting en planning stratégique vient notamment compléter l'offre de services d'ADP Ingénierie et renforcer la présence du groupe ADP sur le marché nord-américain. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.Fondé en 2015 par Kiran Merchant, ancien Chief of Aviation Planning Division à la Port Authority de New York et New Jersey, Merchant Aviation est un bureau d'études en forte croissance, spécialisé dans le domaine de l'aviation, qui a travaillé sur plus de 50 aéroports dans le monde.Son expérience inclut le conseil en vision stratégique, la planification aéroportuaire et les études de faisabilité financière, avec de nombreuses références : New York/New Jersey, Dallas-Fort Worth, Fort Lauderdale, San Francisco, Seattle, Boston, etc.Merchant Aviation est un partenaire ancien d'ADP Ingénierie puisque les deux entreprises avaient initié en 2016 un accord de partenariat stratégique.