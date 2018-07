Aeroports de Paris : ADP relève ses objectifs 2018, les résultats en hausse au S1 grâce à TAV et AIG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, Aéroports de Paris, a relevé lundi ses objectifs après avoir enregistré une hausse de l'ensemble de ses agrégats financiers au premier semestre grâce à l'intégration des résultats du gestionnaire aéroportuaire turc TAV Airports et d'Airport International Group (AIG), concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia d'Amman.

ADP table désormais sur une hausse de son EBITDA (excédent brut d'exploitation) consolidé entre 17 et 22% en 2018, contre 10 à 15% précédemment. Une révision elle-même induite par les nouveaux objectifs du groupe concernant TAV Airports. ADP a en effet revu à la hausse sa prévision de trafic pour TAV, à plus de 30% en 2018, contre une hausse comprise entre 10 et 12% auparavant, de même que sa prévision d'EBITDA, tablant sur une fourchette de +14 à 16% (contre un intervalle de +5 à +7% précédemment). La société tricolore a maintenu son hypothèse de croissance du trafic pour les aéroports parisiens pour 2018 entre 2,5 et 3,5% ainsi que sa prévision d'EBITDA hors intégration de TAV Airports et d'AIG attendu en hausse de 2,5 à 3,5%.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net du groupe s'est élevé à 205 millions d'euros contre 161 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel courant, en incluant les mise en équivalence opérationnelles, s'est élevé à 469 millions d'euros contre 341 millions d'euros au premier semestre 2017, soit une hausse de 37,4%. Il inclut notamment un effet périmètre de 115 millions d'euros résultant de la consolidation de TAV Airports et un impact positif de 23 millions d'euros lié à la revalorisation des 9,5% de participation que le groupe détenait dans AIG avant de monter à 51% en avril dernier.

Le trafic passager d'ADP a progressé de 10,9% sur un an sur les six premiers mois de l'année et de 3% pour les seuls aéroports parisiens, chiffre qui inclut l'impact des grèves. Hors grèves, le trafic dans les aéroports parisiens a progressé de 4,5% au premier semestre, souligne ADP.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 44% à 2,1 milliards d'euros. Hors intégration de TAV et AIG, les revenus d'ADP ont augmenté de 3% sur un an à 1,5 milliard d'euros.

Les activités aéronautiques, qui incluent les redevances perçues auprès des compagnies aériennes, ont vu leurs revenus progresser de 3% sur un an à 906 millions d'euros. ADP a également profité d'une bonne dynamique dans ses activités commerciales, qui ont connu une croissance de 3,3% sur un an à 478 millions d'euros.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 2,047 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant de 514 millions d'euros.

"Les résultats du premier semestre sont solides sur l'ensemble des activités", a déclaré le PDG du groupe Augustin de Romanet, cité dans un communiqué.

Le gouvernement a présenté en juin le projet de loi PACTE permettant à l'Etat d'opérer des cessions au capital de trois entreprises dont ADP. Pour ce dernier, cela reviendrait à privatiser le groupe dans la mesure où l'Etat détient 50,6% du capital. Le groupe de concessions Vinci, qui détient déjà 8% du capital d'ADP, a déclaré à plusieurs reprises être intéressé par une augmentation de sa participation dans l'exploitant des aéroports parisiens. Les nombreuses modalités d'une telle opération doivent néanmoins encore être affinée.

