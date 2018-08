Aeroports de Paris : Agenda economique du mardi 14 août

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 07h30 Taux de chômage au sens du BIT / T2 - 08h45 Indice des prix à la consommation / juillet (définitif) PEKIN : - Production industrielle, ventes au détail, investissements / juillet BERLIN : - 08h00 PIB / T2 (1ère estimation) - 08h00 Inflation / juillet (définitif) - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / août LONDRES : - 10h30 Demandeurs d'emploi, taux de chômage, salaires / juillet BRUXELLES : - 11h00 PIB de la zone euro / T2 (estimation flash) - 11h00 Production industrielle en zone euro / juin WASHINGTON : - 14h30 Prix import-export / juillet SOCIÉTÉS : PARIS : - Groupe ADP / trafic de juillet (après Bourse) NEW YORK : - Home Depot / résultats du T2 (avant Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

