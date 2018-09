Aeroports de Paris : La Française des jeux en première ligne des cessions de l'Etat, selon Le Maire

"La Française des Jeux, ce sera le plus simple et c'est ce qui va démarrer les privatisations d'ici quelques mois", a dit le ministre de l'Economie et des Finances sur LCI.

La Française des Jeux est la seule entreprise non cotée concernée par ces cessions, qui doivent également porter sur une partie de la participation de l'Etat dans Engie et une part majoritaire du capital d'ADP.

Elles sont intégrées au projet de loi Pacte dont l'Assemblée nationale entame l'examen en commission ce mercredi.

"Nous verrons quel sera le calendrier", a encore indiqué Bruno Le Maire. "Il faut d'abord l'accord du Parlement sur ADP, sur la Française des Jeux et sur la participation de l'Etat dans Engie. Il faut demander l'accord dans la loi et ensuite il y aura le calendrier de cession au cours de l'année 2019."

Sur Radio Classique, Augustin de Romanet, le PDG d'ADP, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la vente par l'Etat d'une partie de son capital soit lancée avant mi-février 2019, date de publication des résultats annuels du groupe.

(Yann Le Guernigou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AÉROPORTS DE PARIS -0.31% 190.2 20.25% ENGIE -1.67% 12.38 -12.17%