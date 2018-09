COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 12 septembre 2018

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'août 2018

En août 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,2 % par rapport au mois d'août 2017 avec 10,2 millions de passagers accueillis, dont 7,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,5 %) et 3,1 millions à Paris-Orly (+ 3,6 %).

Sur les mois de juillet et août, le trafic dans les aéroports parisiens s'est élevé à 20,6 millions de passagers, contre 19,9 millions l'an dernier, établissant un nouveau record sur cette période. À noter que Paris-Charles de Gaulle a enregistré une journée historique le 12 août 2018 avec 248 466 passagers accueillis.

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 5,3 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 10,6 %), Asie-Pacifique (+ 9,5 %), DOM-COM (+ 5,8 %), Moyen-Orient (+ 4,4 %) et Amérique Latine (+ 1,2 %). Seul le faisceau Afrique est en retrait (- 0,3 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression de 4,0 % ;

Le trafic France est en croissance de 1,1 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 3,2 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 21,4 %, en retrait de 1,7 point par rapport à août 2017.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,2 % avec un total de 70,6 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 3,5 %. Le taux de correspondance s'établit à 21,1 %, en diminution de 1,5 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 39,8 % sur le mois d'août 2018 et de 35,2 % depuis le début de l'année, comprenant, à compter du mois de mai 2018, le trafic de l'aéroport d'Antalya, dans lequel TAV Airports a pris une participation.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 5,9 % sur le mois d'août 2018 et de 9,5 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 6,8 % sur le mois d'août 2018 et de 7,2 % depuis le début de l'année.

Passagers Août 2018 Var. 18/17 Jan.- Août 2018 Var. 18/17 12 mois

glissants Var. 18/17 Paris-CDG 7 163 347 + 4,5 % 48 237 737 + 3,4 % 71 056 849 + 4,1 % Paris-Orly 3 084 319 + 3,6 % 22 333 589 + 2,9 % 32 674 066 + 2,1 % Total Paris Aéroport 10 247 666 + 4,2 % 70 571 326 + 3,2 % 103 730 915 + 3,5 % Santiago du Chili 1 883 690 + 5,9 % 15 243 241 + 9,5 % 22 751 939 + 10,8 % Amman 1 002 010 + 6,8 % 5 804 735 + 7,2 % 8 302 523 + 7,1 % Istanbul Atatürk 6 628 038 - 0,2 % 45 605 870 + 8,7 % 67 385 582 + 9,2 % Antalya 4 839 092 + 14,7 % 21 539 388 + 22,1 % 29 825 273 + 24,5 % Ankara Esenboga 1 477 709 - 7,2 % 11 759 673 + 18,9 % 17 711 725 + 22,6 % Izmir 1 386 332 + 4,3 % 9 224 851 + 9,5 % 13 625 959 + 9,7 % Milas-Bodrum 784 788 + 18,7 % 3 057 628 + 21,5 % 4 051 176 + 18,6 % Gazipasa 182 511 + 60,4 % 849 876 + 55,7 % 1 127 348 + 49,5 % Médine 787 632 - 14,8 % 5 678 973 + 7,1 % 8 182 742 + 11,8 % Tunisie 446 804 + 39,4 % 1 721 111 + 54,2 % 2 288 864 + 45,0 % Géorgie 581 864 + 11,7 % 2 983 556 + 23,7 % 4 226 984 + 27,9 % Macédoine 274 169 + 10,3 % 1 589 375 + 18,7 % 2 277 654 + 18,5 % Zagreb (1) 372 590 + 7,2 % 2 327 420 + 14,4 % 3 384 336 + 14,3 % Total TAV Airports (2) 17 761 529 + 39,8 % 102 109 505 + 35,2 % 141 573 542 + 28,9 % Total TAV Airports retraité (3) 17 761 529 + 5,0 % 106 337 721 + 14,1 % 154 087 643 + 15,2 %

(1) Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

(2) TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.

(3) Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma).

Mouvements d'avions Août 2018 Var. 18/17 Jan.-Août 2018 Var.18/17 12 mois

glissants Var. 18/17 Paris-CDG 45 144 + 2,5 % 318 759 0,0 % 475 684 + 0,1 % Paris-Orly 20 145 + 3,8 % 152 399 - 1,3 % 227 026 - 2,4 % Total Paris Aéroport 65 289 + 2,9 % 471 158 - 0,4 % 702 710 - 0,7 % Santiago du Chili 12 436 + 5,8 % 98 917 + 9,0 % 148 644 + 11,5 % Amman 8 302 + 8,8 % 52 365 + 3,0 % 75 566 + 1,3 % Istanbul Atatürk 41 924 - 0,6 % 304 634 + 4,3 % 462 055 + 5,5 % Antalya 26 368 + 15,5 % 126 478 + 24,0 % 179 683 + 27,3 % Ankara Esenboga 9 263 - 9,9 % 76 559 + 12,6 % 115 283 + 15,0 % Izmir 8 542 + 4,3 % 57 013 + 6,0 % 86 082 + 7,3 % Milas-Bodrum 4 910 + 17,8 % 19 750 + 21,1 % 26 696 + 16,8 % Gazipasa 1 165 + 59,4 % 5 612 + 53,4 % 7 615 + 46,0 % Médine 6 235 - 13,0 % 42 069 + 8,0 % 61 167 + 9,3 % Tunisie 2 572 + 36,7 % 11 064 + 37,6 % 15 037 + 26,5 % Géorgie 5 148 + 9,5 % 29 600 + 20,2 % 42 888 + 25,0 % Macédoine 2 231 + 2,2 % 13 415 + 12,4 % 19 605 + 12,9 % Zagreb 4 393 + 6,2 % 29 259 + 5,3 % 43 051 + 4,6 % Total TAV Airports (1) 112 751 + 31,7 % 685 818 + 25,8 % 976 322 + 21,0 % Total TAV Airports retraité (2) 112 751 + 4,0 % 715 453 + 10,6 % 1 059 162 + 11,7 %

(1) TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.

(2) Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma).

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2018

Var. 18/17 Part dans

trafic total Jan.- Août 2018

Var. 18/17 Part dans

trafic total France + 1,1 % 13,1 % - 2,2 % 15,3 % Europe + 4,0 % 43,0 % + 3,2 % 43,8 % Autre International



dont + 5,3 % 43,9 % + 5,5 % 40,9 % Afrique - 0,3 % 12,4 % + 4,1 % 11,3 % Amérique du Nord + 10,6 % 12,3 % + 7,1 % 10,4 % Amérique Latine + 1,2 % 2,7 % - 1,6 % 3,0 % Moyen-Orient + 4,4 % 5,5 % + 7,2 % 5,3 % Asie-Pacifique + 9,5 % 6,3 % + 4,9 % 6,5 % DOM-COM + 5,8 % 4,6 % + 9,0 % 4,4 % Total Paris Aéroport + 4,2 % 100 % + 3,2 % 100 %

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2018 Var. 18/17 Jan.- Août 2018 Var. 18/17 Passagers en correspondance(1) 1 057 420 - 3,2 % 7 462 147 - 3,5 % Taux de correspondance 21,4 % - 1,7 pt 21,1 % - 1,5 pt Taux de remplissage 88,5 % + 1,3 pt 86,3 % + 2,2 pt

(1) Passagers au départ

