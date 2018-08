Aeroports de Paris : Trafic du mois de juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 14 août 2018

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de juillet 2018

En juillet 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 3,7 % par rapport au mois de juillet 2017 avec 10,4 millions de passagers accueillis, dont 7,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,2 %) et 3,2 millions à Paris-Orly (+ 2,6 %).

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 5,1 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 11,5 %), Asie-Pacifique (+ 5,5 %), DOM-COM (+ 5,2 %), Moyen-Orient (+ 3,7 %) et Afrique (+ 0,7 %). Le seul faisceau en retrait est l'Amérique Latine (- 1,0 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression de 3,4 % ;

Le trafic France est en croissance de 0,9 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 3,1 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 18,8 %, en retrait de 1,3 point par rapport à juillet 2017.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,1 % avec un total de 60,3 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 3,6 %. Le taux de correspondance s'établit à 21,1 %, en diminution de 1,4 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 47,8 % sur le mois de juillet 2018 et de 34,1 % depuis le début de l'année, comprenant, à compter du mois de mai 2018, le trafic de l'aéroport d'Antalya, dans lequel TAV Airports a pris une participation.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 8,7 % sur le mois de juillet 2018 et de 9,9 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 5,7 % sur le mois de juillet 2018 et de 7,2 % depuis le début de l'année.

Passagers Juil. 2018 Var. 18/17 Jan.- Juil. 2018 Var. 18/17 12 mois glissants Var. 18/17 Paris-CDG Paris-Orly 7 152 063 3 243 535 + 4,2 % + 2,6 % 41 075 251 19 248 981 + 3,2 % + 2,8 % 70 751 444 32 567 606 + 4,2 % + 1,9 % Total Paris Aéroport 10 395 598 + 3,7 % 60 324 232 + 3,1 % 103 319 050 + 3,4 % Santiago du Chili 2 083 563 + 8,7 % 13 341 220 + 9,9 % 22 628 055 + 11,2 % Amman 918 207 + 5,7 % 4 802 725 + 7,2 % 8 238 940 + 8,5 % Istanbul Atatürk 6 419 561 - 0,2 % 38 977 832 + 10,4 % 67 399 497 + 10,4 % Antalya 4 891 918 + 19,2 % 16 700 296 + 24,4 % 29 205 920 + 30,1 % Ankara Esenboga 1 548 877 - 1,4 % 10 281 964 + 23,9 % 17 826 334 + 26,8 % Izmir 1 376 719 + 7,0 % 7 838 519 + 10,5 % 13 569 006 + 10,3 % Milas-Bodrum 774 157 + 19,6 % 2 272 840 + 22,6 % 3 927 766 + 16,5 % Gazipaşa 189 049 + 67,0 % 667 365 + 54,5 % 1 058 652 + 42,3 % Médine 752 721 + 44,4 % 4 891 341 + 11,8 % 8 319 969 + 15,9 % Tunisie 436 359 + 58,3 % 1 274 307 + 60,2 % 2 162 525 + 41,5 % Géorgie 539 694 + 14,5 % 2 401 192 + 27,1 % 4 165 720 + 32,5 % Macédoine 273 623 + 18,8 % 1 315 206 + 20,6 % 2 252 132 + 20,0 % Zagreb(1) 379 193 + 7,9 % 1 850 831 + 9,7 % 3 255 410 + 11,5 % Total TAV Airports(2) 17 581 871 + 47,8 % 84 243 477 + 34,1 % 136 409 091 + 26,1 % Total TAV Airports retraité(3) 17 581 871 + 9,9 % 88 471 693 + 16,0 % 153 142 931 + 17,2 %

(1)Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

(2)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.

(3)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma).

Mouvements d'avions Juil. 2018 Var. 18/17 Jan.-Juil. 2018 Var.18/17 12 mois glissants Var. 18/17 Paris-CDG Paris-Orly 44 797 21 453 + 2,8 % + 1,0 % 273 612 132 252 - 0,4 % - 2,0 % 474 582 226 285 - 0,2 % - 3,1 % Total Paris Aéroport 66 250 + 2,2 % 405 864 - 0,9 % 700 867 - 1,2 % Santiago du Chili 13 152 + 5,6 % 86 481 + 9,5 % 147 957 + 12,0 % Amman 7 762 + 6,3 % 44 063 + 2,0 % 74 897 + 1,2 % Istanbul Atatürk Antalya Ankara Esenboga Izmir Milas-BodrumGazipaşaMédine Tunisie Géorgie Macédoine Zagreb 41 213 27 115 9 817 8 474 4 845 1 172 5 735 2 553 5 036 2 151 4 461 - 0,6 % + 22,8 % - 3,8 % + 6,8 %

+ 22,4 %

+ 65,5 %

+ 29,2 %

+ 51,6 %

+ 13,5 %

+ 9,0 %

+ 7,2 % 262 710 100 110 67 296 48 471 14 840 4 447 35 834 8 492 24 454 11 184 24 866 + 5,1 %

+ 26,5 %

+ 16,6 %

+ 6,3 %

+ 22,2 %

+ 51,9 %

+ 12,7 %

+ 37,9 %

+ 22,8 %

+ 14,6 %

+ 5,1 % 462 290 176 152 116 306 85 727 25 955 7 181 62 096 14 347 42 442 19 558 42 796 + 5,8 %

+ 31,3 %

+ 18,4 %

+ 7,6 %

+ 13,9 %

+ 38,1 %

+ 12,6 %

+ 22,6 %

+ 28,4 %

+ 14,8 %

+ 4,3 % Total TAV Airports(1) 112 572 + 39,1 % 573 069 + 24,7 % 949 173 + 18,5 % Total TAV Airports retraité(2) 112 572 + 9,3 % 602 704 + 11,9 % 1 054 850 + 12,8 %

(1)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.

(2)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma). Répartition géographique Juil. 2018 Part dans Jan.- Juil. 2018 Part dans trafic total Paris Aéroport(Paris-CDG et Paris-Orly) Var. 18/17 trafic total Var. 18/17 France Europe Autre Internationaldont Afrique Amérique du Nord Amérique Latine Moyen-Orient Asie-Pacifique DOM-COM + 0,9 % + 3,4 % + 5,1 % + 0,7 % + 11,5 % - 1,0 % + 3,7 % + 5,5 % + 5,2 % 14,8 % 43,4 % 41,8 % 11,4 % 12,2 % 2,6 % 5,1 % 6,1 % 4,5 % - 2,6 % + 3,1 % + 5,5 % + 5,0 % + 6,5 % - 2,0 % + 7,7 % + 4,2 % + 9,6 % 15,7 % 43,9 % 40,4 % 11,1 % 10,1 % 3,0 % 5,3 % 6,5 % 4,4 % Total Paris Aéroport + 3,7 % 100 % + 3,1 % 100 % Paris Aéroport(Paris-CDG et Paris-Orly) Juil. 2018 Var. 18/17 Jan.- Juil. 2018 Var. 18/17 Passagers en correspondance(1)Taux de correspondance Taux de remplissage 1 047 222 18,8 % 89,2 % - 3,1 % - 1,3 pt + 1,5 pt 6 404 598 21,1 % 85,9 % - 3,6 % - 1,4 pt + 2,3 pt

(1)Passagers au départ

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.

En 2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International.

Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros.

