Groupe ADP : ouverture de l'extension du hall 1 d'Orly Ouest

01/08/2018 | 14:29

Le groupe ADP annonce ce jour procéder à l'inauguration, dans le hall 1 d'Orly Ouest, d'un nouveau bâtiment de 6 000 m².



Équipée de 4 nouveaux postes avions moyens porteurs, cette extension a été rendue nécessaire par le développement régulier du nombre de passagers de Paris-Orly. Elle permet d'augmenter les surfaces pour l'embarquement et le débarquement mais également la capacité du Hall 1. Celle-ci passe de 4,8 à 5,5 millions de passagers par an.



'Cette nouvelle salle d'embarquement s'intègre dans un vaste plan de transformation de l'aéroport Paris-Orly. D'ici à 2020, l'aéroport aura totalement changé de physionomie, la qualité de l'accueil et des installations se sera améliorée, les accès et déplacements des passagers auront été fluidifiés', indique Régis Lacote, directeur de l'aéroport Paris-Orly.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.