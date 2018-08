COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris-Orly, le1eraoût2018

Modernisation de l'aéroport Paris-Orly

Ouverture de l'extension du Hall 1 du terminal Ouest

Le Groupe ADP inaugure, dans le Hall 1 d'Orly Ouest, un nouveau bâtiment de 6 000 m². Cette extension, équipée de 4 nouveaux postes avions moyens porteurs, permet d'accueillir plus d'avions au contact du terminal. Rendue nécessaire par le développement régulier du nombre de passagers de Paris-Orly, cette nouvelle infrastructure améliore la qualité de l'accueil en augmentant les surfaces pour l'embarquement et le débarquement mais également la capacité du Hall 1 qui passe de 4,8 à 5,5 millions de passagers par an.

"Cette nouvelle salle d'embarquement s'intègre dans un vaste plan de transformation de l'aéroport Paris-Orly. D'ici à 2020, l'aéroport aura totalement changé de physionomie, la qualité de l'accueil et des installations se sera améliorée, les accès et déplacements des passagers auront été fluidifiés", souligne Régis Lacote, directeur de l'aéroport Paris-Orly.

La salle d'embarquement de l'extension du hall 1

Aménagements et services

L'aménagement de la salle d'embarquement permet une meilleure lisibilité des fonctions : un sol en marbre dans les zones de circulation, de la moquette autours des sièges et des services, une allée principale de circulation suffisamment large (6 mètres) pour permettre aux passagers de se déplacer aisément d'un bout à l'autre.

Le Groupe ADP a utilisé, pour l'ambiance et le design du lieu, des matériaux naturels tels que le bois pour habiller les murs et a largement ouvert le bâtiment sur la lumière naturelle et les avions.

Pour répondre aux besoins et attentes des passagers, trois nouveaux commerces ont été ouverts : une boutique Relay, une zone duty-free Alcool-Tabac-Parfum-Art de vivre et un espace de restauration Paul. En complément, une offre de services est disponible en salle d'embarquement : des espaces enfants, de jeux Playstation, de recharge pour les téléphones et smartphones, un piano en libre-service, une terrasse fumeurs en extérieur.

Ce hall accueille les passagers pour les destinations Schengen des compagnies HOP! Air France, Air France, Air Malta, Alitalia, Ibéria, TAP et Vueling.

Un bâtiment exemplaire qui s'inscrit dans la démarche RSE du Groupe ADP

En matière environnementale, l'ensemble du bâtiment est équipé de luminaires de type LED - pour le hall, l'éclairage des aires avions, le balisage et l'éclairage routier ; les éclairages intérieurs sont associés à des systèmes de gestion intelligente avec détecteur de présence et de luminosité, horloges etc. ; les moteurs des centrales de traitement d'air disposent de vitesses variables et d'un système de préservation de l'énergie.

Au niveau de l'engagement sociétal, les principaux marchés de travaux du projet ont intégré une clause d'insertion sociale prescrivant la réalisation de 10 000 heures de travail par des personnes défavorisées (demandeurs d'emploi longue durée, allocataires du RSA, etc.). Ce quota d'heures a été entièrement réalisé.

