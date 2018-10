ADP : Oddo conserve une opinion Neutre

08/10/2018 | 10:08

Le projet de privatisation d'ADP a passé un cap avec l'adoption jeudi dernier en première lecture à l'assemblée nationale.



Oddo conserve une opinion Neutre et un objectif de cours de 171 E (valorisation fondamentale de 149 E et prime de 15%). Le bureau d'analyses estime qu'une étape vient d'être franchie mais de nombreuses incertitudes demeurent dont certaines peuvent avoir un impact notable sur la valorisation finale.



' Le respect de l'agenda permettrait de conserver le calendrier que nous avions évoqué cet été, à savoir le lancement de l'appel d'offre à la fin du S1 2019 et un closing de l'opération (cession des titres) au tout début de 2020 ' indique Oddo.



' Nous pensons que d'autres zones d'ombre demeurent à l'image i/ de la part des titres détenus par l'Etat qui sera réservée aux particuliers, ii/ des modalités de cession de la participation (50.6%) de l'Etat i.e. intégralité, plusieurs blocs minoritaires, recherche d'un majoritaire... ou encore iii/ de la certitude du transfert de l'indemnité de perte de perpétuité aux actionnaires minoritaires d'ADP via un dividende exceptionnel ' rajoute le bureau d'analyses.



