AEVIS VICTORIA SA: Action splittée, cinq fois plus d'actions en circulation



07.06.2019

Fribourg, 7 juin 2019

Les distributions ordinaire et extraordinaire qui seront versées le 1er juillet 2019 seront de CHF 1.10 par action (date ex le 29 mai 2019, avant le split) et de CHF 0.76 par action (date ex le 26 juin 2019, après le split).

Le 27 mai 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire d'AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a accepté le split d'une action existante en cinq nouvelles actions. La conversion prend effet aujourd'hui à la bourse SIX Swiss Exchange, augmentant le nombre d'actions en circulation à 78'591'035, chaque action ayant avec une valeur nominale de CHF 1. Le nouveau numéro de Valeur est le 47 863 410 et le nouveau numéro ISIN est le CH0478634105. Ce split a pour but d'augmenter la liquidité et l'attractivité du titre pour les petits investisseurs. AEVIS versera le 1er juillet 2019 une distribution issue des réserves de capital de CHF 1.10 par action détenue le 29 mai 2019 (date ex avant le split) ainsi qu'une distribution extraordinaire issue des réserves de capital de CHF 0.76 par action détenue le 26 juin 2019 (date ex après le split). Ces distributions sont exemptes d'impôt pour les personnes privées domiciliées en Suisse.

Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Presse et Relations Investisseurs: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS VISTORIA sont Swiss Medical Network, le 2e groupe d'hôpitaux privés en Suisse ; Victoria-Jungfrau Collection AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (19%), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS VICTORIA est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW).

