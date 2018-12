EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Investissement

AEVIS VICTORIA SA: Baloise devient actionnaire de référence à 20% d'Infracore SA (ex- Swiss Healthcare Properties) filiale d'AEVIS VICTORIA SA



28.12.2018 / 07:00 CET/CEST

Communiqué de presse

Fribourg, le 28 décembre 2018

Baloise prend une participation stratégique de 20% dans Infracore SA, société dédiée à l'immobilier et l'infrastructure de santé en Suisse. AEVIS VICTORIA vend cette participation de 20% pour CHF 86.5 millions et conserve, à ce stade, 80% du capital-actions. Cette transaction valorise Infracore à CHF 852.5 millions (dette financière nette comprise). Baloise met également à disposition d'Infracore un financement sous forme d'un emprunt obligataire de CHF 100 millions d'une durée de 3 ans et avec un coupon de 1.50%. Générale Beaulieu Immobilière SA (Clinique Générale Beaulieu à Genève) Swiss Hospitality Properties SA (Hôtels Victoria Jungfrau à Interlaken et Eden au Lac à Zurich) ne sont pas concernées par la transaction.

Infracore SA (ex-Swiss Healthcare Properties SA) est la première société d'investissement spécialisée dans l'immobilier et l'infrastructure hospitalière en Suisse. Infracore détient les immeubles des cliniques de Swiss Medical Network SA depuis 2006 et a été intégrée dans AEVIS VICTORIA en 2012. Le portefeuille immobilier compte 34 immeubles de qualité sur 15 sites, qui représentent une surface locative de 138'084 m2. Les immeubles sont majoritairement loués aux différentes cliniques de Swiss Medical Network, par des baux à très long terme.



L'entrée de Baloise au capital d'Infracore constitue le premier pas vers une autonomie complète de la société par l'ouverture de son capital à d'autres investisseurs ou au public. En étroite collaboration avec Baloise, Infracore poursuivra sa stratégie de croissance et de consolidation dans l'immobilier de santé en Suisse, tant dans le secteur privé que public. Les importants besoins d'investissement, notamment dans les structures publiques pour les prochaines années représentent une opportunité pour le développement du portefeuille d'Infracore. Ce type de véhicule d'investissement dédié est largement développé en Europe et aux Etats-Unis.

Baloise sera représenté par M. Dieter Kräuchi au Conseil d'administration d'Infracore SA. Martin Gafner, Président du Conseil d'Administration d'Infracore a déclaré : « Je me réjouis de l'entrée de Baloise à notre capital, marquant ainsi le premier pas vers une indépendance de notre société et sa transformation en un acteur clé du financement hospitalier en Suisse.»

AEVIS VICTORIA se réjouit d'entamer ce partenariat avec Baloise, un acteur institutionnel suisse de référence dans le domaine de l'assurance et de l'asset management. La transaction renforce fortement les fonds propres d'AEVIS VICTORIA et augmente sa flexibilité financière. Swiss Medical Network bénéficiera quant à elle d'un partenaire immobilier à long terme et pourra se recentrer sur ses activités opérationnelles et sa stratégie de consolidation des prestataires de santé autour d'un concept de soins intégrés. Antoine Hubert, Administrateur Délégué d'AEVIS VICTORIA confirme: «Ce partenariat avec Baloise permet la réalisation d'une vision de longue date, la séparation claire entre l'infrastructure et les opérations de notre branche santé. Nous sommes convaincus que ce modèle connaitra un essor très important en Suisse. Avec cette transaction, AEVIS VICTORIA confirme la valeur de son parc immobilier et renforce considérablement son bilan.»



