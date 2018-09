14.09.2018 / 07:10 CET/CEST

Fribourg, le 14 septembre 2018

AEVIS VICTORIA SA - La stratégie de croissance et d'optimisation s'est poursuivie au premier semestre 2018, tandis que les résultats ont été influencés par des facteurs exceptionnels.

AEVIS VICTORIA SA poursuit sa stratégie d'investissement basée sur des fusions et acquisitions combinée à une approche entrepreneuriale sur le long terme afin de restructurer et développer tant les entreprises que les concepts commerciaux. Au cours du premier semestre 2018, les participations d'AEVIS VICTORIA ont franchi des étapes importantes: restructuration extensive, standardisation et investissements importants dans le segment des hôpitaux, améliorations continues pour les hôtels en exploitation et rénovation complète de l'Eden au Lac à Zurich conformément au planning établi. Sans oublier des options intéressantes dans le segment immobilier et de nouveaux assainissements dans les autres secteurs d'activité.

Swiss Medical Network: les mesures d'amélioration de l'efficience prendront effet dès le second semestre 2018

Les résultats du segment des hôpitaux ont été influencés par un environnement de marché difficile, ainsi que par les constructions en cours dans plusieurs hôpitaux, qui ont temporairement réduit leur capacité. Quoi qu'il en soit, la stratégie de croissance de Swiss Medical Network s'est poursuivie avec l'intégration de 100% de Medgate Health Centers SA au 30 juin 2018, permettant à Swiss Medical Network d'ajouter à son réseau deux centres médicaux à Soleure et Zurich. Après la période sous revue, Swiss Medical Network a annoncé l'acquisition de l'activité chirurgicale de Siloah SA qui, à compter du 1er octobre 2018, lui permettra d'offrir des services de qualité dans la région de Berne. Swiss Medical Network étend ainsi sa présence dans un nouveau canton ainsi que son activité en général (45 lits, 38 médecins affiliés, environ 2'400 interventions par an). Ces deux acquisitions génèreront un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de plus de CHF 30 millions. D'autres acquisitions potentielles sont en cours de négociation tant en suisse romande qu'alémanique.

Le chiffre d'affaires total de Swiss Medical Network a atteint CHF 283.2 millions (2017: CHF 301.7 millions). Le chiffre d'affaires net (hors honoraires médicaux) a baissé de 6.1% à CHF 245.0 millions (2017: CHF 260.8 millions). L'EBITDAR s'élève à CHF 42.2 millions, soit 22.4% de moins qu'au 30 juin 2017, représentant une marge de 17.2% (2017: 20.9%). La baisse de l'activité et de la rentabilité opérationnelle s'explique principalement par la baisse des tarifs TARMED en vigueur depuis début 2018, par une dépréciation exceptionnelle suite à un jugement du Tribunal fédéral autorisant une réduction rétroactive des tarifs TARMED pour les exercices 2014 à 2017 et par une activité temporairement réduite suite aux travaux de construction dans les hôpitaux de Rothrist, Genève et Sion. En excluant ces facteurs exceptionnels, le chiffre d'affaires aurait enregistré une légère croissance organique et la rentabilité serait restée au même niveau qu'en 2017. En septembre 2017, Swiss Medical Network a initié un programme de réduction des coûts, qui devrait permettre de réduire les charges d'exploitation d'environ CHF 15 millions. Ces mesures de restructuration auront un impact positif sur les résultats dès le second semestre 2018.

Victoria-Jungfrau Collection: nouvelles améliorations des marges

Les hôtels de Victoria-Jungfrau Collection ont très bien performés au cours de la période sous revue et les résultats se sont améliorés par rapport à l'année dernière en termes de chiffre d'affaires, de bénéfice opérationnel et de marges. Les trois hôtels ont réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 28.2 millions au premier semestre 2018 (2017: CHF 28.8 millions). Excluant la contribution de CHF 3.5 millions pour 2017 de l'Eden au Lac à Zurich, fermé depuis fin 2017, le chiffre d'affaires augmente de plus de 11% durant la période sous revue. Les hôtels d'Interlaken et de Crans-Montana ont obtenu de meilleurs résultats grâce à un portefeuille de clients bien diversifié, à l'intensification des activités de marketing et à de nouvelles infrastructures. Le nombre de nuitées s'élève à 56'393. Le Gross Operating Profit a augmenté avec l'accroissement du prix moyen par chambre de CHF 354 à CHF 364. L'EBITDAR a atteint CHF 3.9 millions, représentant une marge de 13.7% (2017: CHF 3.3 millions et 11.3%). Les résultats du second semestre devraient être influencés positivement par les effets de saisonnalité, une bonne activité cet été et les gains d'efficacité résultant de l'achèvement d'un vaste programme de restructuration initié en 2017.

Immobilier médical et hôtelier: portefeuille valorisé à CHF 1.2 milliard

Le chiffre d'affaires net du segment immobilier a atteint CHF 28.9 millions (2017: CHF 29.3 millions), dont CHF 26.0 millions pour l'immobilier médical et CHF 2.9 millions pour les hôtels. L'hôtel Eden au Lac à Zurich reste fermé en raison d'une rénovation et d'un réaménagement complets et n'a donc pas contribué en terme de loyer au cours du premier semestre 2018. L'EBITDAR a atteint CHF 24.9 millions, soit une marge de 86.1% (2017: CHF 24.8 millions et 84.7%). Les 45 immeubles sont très bien situés et présentent un standard supérieur à la moyenne en raison d'importants investissements réalisés ces dernières années. La valeur de marché de l'ensemble du portefeuille immobilier s'élève à CHF 1.2 milliard. Le ratio d'endettement (Loan to Value) se limite à 35.0% et le taux d'intérêt moyen sur les prêts hypothécaires était de 1.66% au 30 juin 2018.

Après avoir analysé plusieurs options stratégiques pour son portefeuille d'immobilier médical, AEVIS VICTORIA estime qu'une valeur ajoutée importante pourrait être générée en augmentant l'indépendance de Swiss Healthcare Properties SA afin de permettre à l'entreprise de continuer à développer son portefeuille d'infrastructures médicales en Suisse. La raison sociale de Swiss Healthcare Properties SA sera modifiée en Infracore SA, un nouveau conseil d'administration et une nouvelle direction seront nommés et un spin-off partiel sera évalué.

Gain substantiel provenant de l'investissement dans LifeWatch/BioTelemetry

AEVIS VICTORIA a vendu sa participation de 1.6% dans la société américaine BioTelemetry, Inc. (BEAT), obtenue dans le cadre de leur offre publique d'acquisition et d'échange sur LifeWatch SA. Cette transaction a permis de générer un gain financier de CHF 6.6 millions, qui a eu un impact positif sur les résultats du premier semestre 2018.

Le chiffre d'affaires total du Groupe progresse de 3.0% sur base comparable

Le chiffre d'affaires total d'AEVIS VICTORIA a diminué de 5.2% à CHF 319.1 millions (2017: CHF 336.6 millions). En excluant les différents effets non récurrents décrits, le chiffre d'affaires total aurait augmenté de 3.0%. Le chiffre d'affaires net (hors honoraires médicaux) atteint quant à lui CHF 280.6 millions (2017: CHF 295.2 millions). Au niveau du groupe, l'EBITDA s'est élevé à CHF 31.8 millions, représentant une marge EBITDA de 11.3% (2017: CHF 42.9 millions, 14.5%). En excluant les effets non récurrents décrits, la marge EBITDA consolidée aurait atteint 12.8%. AEVIS VICTORIA enregistre une perte nette de CHF 1.6 million pour la période sous revue, contre un bénéfice net de CHF 12.2 millions au premier semestre 2017 (dont CHF 11.7 millions avaient été générés par deux désinvestissements). Sans les éléments exceptionnels, un bénéfice net de CHF 2.0 millions aurait été réalisé au premier semestre 2018.

Prévisions

AEVIS VICTORIA poursuivra sa stratégie de croissance et de collaboration dans ses différents segments d'activité, tout en améliorant et en optimisant son excellence opérationnelle. Le pipeline d'acquisitions du Groupe est intéressant et plusieurs projets sont en cours d'évaluation. Sur la base d'un portefeuille inchangé et en excluant les facteurs non récurrents, AEVIS VICTORIA prévoit de réaliser une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et d'améliorer sa rentabilité au cours de l'exercice 2018 en poursuivant les programmes de réduction des coûts engagés. Les mesures d'économie seront pleinement effectives à partir de l'exercice 2019, générant une contribution annuelle attendue de CHF 25 millions au niveau du Groupe.

