Fribourg, le 27 mai 2019

AEVIS VICTORIA SA: Nouveau partenaire stratégique pour Infracore aux côtés d'AEVIS et Baloise Group

Baloise Group augmente sa participation à 35% et Medical Properties Trust prend une participation de 46% dans Infracore SA

AEVIS VICTORIA (AEVIS) a placé, dans le cadre d'un processus initié en début d'année, 61% du capital d'Infracore SA (Infracore), sa filiale dédiée à l'infrastructure médicale. Baloise Group, entrée au capital d'Infracore en décembre 2018, renforce sa participation en l'augmentant de 20% à 35%. Medical Properties Trust (MPT) prend une participation de 46% dans Infracore. Acteur stratégique de l'immobilier hospitalier à l'échelle mondiale, MPT a été choisi en raison de son expérience et sa présence internationale, notamment en Europe. AEVIS forme ainsi avec Baloise Group et MPT un partenariat à long terme pour le développement d'Infracore.

Baloise Group et Medical Properties Trust, deux actionnaires stratégiques pour Infracore

Au terme d'un processus de placement privé initié en mars 2019, AEVIS a vendu 61% du capital-actions d'Infracore et conserve une participation de 19%. Les titres Infracore ont été placés au prix de CHF 51.- par action, valorisant l'entreprise à près d'un milliard de francs. Outre Baloise Group, qui augmente sa participation de 20% à 35%, MPT, investisseur stratégique coté à la bourse de New York et spécialisé depuis près de 20 ans dans les immeubles exclusivement hospitaliers, a pris une participation de 46% dans Infracore. Avec une base actionnariale indépendante et renforcée, Infracore restera à très long terme le partenaire privilégié de Swiss Medical Network pour l'accompagner dans sa croissance et sa stratégie. Infracore renforce en outre sa capacité unique à offrir des solutions attrayantes pour le secteur des infrastructures de santé publiques et privées dans toute la Suisse.

Bilan d'AEVIS renforcé

Avec cette vente, AEVIS enregistre un profit consolidé Swiss GAAP de plus de CHF 210 millions au 1er semestre 2019 et verra sa dette nette baisser de près de CHF 700 millions à CHF 360 millions. Avec la déconsolidation d'Infracore, AEVIS voit sa somme de bilan au 30 juin 2019 réduite à CHF 1.3 milliard. Les fonds propres consolidés d'AEVIS sont ainsi renforcés à plus de 48%. La vente de 61% d'Infracore permettra la distribution complémentaire de réserves de CHF 3.80 par action qui sera proposée aujourd'hui aux actionnaires lors de l'AGO. AEVIS disposera de réserves de liquidités et de lignes de crédit de près de CHF 300 millions qui lui permettront de soutenir la croissance de ses filiales et d'investir dans ses domaines stratégiques: l'infrastructure, la santé et le lifestyle.

Focus sur l'optimisation opérationnelle

Swiss Medical Network, filiale opérationnelle d'AEVIS dans le domaine hospitalier, est parvenue à fortement diminuer ses coûts et améliorer sa rentabilité, malgré les contraintes règlementaires et pressions tarifaires. Swiss Medical Network va poursuivre sa croissance et son rôle de consolidateur dans le secteur des services de soins dans le but de favoriser l'émergence d'un acteur de soins intégrés capable d'offrir en Suisse une alternative vertueuse au système actuel. La digitalisation et les nouvelles technologies sont des priorités pour Swiss Medical Network et sa stratégie de développement décentralisé, agile et proche du patient. Victoria-Jungfrau Collection, filiale hôtelière d'AEVIS, poursuit également son développement et ré-ouvrira prochainement l'Eden au Lac à Zurich, après une rénovation complète. Dans l'ensemble des établissements hôteliers de Victoria-Jungfrau Collection, l'offre de restauration est devenue une priorité stratégique et fait l'objet d'une attention particulière.

Assemblée Générale Ordinaire

AEVIS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2018 aujourd'hui à 15h00 à Interlaken. Outre les points habituels, les actionnaires se verront proposer une distribution ordinaire de CHF 1.10 par action, une distribution additionnelle de CHF 3.80 liée à la vente de la participation Infracore et la division par cinq de la valeur nominale des actions (share split). Cette dernière mesure vise à augmenter la liquidité et l'attractivité du titre.

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS VISTORIA sont Swiss Medical Network, le 2e groupe d'hôpitaux privés en Suisse ; Victoria-Jungfrau Collection AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; un segment immobilier comprenant 45 immeubles médicaux et hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS VICTORIA est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW).

www.aevis.com

Medical Properties Trust, Inc.

Medical Properties Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier autogérée, qui a été créée afin de capitaliser sur les tendances changeantes dans le domaine des soins de santé. MPT acquiert et développe des établissements de soins de santé et les loue. Le modèle de financement de MPT facilite les acquisitions et les recapitalisations et permet aux exploitants d'hôpitaux et d'autres établissements de soins de santé de libérer la valeur de leurs actifs immobiliers afin de financer l'amélioration des installations, les mises à niveau technologiques et d'autres investissements opérationnels. Le portefeuille comprend des hôpitaux de soins aigus, des hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés, des hôpitaux de soins aigus de longue durée et d'autre types d'établissements médicaux et chirurgicaux.

www.medicalpropertiestrust.com

Baloise Group

Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7200 collaborateurs de Baloise Group mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au cœur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, la Bâloise Assurances et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, Baloise Group offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

www.baloise.ch