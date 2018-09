EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Achat

AEVIS VICTORIA SA: Partenariat avec Siloah SA, Gümligen et entrée sur le marché hospitalier bernois



Fribourg, 7 September 2018

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS VICTORIA), par l'intermédiaire de ses filiales Swiss Healthcare Properties et Swiss Medical Network, acquiert les activités chirurgicales et le bâtiment y associé d'une superficie de 4'766m2 de Siloah SA à compter du 1er octobre 2018. Siloah se concentrera à l'avenir sur son c?ur de métier, la gériatrie. Ce partenariat permet d'unir les compétences respectives de Siloah et Swiss Medical Network, qui partagent une vision commune des soins intégrés, afin de répondre aux exigences croissantes des patients. Le département chirurgical de Siloah réalise un chiffre d'affaires d'environ CHF 26 millions, dispose de 45 lits, travaille avec 38 médecins affiliés et réalise environ 2'400 interventions par an. Au cours des trois prochaines années, Swiss Medical Network investira entre CHF 5 à 10 millions dans le développement de cette infrastructure. Avec Siloah, Swiss Medical Network compte aujourd'hui 17 cliniques privées, environ 2'000 médecins affiliés et plus de 3'000 collaborateurs.

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le 2e groupe d'hôpitaux privés en Suisse, Victoria-Jungfrau Collection AG, chaine hôtelière exploitant cinq palaces en Suisse, un segment immobilier comprenant 45 immeubles médicaux et d'hôtels, Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.