Fribourg, le 23 avril 2019

AEVIS VICTORIA SA: chiffre d'affaires consolidé en hausse de 11.2% au premier trimestre 2019 à CHF 177.3m (Q1 2018: CHF 159.4m), croissance organique de 6.5%

AEVIS VICTORIA a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 11.2% à CHF 177.3m au premier trimestre 2019 (Q1 2018: CHF 159.4m). Une croissance organique de plus de 6.5% dans les acquisitions ont contribué pour CHF 7.4m à la croissance. Swiss Medical Network augmente au premier trimestre ses revenus de 12% à CHF 159.6m (Q1 2018: CHF 142.5m) et a réalisé une croissance organique de 8.1% malgré les baisses tarifaires. Les revenus du segment hôtelier restent stables à CHF 12.5m (Q1 2018: CHF 12.5m). Sur le plan opérationnel, le groupe poursuit son programme de réduction de coûts et d'optimisation. Les investissements consentis pour l'amélioration de l'offre portent progressivement leurs fruits, avec l'ouverture au premier trimestre d'un hôpital de jour à la Clinique Générale Beaulieu, à Genève, d'un centre médical avec radiologie à la Clinique de Valère, à Sion (VS) au deuxième trimestre et la mise en service du nouvel hôpital à la Clinique Villa im Park à Rothrist (AG) au quatrième trimestre. Côté hôtellerie, l'Eden au Lac à Zurich, entièrement rénové sous la direction du designer Philippe Starck, ouvrira ses portes au deuxième semestre 2019. Avec la vente partielle de sa participation dans Infracore, AEVIS VICTORIA dispose des liquidités nécessaires au remboursement en juin de son emprunt obligataire émis en 2014 de 145m permettant de réduire drastiquement ses frais financiers et son endettement futurs.

