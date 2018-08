Aevis Victoria investit 14 millions dans son hôtel d'Interlaken

Zurich (awp) - Aevis Victoria a investi 14 millions de francs suisses dans son hôtel cinq étoiles Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa à Interlaken. Le groupe de cliniques privées et d'hôtels de luxe a indiqué mardi avoir réaménagé 70 chambres et suites, sur un total de 216 chambres, de l'établissement bernois.

Les responsables de cet hôtel prestigieux s'attendent à une poursuite de la reprise du tourisme en Suisse ces prochaines années.

"Le tourisme en Suisse affiche actuellement une tendance à la hausse et nous sommes convaincus que les travaux de rénovation et l'investissement élevé interviennent à point nommé", ont souligné dans un communiqué Yasmin Cachemaille Grimm et Urs Grimm qui dirigent l'établissement.

al/jh