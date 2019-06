Aevis Victoria rembourse un emprunt de 145 millions émis en 2014

Zurich (awp) - L'exploitant de cliniques et d'hôtels Aevis Victoria a remboursé mardi un emprunt de 145 millions de francs suisses qui avait été émis le 4 juin 2014 et comportait un coupon de 2,75%. Dans son communiqué, Aevis précise que cette opération permet de réduire l'endettement du groupe à 360 millions de francs suisses et d'augmenter ses fonds propres à un bon 600 millions de francs suisses.

L'entreprise dispose de cash ou de lignes de crédit pour un montant de près de 300 millions de francs suisses. Cela doit lui permettre de poursuivre le développement de ses diverses activités.

Aevis n'émettra pas de nouvel emprunt cette année, sauf si une grosse acquisition devait se présenter.

