Aevis Victoria subit une perte au 1er semestre, rachète des centres Medgate

Zurich (awp) - Aevis Victoria, l'exploitant fribourgeois de cliniques privées et d'hôtels de luxe, a sombré dans les chiffres rouges au premier semestre en raison d'éléments exceptionnels. Le groupe a néanmoins confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, ainsi que le programme d'économies en cours, et a annoncé l'acquisition de deux centres Medgate.

Aevis Victoria a inscrit sur les six premiers mois de l'année une perte nette de 1,6 million de francs suisses, contre un bénéfice net de 12,2 millions un an plus tôt. Le résultat d'exploitation (Ebit) a été divisé par trois à 5,9 millions, tandis que la marge opérationnelle a chuté de 4,3 points de pourcentage à 2,1%, a détaillé vendredi la société dans son rapport semestriel.

Le chiffre d'affaires net a quant à lui baissé de 4,9% à 280,6 millions de francs suisses.

Aevis Victoria a confirmé son programme de réduction des coûts, qui devrait permettre d'abaisser les charges d'exploitation d'environ 15 millions de francs suisses. Ces mesures de restructuration auront un impact positif sur les résultats dès le second semestre 2018, a assuré le groupe dans un communiqué.

La direction prévoit également de réaliser cette année une croissance à un chiffre des recettes et d'améliorer sa rentabilité, sans plus de détail.

Sa filiale Swiss Medical Netwok a parallèlement annoncé l'acquisition des centres de soin Medgate à Zurich et Soleure. Les détails financiers n'ont pas été précisés.

