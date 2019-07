EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Investissement

AEVIS VICTORIA: Medical Properties Trust acquiert une participation de 4.9% dans AEVIS VICTORIA SA



01.07.2019 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Communiqué de presse

Fribourg, le 1er juillet 2019

Medical Properties Trust (MPT) a acquis une participation de 4.9% dans AEVIS VICTORIA SA (AEVIS), correspondant à 3'850'961 actions nominatives. MPT est maintenant le deuxième plus grand actionnaire d'AEVIS après le groupe Hubert/Reybier/M.R.S.I. Medical Research Services and Investments SA.



MPT est un investisseur stratégique coté à la bourse de New York et spécialisé depuis près de 20 ans dans les immeubles exclusivement hospitaliers. Il y a un mois, MPT est devenu le plus important actionnaire d'Infracore SA, l'ancienne filiale à 100% d'AEVIS VICTORIA dédiée aux infrastructures de santé, avec une participation de 46%.

Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Presse et Relations Investisseurs: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10



AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS VISTORIA sont Swiss Medical Network, le 2e groupe d'hôpitaux privés en Suisse ; Victoria-Jungfrau Collection AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (19%), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS VICTORIA est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW).

www.aevis.com