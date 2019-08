EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Accord

AEVIS VICTORIA SA: Hirslanden et Swiss Medical Network s'entendent sur la vente de la Clinique Belair



30.08.2019 / 07:15 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

30 août 2019

HIRSLANDEN ET SWISS MEDICAL NETWORK S'ENTENDENT SUR LA VENTE DE LA CLINIQUE BELAIR

Bonne nouvelle pour les collaborateurs de la Clinique Belair et les habitants de la région de Schaffhouse : Hirslanden et Swiss Medical Network, les deux plus grands groupes privés de cliniques de Suisse, ont conclu un accord à propos de la reprise de la Clinique Belair à Schaffhouse. Cet établissement sera intégré à Swiss Medical Network au 1er octobre 2019.

Ce rachat pérennise cette clinique au fort ancrage local et régional tout en garantissant son développement et préservant ainsi de nombreux emplois. La Clinique Belair poursuivra ainsi ses activités avec le personnel et les médecins en faveur de la population de Schaffhouse.

L'une des raisons qui a amené le groupe Hirslanden à mettre en vente la Clinique Belair a été l'absence de lien direct avec un autre établissement de soins aigus. Ce que Swiss Medical Network pourra réaliser en étroite collaboration avec les médecins. Hirslanden et Swiss Medical Network se félicitent d'avoir trouvé ensemble une solution idéale pour le maintien des activités de la Clinique Belair à Schaffhouse.

Informations réservées aux journalistes :

Nous vous invitons à une conférence de presse le mercredi 4 septembre à 10h30 à la Clinique Belair, Rietstrasse 30, 8200 Schaffhouse. Daniel Liedtke, CEO du Groupe de cliniques privées Hirslanden, et Antoine Hubert, Délégué du conseil d'administration de Swiss Medical Network, expliqueront les détails de cette reprise et seront disponibles pour des questions et des entretiens.

A propos d'Hirslanden :

Au 31 mars 2019, jour de référence, le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 18 cliniques réparties dans 11 cantons, dont beaucoup possèdent une clinique ambulatoire et un service d'urgence. Il exploite par ailleurs 3 centres médicaux, 2 centres d'opérations ambulatoires, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. A la date de référence du 31 mars 2019, le groupe comptait 2'303 médecins accrédités, ainsi que 10'442 collaborateurs, dont 510 médecins employés.

Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre le plus grand réseau médical sur le territoire national, et son chiffre d'affaires pour l'exercice 2018/19 s'élève à 1'778 millions de francs suisses. Au 31 mars 2019, jour de référence, 106'851 patients stationnaires ont été traités dans les cliniques du groupe, avec un total de 479'631 journées d'hospitalisation. Les patients se répartissent de la manière suivante: 48,7 % sont titulaires de l'assurance obligatoire de soins, 29,5 % d'une assurance semi-privée et 21,8 % d'une assurance privée.

Le Groupe de cliniques privées Hirslanden est synonyme d'une médecine de première classe, garantie par des médecins hautement qualifiés qui disposent d'une grande expérience. Sur le marché, Hirslanden se différencie en tant que prestataire de système : ses centres médicaux de compétence interdisciplinaire et ses instituts spécialisés permettent un traitement individuel optimal de cas même très complexes. Hirslanden est né en 1990 du regroupement de plusieurs cliniques privées et fait partie depuis 2007 du groupe hospitalier international Mediclinic International plc, coté à la Bourse de Londres.

A propos de Swiss Medical Network :

Swiss Medical Network est l'un des deux groupes de cliniques privées de Suisse. Il dispose d'une infrastructure médicale à la pointe de la technologie et offre aux patients des soins de premier ordre, tant ambulatoires que stationnaires, dans toutes les spécialités. Près de 2'000 médecins et 3'000 collaborateurs exercent leur activité dans les 17 cliniques et six centres médicaux que compte le groupe, présent dans 12 cantons et dans les trois régions linguis-tiques du pays. Les établissements disposent, au total, d'un millier de lits et plus de 51'000 interventions chirurgicales y sont pratiquées chaque année. Les cliniques des cantons d'Ar-govie, Bâle, Berne, Fribourg, Neuchâtel, St-Gall, Soleure, du Tessin et du Valais figurent sur les listes hospitalières et assurent un mandat de service public. Les prestations stationnaires des cliniques des cantons de Genève, Vaud et Zurich relèvent du cadre prévu par les assu-rances complémentaires, les prestations ambulatoires sont accessibles à tous, quelle que soit la couverture d'assurance.

Swiss Medical Network est une filiale détenue à 100% par la société AEVIS VICTORIA SA, cotée à la SIX Swiss Exchange.

