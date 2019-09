EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

AEVIS VICTORIA SA: Publication du Rapport Semestriel 2019 - Poursuite de la croissance avec un profil financier renforcé



Communiqué de presse

Fribourg, le 13 septembre 2019

Au cours du premier semestre 2019, AEVIS VICTORIA (AEVIS) a réalisé des progrès substantiels dans la mise en ?uvre de sa stratégie de transformation en société de participations, notamment par la vente de 61% et la déconsolidation subséquente d'Infracore, spécialisée dans les infrastructures de santé. Cette transaction a fondamentalement modifié la structure du bilan d'AEVIS. Le levier financier a été réduit de plus de 65% de CHF 1'048.5 millions à CHF 363.2 millions, tandis que les fonds propres ont augmenté à CHF 596.4 millions, ce qui correspond à un ratio de fonds propres élevé de 48.3%. Les hôpitaux du Swiss Medical Network ont enregistré une croissance substantielle de 10.5% et les hôtels de Victoria-Jungfrau Collection ont bien performé dans un environnement de marché dynamique. Le chiffre d'affaires total d'AEVIS a bondi de 71.0% à CHF 545.6 millions, y compris le gain sur la vente de la participation dans Infracore de CHF 193.8 millions. La marge EBITDA a atteint 45.9% et le bénéfice net de la période sous revue s'est élevé à CHF 202.1 millions.



Bien préparée pour poursuivre la croissance

AEVIS a réduit sa participation dans Infracore, sa filiale spécialisée dans les infrastructures de santé, de 100% à 19% en deux étapes. En décembre 2018, la Bâloise a pris une participation de 20% dans Infracore ; en mai 2019, la Bâloise a acquis 15% supplémentaires et Medical Properties Trust 46%. Infracore prévoit un taux de distribution de 80% à 90% du résultat net (hors résultats de réévaluation), ce qui devrait permettre à AEVIS de bénéficier de dividendes annuels supérieurs à CHF 5 millions.

La transaction a généré des entrées de trésorerie substantielles pour AEVIS et a conduit à la déconsolidation d'Infracore au 31 mai 2019. Il en résulte un gain significatif sur la vente de la participation de CHF 193.8 millions et un total du bilan qui a baissé de CHF 1'854.9 millions à CHF 1'234.9 millions. L'endettement du groupe a fortement diminué de plus de 65%, passant de CHF 1'048.5 millions à CHF 363.2 millions. Les fonds propres du groupe ont augmenté de CHF 445.0 millions à CHF 596.4 millions, ce qui correspond à un ratio de fonds propres élevé de 48.3%.

Des fonds propres solides, des réserves de liquidités et des lignes de crédit disponibles de plus de CHF 260 millions offrent au Groupe une flexibilité et une marge de man?uvre considérables pour renforcer encore son portefeuille par le biais de participations, d'acquisitions ou de partenariats soigneusement choisis. Conformément à sa stratégie de croissance fondée sur des fusions et acquisitions ciblées, AEVIS étudie actuellement plusieurs opportunités dans chacun de ses secteurs d'activité, à savoir la santé, l'hôtellerie & le lifestyle et les infrastructures. En tant qu'actionnaire de référence actif et société d'investissement dirigée par des entrepreneurs, AEVIS vise à tirer parti de son expérience accumulée en matière d'investissement, de son expertise industrielle approfondie et de son solide réseau dans ses secteurs d'investissement en vue d'atteindre l'excellence opérationnelle et la création de valeur à long terme pour ses participations et ses actionnaires.



Swiss Medical Network : forte croissance et augmentation de la marge EBITDAR à 19%.

Swiss Medical Network a poursuivi sa stratégie de croissance avec l'intégration de 40% de Rosenklinik à Rapperswil début 2019, l'acquisition de Privatklinik Siloah à Gümligen et de deux centres médicaux à Zurich et Soleure au second semestre 2018. En outre, la Klinik Belair à Schaffhouse a été rachetée au groupe Hirslanden et sera intégrée à partir du 1er octobre 2019. Swiss Medical Network a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 313.0 millions, en hausse de 10.5% par rapport à 2018, et un chiffre d'affaires net (hors honoraires médicaux) de CHF 268.9 millions. La croissance organique s'est élevée à 6.8% malgré la baisse des tarifs TARMED introduite il y a un an. L'EBITDAR est passé de CHF 42.2 millions à CHF 51.1 millions, soit une marge EBITDAR de 19.0%. Le niveau d'activité devrait rester nettement supérieur à 2018 et Swiss Medical Network s'attend par conséquent à réaliser un chiffre d'affaires record pour l'exercice 2019. Les hôpitaux et centres médicaux nouvellement acquis poursuivront leur processus d'intégration afin de leur permettre d'atteindre les mêmes performances opérationnelles que les hôpitaux établis du réseau.

Victoria-Jungfrau Collection: chiffre d'affaires en hausse de 3.5%

Dans un environnement de marché difficile, marqué par un développement modéré au premier trimestre et une bonne dynamique au deuxième trimestre, les hôtels de Victoria-Jungfrau Collection ont réalisé une bonne performance et un chiffre d'affaires net de CHF 29.2 millions, en hausse de 3.5% par rapport à l'année précédente. Le nombre de nuitées a atteint 54'809. Le prix moyen des chambres a continué d'augmenter pour atteindre CHF 383 (1H2018: CHF 364), ce qui a permis d'améliorer le bénéfice brut d'exploitation. L'EBITDAR a augmenté à CHF 4.0 millions, ce qui correspond à une marge EBITDAR de 13.7%, inchangée par rapport à l'année précédente. Les résultats du second semestre devraient être influencés positivement par les effets de saisonnalité et la bonne performance des mois d'été. Enfin, la réouverture de l'Eden au Lac en décembre 2019, légèrement en retard par rapport au calendrier prévu, ramènera à quatre le nombre total d'hôtels en exploitation et améliorera encore les revenus et les marges. D'autres acquisitions sont actuellement examinées dans le secteur de l'hôtellerie.



Portefeuille immobilier consolidé: des immeubles attrayants, d'une valeur de marché de CHF 400 millions

Les immeubles appartenant à Générale-Beaulieu Immobilière SA et les hôtels de Swiss Hospitality Properties SA ne font pas partie d'Infracore et n'ont pas été affectés par la déconsolidation de cette entité. Le portefeuille immobilier consolidé est composé de 13 immeubles très bien situés à Genève, Interlaken et Zurich, pour une valeur de marché de CHF 393.1 millions au 31 décembre 2018. Au cours de la période sous revue, les revenus locatifs se sont élevés à CHF 26.3 millions (y compris Infracore jusqu'au 26 mai 2019) et l'EBITDAR a atteint CHF 23.6 millions, soit une marge de 89.8%. Toutes les propriétés sont entièrement louées. AEVIS prévoit de développer davantage sa plateforme immobilière hôtelière à l'avenir.



Désinvestissement

Après la période sous revue, AEVIS a vendu sa participation de 15.5% dans iKentoo SA à Lightspeed POS Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de points de vente et de commerce électronique coté à la Bourse de Toronto. Ce désinvestissement a permis à AEVIS de réaliser une plus-value sur la vente de sa participation de CHF 1.3 million, soit un retour sur investissement d'environ 30%.

Le bénéfice au niveau du groupe grimpe à CHF 202.1 millions

Le chiffre d'affaires total est passé de CHF 319.1 millions au premier semestre 2018 à CHF 545.6 millions au 30 juin 2019, y compris le gain sur la transaction Infracore de CHF 193.8 millions. L'EBITDAR s'est élevé à CHF 241.7 millions, soit une marge EBITDAR de 48.2% (1H2018: CHF 38.8 millions, 13.8%). Le bénéfice net a bondi à CHF 202.1 millions, contre une perte nette de CHF 1.6 million l'année précédente.



Remboursement d'un emprunt obligataire

En juin 2019, AEVIS a remboursé son emprunt obligataire de CHF 145 millions à 2.75% arrivant à échéance. Le coupon moyen des obligations en circulation est ainsi réduit à 2.25 %. La société surveillera également de près les marchés de la dette, afin de bénéficier de taux d'intérêt très bas.



Perspectives

AEVIS privilégiera les investissements en tant qu'actionnaire de référence dans des sociétés actives dans ses secteurs prioritaires. En tant qu'investisseur actif, AEVIS exerce une influence significative sur la stratégie des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, leur laissant l'entière responsabilité de la gestion opérationnelle. AEVIS continuera à s'associer à d'autres acteurs du marché pour développer davantage les activités de ses participations, comme cela a été fait avec Infracore.

AEVIS souhaite offrir à ses actionnaires une combinaison de plus-values générées par la création de valeur dans ses filiales et un rendement annuel stable. Il est prévu que la distribution ordinaire (CHF 0.22 par action en 2018) sera substantiellement augmentée pour l'exercice 2019.

Rapport détaillé

Le Rapport Semestriel 2019 d'AEVIS VICTORIA SA peut être téléchargé sur le lien suivant:

http://www.aevis.com/aevis/pdf/AEVIS_HY_2019.pdf

Diffusion audio internet aujourd'hui à 10.00 CET

AEVIS VICTORIA SA présentera ses Résultats Semestriels 2019 au cours d'une diffusion directe sur Internet, aujourd'hui à 10:00 CET. Les résultats seront présentés par Antoine Hubert, Administrateur délégué. La conférence se fera en anglais.

Live-Link: https://webcasts.eqs.com/aevis20190913

Pour les participants à la conférence téléphonique (uniquement les slides): https://webcasts.eqs.com/aevis20190913/no-audio

Numéros à composer pour la conférence téléphonique uniquement :

Switzerland: ++41 44 580 6522

Germany: ++49 692 0174 4220

UK: ++44 203 009 2470

US: ++1 877 423 0830

Code PIN participants: 59508806#

