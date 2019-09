EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

AEVIS VICTORIA SA: Résultats semestriels 2019 - le bénéfice de la période s'élève à CHF 202.1 millions



04.09.2019

Communiqué de presse Fribourg, le 4 septembre 2019 AEVIS VICTORIA SA: Résultats semestriels 2019 - le bénéfice de la période s'élève à CHF 202.1 millions Chiffre d'affaires opérationnel en hausse de 10.3% à CHF 345.1 millions AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a poursuivi sa mue en société de participations et augmenté massivement son bénéfice net à CHF 202.1 millions (30.06.2018: CHF -1.6m), diminué drastiquement son endettement financier net à CHF 363.2 millions (31.12.2018: CHF 1'048.5m) et augmenté ses fonds propres qui passent de CHF 445.0 millions (ratio des fonds propres de 24.0%) à CHF 596.4 millions (ratio des fonds propres de 48.3%), notamment grâce à la vente d'une participation de 61% de sa filiale Infracore SA. Le Chiffre d'affaires opérationnel passe lui de CHF 312.9 millions à CHF 345.1 millions, en augmentation de 10.3% porté en particulier par la division hôpitaux. A périmètre constant, la croissance organique du Chiffre d'affaires se monte à 5.8%. AEVIS publiera le 13 septembre 2019 son rapport semestriel au 30 juin 2019. Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS VISTORIA sont Swiss Medical Network, le 2e groupe d'hôpitaux privés en Suisse ; Victoria-Jungfrau Collection AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (19%), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS VICTORIA est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW).

