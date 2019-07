17.07.2019 / 17:35 CET/CEST

Fribourg, le 17 juillet 2019

AEVIS VICTORIA SA: Vente de la participation de 15.5% dans iKentoo SA à Lightspeed POS Inc.

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a vendu sa participation de 15.5% dans iKentoo SA à la société canadienne Lightspeed POS Inc., l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'encaissement pour la vente et la restauration au monde. Cette vente permet à AEVIS de réaliser un gain d'environ CHF 1.3 million, représentant un rendement d'environ 30% sur son investissement. Pour rappel, AEVIS avait acquis cette participation dans la société suisse iKentoo SA, spécialisée dans le développement de caisses enregistreuses et de systèmes de gestion pour la restauration et hôtellerie, en juin 2017.

