Aevis Victoria renoue avec les bénéfices au 1er semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste des hôtels et cliniques privées Aevis Victoria a renoué avec les bénéfices au premier semestre, notamment grâce au gain tiré de la vente d'une participation dans une filiale. Le groupe fribourgeois poursuit sa transformation en société de participation et veut continuer à croître dans ses coeurs de métier.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires s'est enrobé de 10,3% sur un an à 345,1 millions de francs suisses, grâce à une bonne évolution du secteur hospitalier. Sur une base comparable, la croissance organique s'est inscrite à 5,8%, selon un communiqué publié mercredi.

La croissance organique s'est répartie sur l'ensemble des cliniques, qui ont gagné en part de marché avec le recrutement de nouveaux médecins. Le passage du stationnaire à l'ambulatoire pour certains types d'opérations, qui a fait reculer le chiffre d'affaires, a été compensé par une offre étendue.

La rentabilité s'est également améliorée, Aevis Victoria enregistrant un bénéfice net de 202,1 millions de francs suisses, après une perte nette de 1,6 million au premier semestre 2018, subie en raison de travaux de rénovation et la baisse des tarifs régulés.

Le groupe a "profité d'une croissance organique importante", a souligné l'administrateur délégué Antoine Hubert, interrogé par AWP. Selon ce dernier, la société est retournée dans les chiffres noirs, "même sans la vente d'Infracore".

La cession d'une participation de 61% dans cette filiale, qui a rapporté environ 200 millions de francs suisses, a aussi amélioré le niveau d'endettement, qui a été ramené à 363,2 millions de francs suisses contre 1,05 milliard à la fin de l'année dernière.

Les coûts financiers vont être fortement réduits, de près de moitié, à partir du 2e semestre et le groupe bénéficiera également d'une baisse des amortissements.

Les résultats semestriels complets seront publiés le 13 septembre.

Aevis Victoria a poursuivi cette année sa stratégie de diversification de l'actionnariat, avec l'entrée au capital d'une de ses filiales d'un investisseur américain. Fin mai, Medical Properties Trust (MPT) a en effet pris une participation de 46% dans la division spécialisée dans les infrastructures hospitalières Infracore (ex-Swiss Healthcare Properties).

L'assureur Bâloise Group, entré au capital d'Infracore en décembre 2018, a quant à lui renforcé sa participation de 20% à 35%.

La vente de 61% d'Infracore permettra la distribution complémentaire de 3,80 francs suisses par action.

Acquisition de centres médicaux et d'hôtels

L'entreprise poursuit sa stratégie de repositionnement en société de participation. "Nous allons avoir ces prochains mois un certain 'deal flow' en matière de prises de participations et de cessions et nous aurons donc plus régulièrement des revenus" exceptionnels issus de ces opérations, a précisé le responsable.

Au-delà de la stratégie d'acquisition de cliniques en Suisse - qui reste d'actualité avec le rachat récent de l'établissement schaffhousois Belair - Aevis Victoria veut poursuivre son développement dans le secteur des centres médicaux. L'objectif affiché est d'ouvrir ou acquérir 2 à 5 centres par an, ou de racheter un groupe de centres.

Revenant sur le rachat de la clinique Belair, M. Hubert a précisé que pour Hirslanden, l'ex-propriétaire, la clinique était assez éloignée de leur établissement de Zurich, alors qu'Aevis bénéficie de la proximité de la clinique Lindberg à Winterthour. "Nous avons plus de synergies à faire valoir", a souligné le responsable.

Dans l'activité hôtellerie, le groupe se trouve en discussion pour l'acquisition de quelques hôtels sur le marché suisse. "Il y aura des annonces dans les prochains mois", a promis M. Hubert.

A la Bourse suisse, l'action Aevis a clôturé la séance en baisse de 0,8% à 12,55 francs suisses, à contre-courant d'un indice SPI en hausse de 0,50%.

al/