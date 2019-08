Aevis rachète la clinique Belair au concurrent Hirslanden

Zurich (awp) - Aevis Victoria, via sa filiale Swiss Medical Network (SMN), a racheté la clinique privée schaffhousoise Belair à son concurrent Hirslanden, a annoncé vendredi le groupe fribourgeois. L'établissement sera intégré au réseau de SMN au 1er octobre.

L'acquisition "pérennise cette clinique au fort ancrage local et régional tout en garantissant son développement et préservant ainsi de nombreux emplois", ont assuré acheteur et vendeur dans un communiqué commun.

"L'une des raisons qui a amené le groupe Hirslanden à mettre en vente la clinique Belair a été l'absence de lien direct avec un autre établissement de soins aigus. Ce que Swiss Medical Network pourra réaliser en étroite collaboration avec les médecins", ont-ils assuré.

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

Le groupe zurichois avait justifié en juin l'intention de fermer cette clinique, menaçant 120 emplois, qui ne dispose que de 28 lits et n'est pas rattachée directement à un hôpital de soins généraux disposant d'un service d'urgence. Plusieurs médecins avaient annoncé leur départ, ce qui allait réduire de 50% le nombre de patients.

Début juillet, Hirslanden avait indiqué avoir ouvert les négociations de vente avec SMN, après une procédure de consultation avec les collaborateurs.

al/jh