Communiqué de presse Fribourg, le 28 février 2020 AEVIS VICTORIA SA: Chiffre d'affaires 2019 en augmentation de 41.1% à CHF 927.5 millions



Croissance organique de 4% chez Swiss Medical Network



La société de participations AEVIS VICTORIA SA a réalisé un Chiffre d'affaires total de CHF 927.5 millions au cours de l'exercice 2019, incluant CHF 193.8 millions pour la vente de sa participation dans Infracore SA et CHF 21.7 millions sur la vente de la Générale-Beaulieu Immobilière SA. Le Chiffre d'affaires a augmenté de 41.1% au cours de la période sous revue (2018: CHF 657.2 millions). Le Chiffre d'affaires net (hors honoraires médicaux) s'est élevé à CHF 839.5 millions, en hausse de 45.5% par rapport à 2018 (CHF 577.0 millions). Les principaux segments Hôpitaux et Hospitality ont contribué aux bons résultats, malgré le virage ambulatoire des soins de santé, la réduction des tarifs TARMED et les travaux de rénovation à l'Eden au Lac à Zurich (terminés début 2020). Hors acquisitions, la croissance organique a atteint 3.7% au niveau du groupe, respectivement 4.0% pour le segment Hôpitaux et 3.3% pour les hôtels. Dans le segment immobilier, constitué des immeubles hôteliers et des installations de la Clinique Générale-Beaulieu (jusqu'en décembre 2019), la croissance organique s'est élevée à 2.9%. AEVIS VICTORIA publiera ses Résultats Annuels 2019 le 27 mars 2020.



AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (30% directement et indirectement), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com

